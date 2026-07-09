La acusación sin denuncia de 5 feligresas a monseñor López, el obispo español de Rabat: tachan de abusador al cardenal 'progre'

"Hay que estar completamente loco para aspirar al papado", decía el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, en abril de 2025 tras el fallecimiento del Papa Francisco.

El nombre de este salesiano almeriense fue uno de los que sonó hace poco más de un año como papable y uno de los siete prelados españoles que cumplían los requisitos para participar en el cónclave.

El destino, sin embargo, le tenía reservado para el arzobispo de Rabat un titular mucho más amargo.

Licenciado en Periodismo y acostumbrado a lidiar con los focos, el purpurado se enfrenta ahora un examen implacable a sus 74 años de vida: una investigación canónica que examinará presuntos "abrazos intensos" y supuestos abusos sexuales a cinco mujeres.

Una investigación únicamente canónica porque "no hay ninguna denuncia por abuso ante la Justicia marroquí", segun han advertido fuentes judiciales de Marruecos recogidas por EFE.

Lo mollar de la noticia, difundida por la agencia AFP, recoge el testimonio de una jubilada que colaboraba activamente con la Iglesia y que no autorizó a revelar en esta fase el contenido de su testimonio. Se refiere a repetidas "agresiones sexuales".

También ofrece el testimonio de otra mujer, enviado a la nunciatura apostólica del Vaticano en la capital marroquí. Esta acusa al cardenal de "gestos físicos" que ella "percibió como inapropiados".

Entre ellos "abrazos particularmente insistentes y prolongados" y "un intento de acercamiento físico que podría asimilarse a un intento" de besarla, del que dice haber escapado.

Una fuente dentro de la diócesis de Rabat también indicó a la Agencia France Press haber sido informada de que "al menos" otras tres mujeres dijeron haber sido víctimas de "hechos similares", que habrían tenido lugar en el marco de la confesión.

Los supuestos abusos habrían acaecido entre 2009 y 2024, tanto en Marruecos como en otros países donde el sacerdote habría desempeñado su ministerio.

El cardenal ha aseverado a la AFP su plena cooperación con la investigación y asegura que no ha cometido "ni agresión, ni violencia, ni acoso sexual".

Trayectoria

La trayectoria eclesiástica de Cristóbal López Romero, nacido en Veléz Rubio, Almería, en 1952, ha estado marcada por su pertenencia a la congregación de los Salesianos, donde ingresó en 1968. Fue ordenado sacerdote en 1979.

Siendo muy pequeño su familia emigró para trabajar a Badalona y allí estudió en un colegio de esta congregación. Se diplomó en Magisterio y posteriormente se licenció en Periodismo y Teología por la Universidad Autónoma de Barcelona.

El obispo, este abril, en una visita pastoral a la parroquia Cristo Rey de Kenitra (Marruecos)) Diócesis de Rabat.

Se trata de un sacerdote de marcado perfil internacional e institucional. Desarrolló gran parte de su vocación en América Latina, fue misionero desde 1984 y pasó 18 años en Paraguay.

Posteriormente, ejerció como superior salesiano en Bolivia y, de regreso en España, asumió en 2014 la dirección de la inspectoría María Auxiliadora con sede en Sevilla.

Su vínculo con el norte de África comenzó entre 2003 y 2010 como director de la comunidad de Kenitra en Marruecos, experiencia que impulsó su nombramiento definitivo por el papa Francisco como arzobispo de Rabat a finales de 2017.

Solo un año después de su consagración episcopal, fue el encargado de recibir al pontífice durante su histórica visita de Estado a Marruecos.

El 24 de mayo de 2019, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Tánger, cargo que desempeñó hasta el 25 de febrero de 2022.

Aspecto espartano

En octubre de 2019, Francisco consolidó su confianza en él al ordenarlo cardenal, asignándole además responsabilidades en Roma como miembro del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, la Congregación para el Culto Divino y el Dicasterio para la Comunicación.

Que el Vaticano esté investigando los hechos lo ha anunciado Vatican News, el servicio que ofrece precisamente el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede... al que pertenece el propio cardenal Cristóbal López Romero por el designio de Bergoglio.

De marcado carácter progresista, el almeriense ascendió debido a la confianza que éste depositó en él, y también por el deseo de Francisco de dar voz en la Curia Romana a diócesis enclavadas en países en los que el catolicismo se encuentra en minoría.

El arzobispo de Rabat, durante su nombramiento como cardenal en Roma, en 2019. EE

En su caso, en Marruecos hay libertad de culto, pero está prohibida por ley la evangelización.

Ya en Roma, tanto durante las exequias como en los cónclaves papales en los que participó, llamó la atención por su aspecto espartano. Tanto, que llevaba una de las patillas de sus gafas graduadas enganchada con un alambre.

Su anillo episcopal era de un metal sencillo y sin ningún tipo de adorno. "Me lo hizo un orfebre que es minusválido y enseña el oficio con metales reciclados a otras personas con discapacidad física o psíquica".

Le costó 35 dirhams, unos tres euros y medio al cambio, contó el salesiano a la agencia Colpisa en aquellos días. A diario, en su diócesis, o viste de paisano o lleva una sotana hecha con el tejido típico bereber, sin muceta ni fajín.

Como purpurado, en Roma abundó en la frase que abre este reportaje. "Si alguien entre nosotros desea ser Papa, o está mal de la cabeza o está mal de corazón".

"Yo no digo que hay que estar loco para aceptar el papado, porque para eso hay que ser obediente a lo que Dios te pide. Pero sí para desearlo. Si alguien entre nosotros en el fondo de su corazón desea ser Papa, yo lo repito: o está mal de la cabeza psicológicamente, o está mal de corazón".

Censuró abiertamente a quien pudiera desear "un poder, un honor, un puesto, que nadie debería desear, porque es un servicio que se hace si se nos pide. Disponibilidad toda, pero deseo ninguno".

Hoy, se ha apartado de manera voluntaria de su cargo y ha difundido un comunicado, firmado de su puño y letra, que ha difundido la Diócesis de Rabat.

"Se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar" que está en curso "y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las cuales estoy cooperando".

También ha anunciado que mientras dure la investigación, "y para no entorpecerla", va a apartarse. No presidirá "ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral, algo que ustedes comprenderán".

La noticia "nos conmociona a todos. Como arzobispo, soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que podría suscitar en todos. Por ello, considero importante que los miembros de la comunidad diocesana estén informados desde este momento".

Por último, y "a la espera de las decisiones que tome la Iglesia, oremos juntos por las personas que sufren a causa de esta situación, oremos por nuestra Iglesia, oremos los unos por los otros y oren por mí".

Los presuntos hechos han salido a la luz a los pocos días de la visita del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, a Rabat, donde fue investido como nuevo miembro honorario de la Academia del Reino de Marruecos.