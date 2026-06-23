AP-7 Estudios: la productora murciana fundada por Barto Muñoz que brilla en festivales internacionales de cine

Pasar de un proyecto universitario a verte en festivales de cine de prestigio internacional como el de San Sebastián o Málaga, con cortos de terror y westerns, es el camino que todo amante del cine sueña a la hora de dar sus primeros pasos con sus obras.

Eso es lo que ha logrado Barto Muñoz, fundador de la productora murciana AP-7 Estudios, con un equipo de amigos que ha rodado Parpadear, Maniquíes y Phil Weasley. En menos de 12 meses, han pasado de cero a festivales internacionales, demostrando que la pasión de unos jóvenes puede competir con gigantes del cine.

Todo empezó en las aulas de la UCAM, donde Barto Muñoz y su compañero Fran Marín soñaban con dejar su sello en el audiovisual. "La iniciativa de crear una productora venía no solo de mi parte, sino también de Fran. Su trabajo de fin de grado era hacer un cortometraje y dijimos: '¿Por qué no lo recogemos bajo un sello?'", explica Barto en exclusiva para EL ESPAÑOL.

Así nació Parpadear, su ópera prima de terror psicológico sobre Marina, una joven atormentada por traumas que convierten el simple acto de parpadear en una pesadilla. Financiado por crowdfunding en Verkami, el corto reunió a más de 15 profesionales murcianos y se rodó en mayo de 2025, estrenándose en octubre.

Barto Muñoz junto a una actriz durante momentos de grabación

El nombre AP-7 Estudios no es casual: "Somos un grupo de profesionales y amigos de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana, unidos por la carretera AP-7. Nos hizo gracia y se quedó", cuenta Barto.

Lo que comenzó como un experimento académico explotó rápido. Parpadear llegó a eventos de cine en EE.UU., Italia, Reino Unido y Canadá antes de su estreno nacional, y llegó a salas en Águilas para agradecer a mecenas y equipo.

Trabajar con amigos es el motor de AP-7, pero no exento de desafíos. "Siempre es un reto, pero al conocernos de antes, sabemos cómo funciona cada uno. Se agiliza todo y el equipo está compenetrado", afirma Barto.

El mayor obstáculo: la financiación. "El problema principal es el factor económico. Empezamos sin dinero, solo con ganas. Conocimos gente en festivales, como New Drama, y reinvertimos premios", detalla. En Parpadear, compraron equipo propio –un error, admite–, pero lo vendieron para proyectos mayores.

Barto Muñoz como director de AP-7 Estudios en "Phil Weasley"

Ahora priorizan el bienestar del equipo: "No podemos dar grandes sueldos, pero queremos que estén cómodos y felices en rodaje". Con un crecimiento vertiginoso –seis cortos en un año–, Barto ve la clave en la evolución: "Hemos aprendido a invertir con cabeza, centrándonos en lo esencial".

Triunfos en festivales: de Murcia al mundo

El salto cualitativo llegó con Maniquíes, dirigido por Barto y estrenado en la 15ª edición de Sombra Festival (Murcia Fantástica). Este corto de terror fue finalista en MAFIZ Short Corner y The Core del Festival de Málaga, y en apenas tres meses sumó reconocimientos. "En Málaga estuvimos en dos selecciones, incluyendo el mercado audiovisual. Es surrealista", dice Barto.

No menos impactante fue Perseidas, en coproducción con New Drama: Premio del Público en el Universae Film Lab de San Sebastián. "La primera vez en San Sebastián fue como vivir una película".

"Proyectaban algo que yo producía y ayudaba a dirigir. No te lo crees", recuerda emocionado. Barto describe la experiencia: "Estudiando hablas de Cannes o Sitges como algo lejano. Ver tu trabajo allí es mágico, espero volver".

El equipo y grupo de amigos que conforma AP-7 Estudios en el Festival de Málaga

Phil Weasley, su western más ambicioso, se rodó en Mini Hollywood (Tabernas, Almería), inspirado en spaghetti westerns. Producido por Fran Marín con Candela Lobo y Yoel Martínez, rescata un guion de hace cinco años. "Es mucho más grande: equipo triplicado, preproducción más corta y eficiente", destaca Barto. Aunque en postproducción, ya apunta a festivales.

El recorrido de AP-7 es un manual de resiliencia. La primera proyección de Parpadear fue emotiva: "Vimos algo creado desde cero en una sala llena de mecenas. Increíble compartirlo", evoca Barto. Han errado –"En crowdfunding destinamos mal dinero"–, pero aprendido: alquilar en vez de comprar, aliarse con productoras como New Drama.

Mirando al futuro, sueñan grande: "¿Seguiremos en cortos o largos? Queremos crecer, contar historias de género que dejen huella", adelanta. Barto, resume: "Emprender joven es complejo, pero con entusiasmo y equipo, se hace ameno. Ilusiona ver cómo evolucionamos".

AP-7 Estudios no solo avanza, sino que crece a una velocidad vertiginosa. De un TFG a alfombras rojas, Barto y sus amigos prueban que Murcia tiene talento para el mundo. ¿El secreto? Ganas, amigos y la AP-7 como hilo conductor