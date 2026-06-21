El "empresario más murciano que chino" Jin Ye, amigo de Carlos Alcaraz y de Joaquín Ganga, premiado por Cruz Roja

El tenista Carlos Alcaraz, el empresario Jin Ye y el tatuador internacional Joaquín Ganga, posando en una imagen de la cuenta de Hiper Atalayas en Murcia.

El empresario Jin Ye posa sonriente y es para estarlo porque a su derecha tiene al crack mundial del tenis, Carlos Alcaraz, y a su izquierda, a Joaquín Ganga, el tatuador de estrellas del deporte como Lebron James.

Esa foto es un ejemplo de la proyección que tiene la imagen del empresario que se enorgullece de sentirse "más murciano que chino" y que acaba de ser galardonado en los Premios por la Inclusión que organiza Cruz Roja, para reconocer a empresas, entidades y profesionales de la Región de Murcia que apuestan por lo más importante: las personas.

El dueño de Hiper Atalayas, convertido hace tiempo en un influencer de Instagram y TikTok, por su genuina forma de vender productos con vídeos que son un gap cómico, ha recibido el premio en la categoría: 'Alianzas para la mejora de la empleabilidad'.

“Cruz Roja nos da una oportunidad para abrir más caminos para ayudar a la gente", tal y como subraya Jin Ye (China, 1976), propietario de Hiper Atalayas en Murcia, premiado por su compromiso para forjar alianzas y orientar la inserción laboral, sumando una plantilla de diez personas tras haberse visto obligado a reiniciar su carrera, por un incendio que arrasó su bazar un 6 de septiembre de 2022,

Lo único que no devoraron las llamas fue la escultura de una jirafa que ahora preside la entrada de su negocio, debido a que el empresario considera que le trae suerte. Y por ese motivo, ha decidido incluir la imagen de este mamífero africano en muchos de los productos de la Selección Española que comercializa desde que arrancó el Mundial, con vídeos que se viralizan por su humor o porque sus protagonistas son famosos.

@hiperatalayas ⚽🇨🇳 Comienza el Mundial !!! China esta vez no ha conseguido clasificarse 😅 Aunque ya sabemos que en China son más de ping pong 🏓 que de fútbol. Pero Jin lo tiene claro… Hay que darlo todo y toca apoyar a la selección 🇪🇸❤️💛 ¡hoy vamos todos con España! 💥 📣 Vamos España… que Jin ya está preparado para celebrar los goles 😜 ♬ sonido original - Hiper Atalayas

"Si yo alegro a la gente es como si hubiera ganado un millón de euros: la felicidad no tiene precio", subraya Jin Ye, en una entrevista con Alejo Lucas, en El Mirador de Onda Regional, unas horas antes de ser galardonado en los Premios por la Inclusión en el Cuartel de Artillería de Murcia.

"Mis vídeos dan positividad, energía y alegría a la gente, ese es mi mejor beneficio". Cruz Roja también ha valorado la actitud positiva de este ciudadano chino que afrontó las dificultades de ser un inmigrante, hace más de tres décadas, cuando siendo un niño llegó a un país del que no conocía ni su idioma ni su cultura.

"Llevo aquí más de 35 años, por eso soy ya más murciano que chino", bromea este empresario que muestra otra lectura de la inmigración y que su faceta viral le ha llevado a codearse con influencers como Plex -pareja de la cantante Aitana-.

Su formación en los colegios Andrés Baquero y Nicolás de las Peñas y el Instituto La Flota de Murcia, fueron la antesala de su acceso al mercado laboral, en los restaurantes de su familia, para acabar montando un bazar donde la mayoría de empleados son españoles, con distintas edades y niveles formativos, otro de los ítems que ha tenido en cuenta Cruz Roja para premiarle.

"Me gusta comunicar y tender puentes con la gente", subraya Jin Ye, el empresario que ha vuelto a viralizarse en un vídeo en Hiper Atalayas, para animar a la Selección Española en su partido contra Arabia Saudí, acompañado de Juan Miguel, el exmarido de la cantante Karina y que ha participado en realities como Supervivientes.

"Mi padre siempre me dice que sea buena persona y que tenga una buena actitud porque eso luego regresa a tu vida", tal y como sostiene Jin Ye como filosofía vital.

Así lo cree Cruz Roja que le ha entregado el premio 'Alianzas para la mejora de la empleabilidad', por el compromiso que ha demostrado y que supera lo estrictamente empresarial, por su implicación con las tradiciones de la capital del Segura, como el Entierro de la Sardina y las Fiestas de Primavera, o por la difusión de vídeos a sus miles de seguidores para promover los atractivos de los 45 municipios de la Región de Murcia.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha resaltado la importancia del papel que juegan empresarios como Jin Ye dentro de la sociedad: "Quiero dar las gracias a todas las empresas comprometidas con la plena inclusión real de todas las personas".

"Es importante tener claro que detrás de cada oportunidad laboral, hay una oportunidad de vida, y todas las administraciones públicas tenemos la obligación de trabajar para conseguir una sociedad más justa y garantizar la igualdad de oportunidades, por eso es fundamental la colaboración público-privada", tal y como ha zanjado Lucas.

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja en la Región de Murcia, María Teresa Sánchez, también ha agradecido públicamente a todos aquellos que "cada día generan oportunidades, abren puertas y demuestran que el talento está en todas partes cuando existe la voluntad de descubrirlo".

Una máxima que suscribe el empresario e influencer Jin Ye: "Cuando ayudo a la gente me siento más feliz".