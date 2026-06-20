El chófer Félix tenía "depresión", discutió con su mujer y apuñaló a su hija antes de ahorcarse: "Era estricto con la chiquilla"

Félix era conductor de autobuses, pero hace algún tiempo que siempre se le veía haciendo la misma rutina por la localidad sevillana de Gerena. "Todos los días estaba limpiando los cristales, la puerta de su casa y la fachada", tal y como explica una amiga de la familia de Rosa, la esposa de Félix. "Parece ser que él estaba de baja por depresión". "No salía mucho de casa".

Este viernes, Félix M. H., de 50 años, discutió con su mujer, Rosa, y después mantuvo una bronca con su hija, Ángela, de 20 años, estudiante de Psicología en la Universidad de Jaén a la que apuñaló mortalmente en el pecho. A continuación, trató de suicidarse con el mismo cuchillo, pero no pudo, no supo o le pudo la cobardía, de forma que optó por ahorcarse.

"El padre se comportaba con su hija como si fuera una bebé". "Cuando Ángela iba al instituto, Félix la acompañaba a clase y le llevaba la mochila". "Ahora que ella estaba en Jaén, se le habrá venido todo encima". "Pero que el padre no quede como un mártir", tal y como reflexiona esta persona que guarda amistad con la familia de Rosa, esposa de Félix y madre de Ángela.

El ataque del cabeza de familia sobre su propia hija no tendrá consecuencias penales, pero la Policía Judicial trabaja sin descanso para responder a todas las preguntas que genera este terrible suceso sin testigos directos del ataque mortal de Félix sobre Ángela.

EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes próximas a la investigación que la Guardia Civil baraja varias hipótesis, desde los problemas mentales del progenitor a la violencia vicaria, para aclarar lo sucedido en la casa del matrimonio.

La Guardia Civil y la Policía Local de Gerena, este viernes, en la casa de Rosa María y Félix.

La declaración de Rosa María resultará crucial porque dejó con vida a su hija y a su marido cuando se marchó a dar clases de Primaria al Colegio Fernando Feliú de Gerena -próximo al domicilio familiar-.

De momento, esta profesora no ha podido ser entrevistada por la Policía Judicial porque se encuentra en estado de shock, pero ha verbalizado espontáneamente un dato de interés para la investigación.

"La mujer dijo que su marido había discutido con ella". "Al parecer, la secuencia podría ser que el cabeza de familia discute con su mujer, ella se marcha del domicilio, él acomete con un arma blanca contra su hija y después se quita la vida", según explican las citadas fuentes a este diario.

"El caso podría ser un posible VioGén porque el padre asesina a la hija y después se suicida tras discutir con su esposa. El hecho de que no existan denuncias previas por violencia de género no significa nada". Inicialmente, se barajaba que Félix discutió con Ángela y no es descartable que ese desencuentro esté relacionado con la bronca previa del matrimonio.

Aunque sobre la mesa también está la opción de que Félix sufriera algún tipo de patología mental, discutiera con su hija y la apuñalara para zanjar la trifulca. "Por el pueblo se comenta que el padre estaba diagnosticado de algún problema mental", apuntan estas fuentes vinculadas al caso.

De forma que la Policía Judicial indagará si Félix tiene un diagnóstico clínico y preguntará a Rosa María si su esposo sufría una depresión, si discutieron el viernes por problemas de convivencia, por una crisis matrimonial, por algo relacionado con su hija, incluso si la pelea solo fue entre padre e hija. Lo que relate Rosa María será crucial para esclarecer un suceso que ha conmocionado a los 8.000 vecinos de Gerena.

"Ángela llevaba un par de días en el pueblo y creo que iba a ver un concierto", según comenta esta persona que conoce a la familia de Rosa, como posible motivo del desencuentro entre padre e hija. "El padre acompañaba a la chica a todos los sitios". "Era muy acaparador y estricto con su hija".

Agentes de la Guardia Civil en la vivienda de Gerena donde fueron localizados los cuerpos de un padre y de su hija. Europa Press

Rosa María es una mujer "reservada" y "de vida discreta". Tanto para ella como para su marido, Félix, chófer profesional de autobuses, su única hija, Ángela, era un pilar para el matrimonio y en el domicilio familiar se notó la partida de la adolescente para instalarse en Jaén a más de 200 kilómetros de distancia, para iniciar su primer año en el Grado de Psicología.

