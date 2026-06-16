Las doble vía de la dirección de la Guardia Civil para perseguir y purgar a quienes investigaban al PSOE: bulos y expedientes

Un diario digital lo definió como “cabecilla de la UCO”.

El sustantivo, vinculado al campo semántico delincuencial, no fue casual. Se enmarca dentro de esa supuesta 'UCO patriótica' impulsada por la trama del caso Leire en su rama de acosar, supuestamente a agentes de la Unidad Central Operativa.

El aludido era el capitán Juan Vicente Bonilla, uno de los encargados de soportar el peso operativo de las investigaciones más sensibles que afectan al entorno del Gobierno, como el caso Koldo-Ábalos o el caso Begoña Gómez.

Numerosos medios de comunicación lo acusaron de amenazar con poner una bomba-lapa a Pedro Sánchez, mediante la filtración de unos audios cortados que, cuando fueron desmentidos por estar fuera de contexto, dieron lugar a muchas rectificaciones: eran un bulo.

Durante varios días después, hasta tres ministros siguieron manteniendo aquella imputación cuando ya había sido desmentida con solvencia. Uno de ellos, Óscar López.

Bajo la superficie de este iceberg está la investigación ordenada por el juez Santiago Pedraz.

La misma está arrojando indicios sobre las presuntas pesquisas, apertura de expedientes a modo de purga interna y presiones dirigidas a los agentes de la UCO que estaban investigando, por orden judicial, los casos vinculados al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Es una nueva ampliación de la investigación ordenada por la Audiencia Nacional, tras la entrada de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil, que desarrolla el anterior.

En él se recoge que la directora general del cuerpo, Mercedes González, conocía desde mayo de 2025 la existencia de esta presunta operación comandada presuntamente por Santos Cerdán y Leire Díez.

Los agentes afirman que "la Directora General, al menos desde el día 08.05.2025, fuera conocedora de la actividad supuestamente desarrollada por Leire", en referencia a una "campaña de descrédito" contra la unidad que investigaba causas de corrupción que afectaban al entorno del PSOE.

En esas fechas lo que la trama trataba de averiguar era si la publicación en un medio de comunicación de una serie de mensajes de WhatsApp relacionados con la trama Ábalos-Koldo pudiera haber partido de una filtración de la UCO.

Pero según el propio sumario, al que ha tenido acceso este periódico, el abogado del exministro de Transportes comunicó a Leire el 11 de mayo de 2025 que "el cliente" decía que "no ha sido la UCO".

La Guardia Civil ya había dejado constancia días antes de ese ánimo de desacreditar a los investigadores. Lo hizo mediante dos notas de despacho, el 24 y el 29 de abril de 2025.

La primera, a través de la Jefatura de Información, dejó constancia de que la trama supuestamente liderada por Santos Cerdán y la fontanera los estaba investigando y que trataba de menoscabar la labor de la UCO atacando a sus agentes..

La segunda, confeccionada por la propia UCO, y en concreto, por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN), donde recoge lo manifestado por Leire Díez en una videoconferencia con otros miembros de la trama.

Ambas notas de despacho fueron elevadas al jefe de la Policía Judicial, el general Alfonso López Malo, y este a su vez lo puso en conocimiento del DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, por correo electrónico, el 7 de mayo.

Al día siguiente ambos tuvieron una reunión de despacho. El lunes, 12 de mayo, López Malo informa al entonces jefe de la UCO, el general Rafael Yuste, por correo electrónico, de que el "DAO me comentó que este asunto lo había puesto en conocimiento de la Directora Gral".

El correo electrónico aparece aportado en este último informe de la investigación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El general Rafael Yuste, ex jefe de la UCO, fue ascendido a coronel en diciembre de 2025, lo que lleva aparejado cambiar de destino.

Aunque se presentó al concurso de méritos, fue ascendido ocho meses antes de lo que le habría correspondido.

Yuste llegó a la UCO en 2023, pero en realidad quería hacerse cargo de la Comandancia de Cádiz, pues su mujer es andaluza y lo había intentado ya un par de veces anteriores. "Pero le convencieron para aceptar liderar la Unidad Central Operativa", advierten fuentes conocedoras de aquel proceso.

Llegó al mando de la UCO por elección directa de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras el ascenso del mismo general Alfonso López Malo, que pasó de ser el jefe de la UCO a dirigir el servicio de Policía Judicial de la benemérita.

Su padre es el general Yuste Martínez, fundador en los años 90 del Servicio de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil.

Su hijo es uno de los agentes en la mirilla de Leire Díez, que quería evaluar su capacidad de influencia tanto en el cuerpo como en la UCO. No fue el único agente en la diana.

Los expedientes

El DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, le abrió tres expedientes a Rafael Yuste mientras era el jefe de la unidad y en pleno estallido de los casos que comprometían el entorno del presidente del Gobierno y el PSOE.

Uno de ellos iba referido a que se investigara la inclusión en un informe de la UCO dirigido a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, de una cuenta de correo electrónico usada por la mujer del presidente del Gobierno.

La información reservada tenía por objeto “conocer los términos en los que se elaboró aquel documento [el informe dirigido al Juzgado], por si de su confección, exponiendo aquellos datos personales al conocimiento público, cabría exigir algún tipo de responsabilidad".

