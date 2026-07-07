Garzón, "terminal del chavismo" ante la Justicia: de defender a Alex Saab en EEUU a la querella de Delcy contra Aldama

El nombre del exjuez Baltasar Garzón ha vuelto a trascender a la opinión pública este lunes tras conocerse que su despacho de abogados —Ilocad S.L— ha firmado el escrito de conciliación en el que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exige al comisionista Víctor de Aldama que se retracte por haber dicho públicamente que le dio un sobre con un cupo de petróleo. En caso contrario, se querellará con él.

Ante esta acción, fuentes de la oposición venezolana consultadas por EL ESPAÑOL valoran que "la capacidad de maniobra de Rodríguez es muy reducida. Ha emprendido esta acción judicial a solicitud de Pedro Sánchez y los socialistas".

La presidenta interina, según publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, negoció en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con el exministro condenado José Luis Ábalos los 6 millones de barriles de crudo estipulados en el sobre que Víctor de Aldama entregó en la Audiencia Nacional. Aldama también hizo referencia al citado sobre en los programas Horizonte y Diario de la Noche, y estas emisiones han sido el detonante de las acciones emprendidas por Rodríguez.

Pero más allá de las implicaciones de esta noticia para el empresario condenado en el caso Koldo, las mismas fuentes ponen el acento, precisamente, en el papel que a su juicio juega Baltasar Garzón entre el Gobierno de España y el venezolano: "Es el intermediario jurídico del chavismo con el PSOE".

"Esta relación es vieja, viene desde la época de Hugo Chávez. Todo el mundo conoce también la relación del exjuez con los Kirchner... Ahora se ha convertido en el abogado de los chavistas que llegan a España. Les presta servicios jurídicos y cobra por ellos. Entre sus clientes están el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos o el exviceministro de Electricidad, Javier Alvarado Ochoa", afirman.

"Pero la mayoría de sus clientes son gente que hizo mucho dinero en negocios petroleros con PDVSA". Aunque matizan: "Cuando hablamos de Garzón, nos referimos a servicios prestados por su bufete. Pero al final, su bufete es él".

En este sentido, recalcan: "Baltasar Garzón es el intermediario jurídico del chavismo con el PSOE, del mismo modo que Zapatero es el intermediario político".

Saab y la polémica con PDVSA

Baltasar Garzón es una personalidad controvertida dentro del mundo jurídico español. En 2012, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, fue condenado a 11 años de inhabilitación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos líderes del llamado caso Gürtel y sus respectivos abogados.

Pero tras este incidente, siguió ejerciendo el Derecho desde otros ámbitos. El mismo año de su condena fundó Ilocad: despacho que tampoco ha estado exento de polémicas.

La más sonada —antes de la que ha trascendido este lunes— se desató cuando en el año 2020, este despacho de abogados asumió la defensa de Alex Saab, detenido en Cabo Verde tras ser acusado de ser un testaferro de Nicolás Maduro.

Saab fue finalmente trasladado y encarcelado en Estados Unidos en 2021, hasta que dos años después fue indultado y regresó a Venezuela. No obstante, este año fue destituido de sus cargos políticos y volvió a ser extraditado a Estados Unidos para afrontar, una vez más, un proceso judicial.

Ese mismo año, Ilocad se vio envuelto en un escándalo cuando el diario The Objective publicó que PDVSA había contratado en 2016 sus servicios por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven y para la "coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España".

Sin embargo, el bufete del exjuez negó en sendos escritos de rectificación haber facturado directamente a PDVSA esa cantidad y afirmó que su contratante fue el despacho americano Squire Patton Boggs: "El despacho de abogados ILOCAD SL no ha propuesto, pactado, facturado ni cobrado la cantidad de 8,8 millones de euros del despacho de abogados Squire Patton Boggs, ni de ningún otro receptor de los servicios jurídicos en el ejercicio de la actividad profesional en la defensa en España de los intereses de PDVSA o de alguna de sus filiales".

"El despacho de abogados ILOCAD, S.L tampoco negoció, propuso ni suscribió jamás ningún contrato que tuviera por objeto dicho encargo de 'coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España'", ampliaron.

Ahora su nombre vuelve a trascender porque su bufete se ha hecho cargo de redactar el escrito de conciliación de Delcy Rodríguez a Aldama: un documento previo a la presentación de una querella por injurias o calumnias, según se anticipa en el mismo.