"El matrimonio no aguantaba que su hija se fuera a vivir y a estudiar a Jaén". "Parece que los problemas de pareja se habían acentuado cuando Félix y Rosa María se quedaron solos". De hecho, la poca vida social de la pareja se reducía a salir a comer un día a la semana a un local del pueblo o tomarse alguna caña con otra pareja.

"Era un matrimonio que salía poco", insiste esta persona. "Félix se dedicaba a hacer las cosas de la casa". Llevaba un tiempo sin conducir autobuses y se le veía algo descuidado. Este viernes, este chófer apuñaló a su hija y luego se suicidó dejando arrasada de por vida a la pobre Rosa María.

Esta profesora de educación Infantil regresó a su casa a las 14.20 horas de este viernes. El inmueble se ubica en la avenida de la Estación y tiene como vecinos a un policía local jubilado y a sus dos hermanos. Después de abrir la puerta y entrar a la vivienda, Rosa María se encontró el cuerpo de su hija. "Estaba tumbada y tenía más de una puñalada", según afirma esta persona que conoce a los familiares de la docente.

"Ella no vio a su marido ahorcado, ni se lo imaginaba. Eso lo descubrió más tarde". "Lo primero que hizo fue llamar a uno de sus hermanos y a Emergencias". "El hermano fue corriendo a la casa, cuando entró pensaba que la chiquilla estaba inconsciente y la intentó reanimar, pero los sanitarios que llegaron después le dijeron que llevaba más de una hora muerta".

Una fuente oficial de la Guardia Civil recalca que "ni una cosa ni otra están contrastadas en estos momentos". Es decir, ni la posibilidad de que Félix matara a su hija tras discutir con su esposa, en el marco de un crimen de violencia vicaria, ni que el cabeza de familia padezca alguna patología mental.

De momento, la Policía Judicial aguarda el resultado de la autopsia para hacer una reconstrucción milimétrica de lo sucedido en la casa, junto con los datos recabados en la inspección técnico-ocular que han realizado en la casa.

También espera a poder tomar declaración a Rosa María. El testimonio de la docente será clave. "La mujer vino de dar clases cuando ocurrió todo. Cuando fue atendida estaba aturdida, a base de medicamentos, se encontraba en shock y no articulaba palabra. La madre no pudo declarar el viernes por el estado en el que estaba".

La alcaldesa de Gerena, María Tenorio, ha confirmado que en los Servicios Sociales del Ayuntamiento "no había ninguna alerta" sobre el clima de convivencia que mantenía esta familia, muy conocida y querida entre los vecinos, especialmente, por la labor docente que desempeñaba Rosa María en el único colegio del pueblo.

La alcaldesa de Gerena, María Tenorio, atendiendo a los medios de comunicación tras ser descubiertos los cadáveres de padre e hija.

La regidora ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades previstas: "Pedimos prudencia en la difusión de información, a la espera de que la investigación determine las circunstancias concretas del suceso. Por respeto a la familia, hacemos un llamamiento a la serenidad y a la solidaridad en estos duros momentos".

Todavía no se ha fijado día ni hora para el entierro, a la espera de la finalización de la autopsia de ambos cuerpos, una autopsia que podrá responder a algunas de las cuestiones que se plantea la Guardia Civil en un caso de estas características. Tales como saber si Ángela presentaba heridas defensivas.

"Es una desgracia muy grande", comenta un vecino de este pueblo, conocido por sus históricas canteras y cuya economía se cimenta en la agricultura y los servicios. "Esto nos ha cogido a todos en fuera de juego". "La familia de Rosa María es muy buena". "Es gente de toda la vida del pueblo".

"Se ha difundido que el marido estaba de baja", comenta otro parroquiano. Pocos quieren hablar de su marido, Félix, unos dicen que es oriundo de San Juan de Aznalfarache y otros de Villaverde del Río. El caso es que entre algunos parroquianos, a pie de barra, se repite un comentario: "A él que no lo entierren en el pueblo".

En el perfil de Instagram de la Universidad de Jaén cuelga un crespón negro, en memoria de Ángela, una estudiante que no podrá cumplir su sueño de convertirse en psicóloga.

De hecho, la UJA ha informado de que su Gabinete de Psicología ha puesto a disposición de las personas cercanas a la estudiante, así como de cualquier miembro de la comunidad universitaria que lo requiera, apoyo y atención psicológica.

Un comentario se repite varias veces en la citada cuenta de la universidad: "Pobrecita, tan joven y con toda la vida por delante, seguro que estudió psicología por algún motivo en casa. Descansa en paz".