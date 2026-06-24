La Policía cree que el Dr. Ismael se "extralimitó" en Tenerife con sus pacientes: "Para mi sorpresa, me puso el anillo vaginal"

La paciente acudió a su médico de cabecera en el Centro de Salud de Los Realejos porque tenía problemas con su flora vaginal y le afectaban en las relaciones con su novio. El doctor Ismael la escuchó y a continuación, la instó a desnudarse para explicarle ni corto ni perezoso dónde tenía su punto ‘G’, metiéndole los dedos en la vagina “sin su consentimiento”.

El atestado de la Policía Nacional al que ha accedido EL ESPAÑOL recoge una conclusión lapidaria sobre el trabajo que desarrollaba el doctor Ismael, como médico de familia, con algunas de sus pacientes: “Esta instrucción entiende que el facultativo se ha extralimitado en sus funciones asignadas, asumiendo funciones ginecológicas propias de la matrona”.

A tal conclusión llegan los investigadores tras escuchar a 4 jóvenes que afirman haber sido agredidas sexualmente por el doctor Ismael, su médico de cabecera, tras asegurarles que era especialista en educación sexual.

Todo ello, a pesar de que ese facultativo no pertenecía a una unidad de educación sexual y la Policía Nacional ha confirmado que el protocolo sanitario establece que las enfermeras especialistas en ginecología asumen “la responsabilidad” de tomar muestras a las pacientes.

Este médico de cabecera destinado en Los Realejos -desde 2015- se extralimitaba supuestamente en sus funciones, con el presunto objetivo de satisfacer sus deseos libidinosos con pacientes de entre 17 y 22 años. Prueba de ello es el relato de la citada chica que confiesa haber sido masturbada, en la consulta del doctor Ismael, el día que fue a plantearle que necesitaba una solución para sus problemas de flora vaginal.

“El doctor me pidió que me quitara la camiseta para una auscultación mamaria, iniciando el tacto de los pechos con el sujetador puesto". "Acto seguido, el doctor Ismael me indica que me desnude de cintura para abajo y que me recueste en la camilla de su consulta. Yo accedo porque pensaba que me iba a aportar una solución a mi problema”.

Nada más lejos de la realidad porque empezó una clase de sexualidad con ella como invitada involuntaria. “El doctor me indicó que me iba a introducir los dedos en la vagina, para indicarme dónde se encontraba el punto ‘G’, porque eso me iba a facilitar la eyaculación”.

El Centro de Salud de Los Realejos donde trabajaba el médico investigado por agredir sexualmente a sus pacientes. Ayto. de Los Realejos

Esta joven precisa a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que el doctor Ismael era su médico de cabecera desde 2016, pero aquel día le hizo sentirse fatal: “Introdujo los dedos en la vagina sin consentimiento y tocó mis partes íntimas internas, sintiéndome muy violenta. No entendía por qué estaba realizando esa maniobra el doctor”.

“Me quedé tan impactada que decidí no contárselo a nadie porque igual no me iban a creer y aparte estaba viviendo una relación delicada, a causa de una ruptura sentimental”, según recalca la joven.

Este episodio se produjo en 2018, cuando esta chica tenía 21 años, aunque no denunció nada hasta octubre de 2025. Unos días después de que su hermana pequeña, menor de edad, confesara a su madre que supuestamente fue agredida sexualmente por el médico de cabecera de toda la familia: el doctor Ismael (1973, Santa Cruz de Tenerife).

De hecho, la denuncia de la menor de 17 años desencadenó la investigación policial que no ha contado con una colaboración ágil del Servicio Canario de Salud porque el atestado revela que la UFAM ha “reiterado” una petición al Servicio de Régimen Interior: el listado de mujeres que pidieron que el doctor Ismael dejara de ser su médico de cabecera.

La petición policial abarca desde 2015 hasta la actualidad, a la vista de que este facultativo llegó a tener 1.822 pacientes en el Centro de Salud de Los Realejos. El objetivo era comprobar si había más víctimas de agresiones sexuales y lamenta que no han respondido a su requerimiento, para conocer el número de mujeres que pidieron el cambio de médico. La UFAM ha pedido ese dato dos veces: el 22 de octubre de 2025 y el 16 de abril de 2026.

Esta segunda víctima fue localizada después de que presentara una denuncia su hermana menor de edad. Esta veinteañera confirma a los investigadores que el médico también “le había realizado algunas citologías”, citándola a las siete de la tarde, “cuando ya no había nadie en las consultas”, sin haber recibido luego ningún informe por tales pruebas.

“No recuerdo que el propio doctor me haya entregado el resultado de las citologías por escrito. Siempre me decía que estaban correctas”. Otro episodio en la diana policial se produce cuando esta paciente le explica a su médico que tiene problemas con la pastilla anticonceptiva y este le ofrece enseñarle a ponerse el anillo vaginal.