El instructor de la información reservada, el general jefe de Estado Mayor, Fernando Mora, requirió al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, una serie de documentación así como su comparecencia para ser oído en declaración.

El instructor concluyó la información reservada "sin identificar responsabilidad disciplinaria", pero sí requiriendo al entonces jefe de la UCO que amonestase verbalmente al analista que, en su calidad de miembro de la Policía Judicial, había realizado el análisis de los correos electrónicos por orden de la juez Biedma.

El último expediente de información reservada es el que data de mayo de 2025, tras la publicación de esos mensajes relacionados con el caso Ábalos.

El encargado de instruirlo fue el general Antonio Cortés, jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad. El 11 de mayo, el mismo día en el que el abogado de Ábalos informa a Leire de que la filtración no ha partido de la UCO, el DAO se reunió con él en una cafetería, y le informó de la apertura de esa expediente.

Cortés se dirigió entonces al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, para poder dar inicio a las acciones. El magistrado lo rechazó de plano y, según The Objetive, le advirtió de que abriría diligencias contra él y su superior en caso de siguieran adelante.

Los tres expedientes acabaron archivados antes de convertirse en expedientes disciplinarios.

El juez Santiago Pedraz quiere determinar si se utilizaron como mecanismo de presión sobre mandos que investigaban causas incómodas para el PSOE.

Actualmente Rafael Yuste es el responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, integrado en el Mando de Apoyo. Es el jefe del área encargada de planificar, gestionar y sostener las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y el soporte técnico operativo.

Un cargo considerado "menor", y, en el argot de la benemérita, se califica como 'colorear carpetas'.

Este puesto recuerda al del coronel Daniel Baena, antiguo jefe del Servicio de Información de Cataluña de la Guardia Civil, objetivo del independentismo tras investigar los sucesos del 8-O.

El mando llegó de manera interina como jefe a la Comandancia en verano de 2024, tras su ascenso de teniente coronel a coronel. El paso natural era haber obtenido el puesto, pero no fue así.

Fue nombrado a principios de 2025 jefe de la Plana Mayor de zona de Cataluña, un cargo considerado menor y con mucho peso de carácter eminentemente administrativo. Coloreando carpetas.

"Si estás señalado, una vía de quitarte es que te pueden ascender, claro, pero te pueden mandar al SEPRONA a contar águilas", resume gráficamente una veterana fuente consultada del Instituto Armado.

Más señalados

Entre los otros agentes en la mira de la trama Leire se incluyen al teniente coronel Basilio Sánchez Portillo, oficial adscrito a servicios centrales y al Estado Mayor, a quien la trama intentó incriminar falsamente con la destrucción de evidencias informáticas para forzar su salida.

También está el mismo general Alfonso López Malo, ex jefe de la UCO y alto mando de la Jefatura de la Policía Judicial, a quien se intentó apartar de las pesquisas mediante una propuesta de promoción internacional forzada hacia un organismo europeo en Lisboa que, finalmente, no cuajó.

López Malo es quien se encargó de informar al exjefe de la UCO de la respuesta recibida del DAO de que la directora de la Guardia Civil era conocedora de lo que estaba ocurriendo tras trasladarle esas dos notas de despacho.

Pero si hay un agente de la UCO que obsesionase a la trama es el teniente coronel Balas.

Conocido por participar en importantes investigaciones de corrupción tanto del PP como del PSOE (como Púnica, Lezo, Erial o los ERE), fue jefe de la Policía Judicial en Salamanca. Ya en la UCO convirtió en una prioridad para la exmilitante socialista Leire Díez.

La investigación apunta a que la trama buscaba cortocircuitar el trabajo de los agentes u obtener información confidencial sobre las pesquisas que Antonio Balas realizaba.

En los audios e intervenciones recopilados por la Guardia Civil, Díez muestra una fijación casi enfermiza por recabar datos del agente.

De forma recurrente preguntaba a sus interlocutores frases como "Necesito Balas" o "¿Qué sabemos de Balas?". En sus anotaciones personales intervenidas por el juez Pedraz Díez lo llegó a calificar explícitamente como "Antonio Balas, peligroso".

Entre 2023 y 2024, el director general de la Guardia Civil fue Leonardo Marcos, en el cargo desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, junto con el Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas.

Fueron señalados por ordenar a los investigadores de la UCO “ponerse de perfil” y "no ser proactivos" en causas con afectación política, como el del hermano de Pedro Sánchez.

Lo manifestó ante la UCO, precisamente el general Alfonso López Malo, quien precedió a Yuste como jefe de la UCO. y quien puso en conocimiento del DAO lo que estaba haciendo la fontanera.

López Malo ha sido citado como testigo por el juez Santiago Pedraz, para ampliar sus declaraciones ante los investigadores.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, asumió su segundo mandato en septiembre de 2024 tras la dimisión de Leonardo Marcos. Se encuentra al frente de la institución en el momento en que estalla el escándalo judicial por los papeles de Leire Díez.

La llamada 'fontanera' del PSOE se reunió varias veces con Mercedes González, dentro de unos hechos destapados por la UCO justo al día siguiente de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo negara.

Finalmente las reuniones fueron reconocidas hace unos días por el Instituto Armado mediante un comunicado.