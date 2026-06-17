La única joya que Zapatero registró como regalo en sus 8 años en Moncloa fue un reloj con esmeraldas del rey saudí

El único regalo recibido por José Luis Rodríguez Zapatero -y registrado oficialmente- durante la visita de Estado a España en 2007 del rey Abdala bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí es un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas.

Son estas esmeraldas las únicas joyas que aparecen registradas y donadas a Patrimonio Nacional por parte del expresidente del Gobierno.

El reloj de sobremesa con esmeraldas consta en el Acta de Recepción en el Patrimonio de la Administración General del Estado, y Afectación al Ministerio de la Presidencia, sobre los obsequios institucionales recibidos durante los 8 años de Gobierno de Zapatero, e incorporados a Patrimonio Nacional de acuerdo a la ley.

Detalle del reloj con esmeraldas recibido en 2007 e incorporado a Patrimonio del Estado. EE

Este dato oficial choca con que el argumento del entorno del expresidente del Gobierno, que sostiene que las joyas de origen árabe que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte de su despacho fueron un regalo institucional del entonces rey de Arabia Saudí, que falleció en el año 2015.

Según esas fuentes, ese costosísimo obsequio le fue entregado presuntamente a Zapatero durante el viaje oficial a España que realizó el monarca saudita en 2007.

No aparecen joyas de ese tipo registradas en ese acta. Y en 2007, y durante la visita del rey árabe, únicamente consta como regalo institucional ese reloj con esmeraldas.

El documento, al que ha tenido acceso El ESPAÑOL, aparece rubricado por varios funcionarios el 1 de marzo de 2012.

Recoge además que, por parte de Arabia Saudí, José Luis Rodríguez Zapatero solo recibió oficialmente tres regalos institucionales durante sus dos legislaturas al frente del Ejecutivo.

El primero de ellos es ese reloj de sobremesa dorado y con esmeraldas, recibido el 19 de junio de 2007.

La fecha coincide con la recepción por parte del expresidente en el Palacio de la Moncloa al rey Abdala bin Abdulaziz Al Saud, de Arabia Saudí, dentro de su primera visita oficial a España desde que accediese al trono en 2005.

Así, y de ser cierto que esas joyas encontradas por la UDEF -tres aderezos de diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas- fueron un regalo por parte del rey de Arabia Saudí, no las registró oficialmente como obsequio institucional.

Durante los 8 años de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno recibió otros dos regalos por parte de la monarquía saudí justo un año después.

Fue otro reloj de sobremesa, sobre peana de mármol y encima una figura de un ciervo, el 5 de junio de 2008.

Se lo entregó el entonces príncipe heredero saudí y hoy monarca, Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, y forma parte de Patrimonio.

El tercer regalo, catalogado como 'artesanía' en el registro de regalos donados a Patrimonio del Estado, es una "representación de una escena en el desierto" con "palmera, jaima y figuras de personajes en oro y plata sobre base de jade", de acuerdo a la descripción del listado.

Los otros dos obsequios de la monarquía saudí a Zapatero e incorporados a Patrimonio del Estado. E.E.

Fue, nuevamente un obsequio del rey Abdalá, fechado el 16 de julio de 2008.

Las joyas encontradas por la UDEF, valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros, en caso de haber sido un un regalo personal, chocarían de plano con el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2005 e impulsado por el mismo José Luis Rodríguez Zapatero.

Ese código establece reglas muy claras y contundentes sobre los regalos costosos, en concreto, en su artículo 3.6. "Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía".

En concreto, el texto prohíbe aceptar regalos que puedan condicionar el desempeño de las funciones públicas, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

El criterio que fija el Código es que los regalos deben limitarse a los usos sociales y de cortesía habituales.

Un regalo de gran valor, como unas joyas tasadas inicialmente en más de un millón de euros, claramente va más allá de lo que se considera cortesía protocolaria normal.

Dado el altísimo valor de las joyas, debería haberlas declarado a Hacienda, algo que no hizo el expresidente.

También obligaba el código a declarar de forma exhaustiva el patrimonio personal de manera pública.

Así, en 2012, y dentro del registro de actividades y de bienes patrimoniales de los altos cargos, José Luis Rodríguez Zapatero declaró como activos 15.955,07 euros en bienes inmuebles, según valor catastral, según aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado.

También informó de otros bienes, pero no de las joyas. Declaró poseer bienes por 114.607,07 euros. En total, 130.562,14 euros y cero en pasivo, esto es, en créditos, préstamos y deudas.

La relación de José Luis Rodríguez Zapatero con la monarquía saudí era, hasta ese momento, inexistente más allá del plano institucional, y desde luego no tan fluida como sí ha sido con otros gobiernos o regímenes como el venezolano.

En 2009 consta un único viaje oficial a Arabia Saudí, y en concreto, a Yeda, para apuntalar la oferta española para construir el AVE entre Medina, esa ciudad y La Meca. Fue recibido oficialmente por el rey Abdalá.

Ayer, ante el juez José Luis Calama, Zapatero no declaró sobre los aderezos -valorados inicialmente en 1,3 millones de euros- encontrados por la UDEF en una caja fuerte de su despacho. Únicamente lo hizo sobre su presunta implicación en el rescate de Plus Ultra.

Cena con el rey

Durante el viaje del rey de Arabia Saudí en 2007 se reforzaron las relaciones bilaterales con España y se impulsó especialmente la cooperación económica, energética y de infraestructuras.

Abdala llegó acompañado de una amplia delegación de empresarios saudíes, lo que dio a la visita un perfil claramente económico. En Madrid participó en un foro empresarial hispano-saudí en El Pardo y se reunió con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

José Luis Rodríguez zapatero, acompañado de Sonsoles Espinosa, saludando al rey de Arabia Saudí en la cena oficial en Zarzuela. Casa Real

Rodríguez Zapatero cenó además con el monarca árabe la víspera, el 18 de junio de 2007. Lo hizo acompañado por su mujer, Sonsoles Espinosa, en el marco de la cena oficial de gala ofrecida por la Casa Real Española en el Palacio de la Zarzuela.

A esa cena también acudió el entonces presidente del Congreso, Manuel Marín; del Senado, Javier Rojo, y del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la ministra de Sanidad, Elena Salgado.

Uno de los ejes de aquel viaje oficial fue el impulso del fondo hispano-saudí de inversión, creado en 2006 tras el viaje de los Reyes de España a Riad, para financiar proyectos conjuntos en infraestructuras y energía.

También se firmó un convenio bilateral entre España y Arabia Saudí para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid en la misma fecha en la que quedó registrado el regalo del rey Abdalá al expresidente del Gobierno.

Además de la economía, se abordaron asuntos de política internacional como Oriente Próximo, la crisis de Irak y el programa nuclear de Irán. Eso encajaba con el interés de ambos gobiernos por combinar diplomacia, energía y negocios en una relación bilateral muy estrecha.