Una agente de la UFAM en una imagen de archivo. Policía Nacional

Una vez más, el doctor Ismael le sugiere mantener la cita fuera del horario de consulta, a las siete de la tarde de un jueves, cuando solo están las limpiadoras en este centro de salud tinerfeño. Pero la chica se excusa porque a esa hora no puede acudir por motivos laborales y el médico le ofrece una alternativa.

“A las 14.30 horas, pero en una consulta aparte, argumentando que en ese lugar estaríamos más tranquilos y me enseñaría a colocármelo y controlarlo”. “Acudo a la cita y entro a la consulta que no es la habitual del doctor, convencida de que iba a recibir instrucciones de cómo colocármelo. Me muestra el anillado, dándome pautas de higiene previa a su colocación".

“Me da indicaciones de desnudarme de cintura para abajo y sentarme en la camilla que había, inclinándose hacia delante y levantándome una pierna, introduciéndome el anillo el propio doctor para sorpresa mía. Yo no tenía intención de que él lo hiciera, solo que me diera instrucciones”, según prosigue relatando esta joven en la Comisaría del Puerto de la Cruz.

“El doctor me introdujo el anillo dentro de la vagina hasta en dos ocasiones [...]". "Durante la cita médica me sentí muy incómoda porque la consulta carecía de biombo, mampara y cualquier persona que entrara me podía ver desnuda". "Abandoné el centro de salud, sintiéndome cohibida por la situación vivida”.

Esta paciente afirma que “entendió” esta situación como algo "normal” para que el médico le explicara cómo colocarse el anillo vaginal. El problema es que esta veinteañera, con el paso del tiempo y con los episodios vividos en las consultas, comenzó a “generar rechazo” hacia el facultativo al que visitaba desde hacía nueve años.

“Desde octubre de 2024, padezco una depresión, se lo conté al doctor en la consulta, mostrándose demasiado cariñoso conmigo, cosa que nunca había ocurrido, generándome rechazo hacia el doctor”.

- Policía Nacional: ¿El doctor Ismael le hizo algún comentario o proposición de contenido sexual?

- Paciente: Nunca me dijo nada claramente, pero manifestaba una actitud demasiado cercana a la hora de palpar y auscultar, buscando en todo momento el contacto con ambos cuerpos.

La Comisaría del Puerto de la Cruz donde se han encargado de la investigación. CNP

El atestado recoge que tras escuchar las “vivencias" de las dos hermanas dentro de la consulta del médico bajo sospecha, la UFAM considera que ambas jóvenes "podrían ser víctimas de hechos similares", consistentes en "prácticas abusivas de tocamientos por parte del Dr. Ismael".

De hecho, la denuncia que desencadena la investigación la presentó la hermana menor y expone que el médico la citaba los jueves, a las 19.15 horas: “Fuera de hora de consulta”. Lo mismo que hizo años antes con su hermana mayor. Pero en este caso, bajo el pretexto de hacerle un seguimiento porque sostenía que su himen era "pequeño" para tener 17 años.

Sin embargo, en la consulta le terminaba acariciando sus zonas erógenas como a su hermana mayor: “En la exploración, me introduce el espéculo en la vagina, abriéndolo y cerrándolo como parte de la terapia de dilatación del himen”. "Acto seguido, retira el espéculo, para introducirme los dedos en la vagina, explicándome los puntos de excitación con los dedos". "Con los dedos introducidos, me preguntaba si los notaba, si me excitaba".

Cada vez que esta chica, de 17 años, iba sin su madre al centro de salud, solía ocurrir lo mismo: "Cuando acudía sola a la cita médica, en la exploración vaginal, con la excusa de poder introducir el espéculo en la vagina, me preguntó si podía estimular mi clítoris con la intención de lubricar la zona, para favorecer la introducción del espéculo”.

Incluso el doctor Ismael le llegó a introducir él mismo el anillo vaginal, como también hizo con su hermana mayor, cuando esta adolescente le confesó que quería tomar medidas anticonceptivas para mantener relaciones sexuales con su novio: “Procedió a introducirme el anillo, instruyéndome para que supiera hacerlo en posteriores ocasiones”.

Siente impotencia

La adolescente presentó su denuncia el 1 de octubre de 2025 y el día 8 lo hizo su hermana mayor. Cuando compareció la veinteañera confesó que sentía impotencia, debido a que se calló los abusos que sufrió años antes de que la pequeña de la casa diese el paso del pediatra a la consulta del doctor Ismael, como su especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

“Soy conocedora de toda la situación que ha vivido mi hermana con el doctor y me siento identificada porque yo he vivido episodios similares. Me siento mal porque si hubiese sacado a la luz este tema, en su momento, hubiera evitado que otras chicas, entre ellas mi hermana, hubieran vivido situaciones tan desagradables”.