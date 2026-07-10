Teo, testigo directo del infierno en llamas de Bédar: "Una mujer francesa se ha quemado con sus perros, fue como una bomba"

Teo Mena no tenía palabras para definir el panorama que veía desde su casa de Bédar a Los Gallardos. "Era dantesco, todo el pueblo cercado por las llamas", subraya Teo, vecino de Bédar donde el incendio se ha cobrado la vida de -al menos- 11 personas.

"Creo que soy de los pocos vecinos de Bédar que se ha quedado pasando la noche porque esta mañana solo estaba mi coche en el aparcamiento", reflexiona Teo Mena en conversación con EL ESPAÑOL.

- ¿Cuál es el panorama que se ha encontrado este viernes por la mañana?

- Era como si hubiera caído una bomba desde Bédar a Los Gallardos. Todo estaba quemado. El fuego se ha quedado a 100 metros del pueblo.

Pero lo peor lo ha visto cuando ha llegado al aparcamiento, situado cerca de las pistas de fútbol sala, y se ha dirigido con su coche a buscar a los bomberos para poner a su disposición las más de 400 balsas de riego que administra como "regador" de la Comunidad de Regantes La Alcornia.

"A la salida del pueblo he visto a la Guardia Civil registrando un coche que estaba quemado con su propietaria dentro", según relata Teo horrorizado.

"Era una señora francesa que se instaló en Bédar hace dos días, junto a su marido. Parece ser que su marido se fue en moto y ella se entretuvo con los perros. La pobre murió calcinada dentro de su coche".

En ese momento, Teo ha entendido que es uno de los pocos 953 vecinos que ha pasado la noche en Bédar: la zona con más fallecidos por el incendio de Los Gallardos, la mayor tragedia forestal en la historia de Andalucía y uno de los más graves de España, solo superado por el de La Gomera de 1984 con veinte muertos.

Teo, este jueves, filmando desde el balcón de su casa en Bédar el humo del fuego de Los Gallardos.

- ¿Cómo se quedó pasando la noche en Bédar en pleno incendio?

- Teo Mena: Al principio, los vecinos estaban contemplando el fuego desde sus casas porque Bédar es un pueblo de montaña, bastante escalonado, de estilo andalusí y con calles estrechas. La gente estaba viendo el humo que se veía a lo lejos. Desde mi terraza, yo veía el fuego a lo lejos.

De hecho, EL ESPAÑOL ha podido confirmar por un mando policial del Puesto de Mando Avanzado de Turre que "el foco del incendio era pequeño, estaba enfrente del Bar Anita, junto a la autovía".

Este negocio hostelero está cerrado, pegado a la Autovía del Mediterráneo (A-7), y "sobre las cuatro de la tarde del jueves, se recibió una llamada al 112, alertando de que había fuego".

El viento de poniente soplaba fuerte y las llamas saltaron al margen contrario, situándose detrás del núcleo residencial de Almocaízar. De forma que el incendio se extendió de Los Gallardos hacia Bédar porque había mucho combustible vegetal, sobre todo, pasto bajo.

"Las rachas de viento provocaron que las llamas se movieran sobre el Paraje de El Pinar y llegaran a la Sierra de Bédar", tal y como resume este mando policial que ha pasado las últimas 24 horas en el Puesto de Mando Avanzado que coordina las labores de extinción del incendio de Los Gallardos.

Teo corrobora que el fuego que se veía desde la distancia, de repente, se convirtió en una densa nube de humo que rodeaba este pintoresco pueblecito, pero no se lanzó un ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos. "Por la tarde, a eso de las siete, la Guardia Civil empezó a pasar con megafonía pidiendo a los vecinos que desalojasen sus casas".

El fuego cercando el pueblo de Bédar. Cedida

Teo admite que optó por quedarse porque no creyó que las llamas acabarían cercando este pueblo que limita con Los Gallardos y que está a 17 kilómetros de la playa de Mojácar.

"En Bédar hay muchos vecinos que son extranjeros, jubilados de Inglaterra, Francia o Bélgica que vienen a disfrutar de la playa y que les gusta vivir en lo alto del monte".

Precisamente, este factor fue clave en la tragedia, a juicio de este regante, de 54 años, y que se conoce como la palma de su mano la zona porque a diario se recorre las balsas de riego que surten las parcelas agrícolas con olivos, almendros....

"Parece que la mayoría de los fallecidos son extranjeros que vivían en cortijos que compran como residencia porque les gusta estar alejados: en la montaña. Para huir se metieron por caminos asfaltados que se mezclan con pistas de tierra". "Esos caminos tienes que conocerlos", advierte.

Todo apunta a que no dominaban la orografía del terreno porque 9 de los 11 fallecidos han sido localizados dentro de sus coches, abrasados por las llamas.

El conductor de un coche que huye del incendio en Bédar. Cedida

Ocho de los fallecidos tenían más de 65 años, lo que corrobora el relato de Teo: "Los vecinos dicen que casi todos los muertos son extranjeros". "Quisieron irse en sus coches particulares, intentando huir de las llamas y murieron".

El dato de que sean extranjeros no calma el dolor ni la pena que sienten todos los vecinos de Bédar.

Teo Mena no piensa quedarse de brazos cruzados y este viernes se marchó del pueblo, para poner a disposición de los bomberos las más de 400 balsas de riego de la Comunidad de Regantes La Alcornia.

"Son millones de litros de agua". Por desgracia, todo apunta que vendrá bien porque el incendio sigue activo y ya ha arrasado más de 3.000 hectáreas, según datos de la Junta de Andalucía.

Hipótesis del fuego

Las fuentes de la Policía Local, bomberos y Emergencias que están desplegadas en la zona, coinciden en explicar a este diario que el fuego se pudo desencadenar por la caída de un tendido eléctrico que provocó una chispa. A partir de ahí se desató una tragedia forestal de proporciones bíblicas.

Teo lo corrobora sobre el terreno: "La gente del pueblo cuenta que un camión chocó con un poste de la luz en la pedanía de Los Castaños (Sorbas) o Los Giles (Bédar)".

"Es una pena lo que ha pasado". "He escuchado varias explosiones de coches".