El Supremo obliga al Estado a pagar 2,5 millones de euros a un hombre por un error judicial: estuvo 15 años en prisión

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar a Ahmed Tommouhi con 2,5 millones de euros por un error judicial que le hizo pasar 15 años en prisión de Can Brians (Barcelona) y tres años más en libertad condicional.

Se le condenaba por unas violaciones que no cometió y el alto tribunal le absolvió de dos delitos de agresión sexual y dos faltas de lesiones por los que fue imputado por la Audiencia de Barcelona.

La razón por la cual lo encarcelaron fue porque lo identificaron durante una rueda de reconocimiento, pero su semen no era el que estaba en la ropa interior de las víctimas.

En 2023 el Tribunal Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en 1992 condenó a Tommouhi a 24 años de prisión.

Después de ese error judicial, el hombre fue puesto en libertad condicional el 18 de septiembre de 2006. Sin embargo, al cumplir más de las tres cuartas partes de su condena, pidió al Estado una indemnización, que el Ministerio de Justicia denegó, pero que ahora el Supremo concede.

La sala considera que ese error judicial fue "inequívoco y cualificado", dado que el tribunal que le condenó "no valoró, a pesar de que fue admitida y formaba parte de la causa, una prueba pericial biológica, cuyo resultado era incompatible con la autoría de las violaciones atribuidas al recurrente, al constatar que su perfil genético no coincidía con los restos de semen hallados en la ropa de la víctima".

Además, el tribunal concluye que por ese "error determinante", Tommouhi estuvo privado de la libertad durante aproximadamente 18 años, en "ejecución de una condena que ha quedado sin efecto por declararse su inocencia".

Sin embargo, el Supremo añade que aunque la sentencia de revisión no incluye una declaración formal expresa de error judicial, "resulta de forma directa, clara e inequívoca la existencia de una equivocación cualificada caracterizada por: (i) la omisión de una prueba pericial objetiva, relevante y válidamente incorporada al proceso, (ii) su carácter incompatible con la hipótesis incriminatoria, (iii) su potencial determinante del fallo, y (iv) la consiguiente quiebra del proceso lógico de formación de la convicción judicial".

Por lo anterior, el Supremo llegó a fijar la indemnización para compensar los daños sufridos en 2.500.000 euros, pese a que el recurrente reclamaba 3.645.000 euros.