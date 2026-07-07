Iván Rico, administrativo, ultra e hijo de un exconcejal del PP, se quita la máscara para lanzar el partido Noviembre Nacional

De ser una rana baneada, y aparecer con una careta de una rana, a figurar encapuchado y ahora, lo hace a cara descubierta.

Ese es el periplo público de Iván Rico Olivares, el líder de Núcleo Nacional, la organización neonazi de extrema derecha que va a concurrir a las próximas elecciones generales bajo el manto de un nuevo partido: Noviembre Nacional.

Lo ha anunciado él mismo en un vídeo publicado el domingo en las redes sociales de NN y que sirve de presentación de su partido político, registrado oficialmente ante el Ministerio del Interior en febrero bajo el nombre de Noviembre Nacional.

"Hace ya dos años, un puñado de nacionalistas decidimos emprender un camino. Un camino de lucha por nuestro pueblo. Un pueblo del que se ha desconectado la clase política", sostiene Rico al inicio del vídeo.

Una clase política, en la que, asegura, "todos ellos, ya sean de derechas o de izquierdas, parten de las falsas premisas creadas por el liberalismo y el marxismo, que sirven para destruir las naciones del mundo"

Todo ello, asegura, por "la falsa quimera del igualitarismo, el materialismo, la libertad total y la desconexión del pueblo con Dios y con las virtudes europeas".

El propósito principal del video en cuestión es escenificar un cambio de estrategia.

Tras operar inicialmente bajo el anonimato de pasamontañas y máscaras en redes y acciones propagandísticas, ahora se han quitado la careta para presentarse públicamente y disputar el terreno institucional utilizando, según sus propias palabras, "las herramientas del régimen".

Núcleo Nacional nació en el entorno de las redes sociales, principalmente en Telegram y de ellas saltó, cobrando fuerza, a raíz de las protestas callejeras contra la ley de amnistía en España a partir de noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Fue precisamente en redes sociales, podcasts y Youtube, así como en directos de Twitch, donde se dio a conocer Iván Rico. Él y su hermano David son técnicos de sistemas de profesión, si bien este último es el responsable de marketing, redes y comunicación de Núcleo Nacional.

Captura de uno de los videos de NN, con Iván Rico, en el centro, encapuchado. EE

También David Rico se dedicó a realizar entrevistas en canales de Youtube, pero a cara descubierta.

Ya vinculado abiertamente a la asociación neonazi, el pasado 2 de junio apareció en uno de NN hablando desde el Valle de los Caídos, en clara antesala al que días después sirvió para que su hermano Iván anunciase que concurrirán a las elecciones.

También aparece en segundo término con su hermano, mientras éste anuncia la iniciativa política.

El padre de ambos, Enrique Rico Pérez, es un empresario del sector servicios que fue concejal de Deporte, Transportes e Industria entre 2015 y 2019 en el ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo (PP), en Madrid.

Nacido en Alemania, durante su etapa de concejal participó en un acto benéfico realizando una exhibición sobre defensa personal.

Tanto Núcleo Nacional como ahora su partido, Noviembre Nacional, comparten sede registral en un local de la calle Renedo de Valladolid. La dirección coincide con el 'Centro Social Nacional El Alcázar', sede del partido Democracia Nacional.

Uno de los responsables de ese local es Enrique Lemus, quien formó parte de DN y que ahora se encontraría entre los fundadores de Núcleo Nacional. Lemus ha sido, de hecho, quien figura como presidente de Noviembre Nacional en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior.

Los miembros de Núcleo Nacional proceden de la disolución de otros colectivos de la escena ultra y skinhead española, como Bastión Frontal, o militantes de Ultras Sur o antiguos integrantes de formaciones de la ya citada Democracia Nacional y de Falange Española.

Causalidad

El nombre de la formación política, Noviembre Nacional, no es en absoluto casual. En noviembre de 2023 dieron el salto cuantitativo, a raíz de sus protestas en la calle Ferraz.

Pero también en un mes de noviembre se consolidó el fascismo italiano en 1921, tuvo lugar en 1923 el fallido golpe de estado de Hitler, conocido como el 'Putsch de Múnich', fue fusilado José Antonio Primo de Rivera en 1936 y acaeció 'La noche de los cristales rotos' en 1938 contra los judíos en Alemania, dentro de unos ataques perpetrados por los nazis.

También murió Franco un 20 de noviembre: el mismo día en el que Primo de Rivera fue ejecutado.

"Nos quieren convencer de que el hombre y la mujer son iguales, como también de que un sudamericano o un africano es igual que un europeo", continúa diciendo en el vídeo un musculado Iván Rico.

"Nos dicen que Dios no existe, que la espiritualidad es un cuento, y que la única aspiración del hombre es la posesión de riquezas, el gozo momentáneo y darse a todas las bajezas morales, pues la moral o no existe o es relativa", prosigue.

"Nos quieren hacer creer que el desarrollo de una nación no depende del desarrollo cultural, sino exclusivamente de estadísticas en las pizarras de economistas que muestran el Producto Interior Bruto, el desarrollo tecnológico... cuando todo esto no refleja la calidad de vida del español que vive con lo justo".

Así, enumera "padres de familia que hacen auténticos malabares para llegar a fin de mes, una masa de autónomos pisoteados por una fiscalidad y una juventud con cada día menos posibilidades de independizarse y adquirir una vivienda".

🇪🇸 | 🔴 Iván, portavoz de Núcleo Nacional, descubre su rostro en un vídeo en el que además anuncia la presentación del partido político Noviembre Nacional. pic.twitter.com/moBWHh3u7J — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) July 5, 2026

Advierte que "vamos a pelear por todas las vías posibles para que no se sustituya racialmente a nuestro pueblo en su propia tierra", y además "queremos devolver la seguridad a las calles".

También defiende la religión y ataca el Régimen de 1978. "Vamos a luchar por traer de vuelta el carácter virtuoso que el cristianismo dio durante siglos a la civilización española, para que esta se aleje de todas las degeneraciones que han impulsado los políticos del Régimen del 78. Como también vamos a trabajar por devolver el trabajo digno a los españoles".

El partido político Noviembre Nacional "sirve, en primer lugar, para blindar a un movimiento ante los ataques de las instituciones, y abre la puerta a pelear por nuestras ideas utilizando las propias herramientas del régimen", es decir, las elecciones y un sistema democrático que, hasta ahora, Iván Rico atacaba como sistema fallido.

"No creemos que en un país que tiene titánicos problemas como el nuestro, la estética sea lo más importante. Pero como la causa está por encima de todo, la dirección del partido ha decidido que, a partir de ahora, los que timoneamos este proyecto, aquellos que tenemos la máxima responsabilidad frente a nuestro pueblo, os hablaremos a cara descubierta".

El vídeo culmina invitando a que el próximo sábado se acerquen a El Nido, la lujosa sede con gimnasio que tiene Núcleo Nacional en el barrio de Las Tablas de Madrid, para conocer más sobre este proyecto político.