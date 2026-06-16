Álex ha rescatado 4 perros de una acequia del río Segura en ocho meses: "Ató un ladrillo a la perrita, es obra de un psicópata"

Alejandro, el domingo pasado, sacando del agua a una perra a la que había tirado a la Acequia Benetúcer tras atarla un ladrillo al cuerpo.

Alejandro ya ha rescatado a cuatro perros de la Acequia de Benetúcer en solo ocho meses. Todos iban a morir ahogados en una de las arterias más largas del río Segura. “Sospecho que debe ser la misma persona que viene en coche y los lanza con total impunidad, para que se ahoguen, porque es una zona de huerta con solo nueve casas”, según explica Alejandro a EL ESPAÑOL.

Tal afirmación la hace en base a su formación como guardia civil. Aunque todos los rescates los ha realizado estando fuera de servicio, justo cuando se encontraba de visita en casa de su madre en la pedanía murciana de Llano de Brujas. Precisamente, este es el otro dato que le invita a sospechar que los cuatro canes fueron arrojados al agua por el mismo desaprensivo.

“Los perros siempre aparecen por el tramo de la acequia que pasa por detrás de la casa de mi madre, cerca de su huerto”, según precisa Alejandro.

De hecho, la madre de este agente es una amante de los animales, tiene tres perros, los cuales han dado la voz de alarma de que algo estaba pasando en la Acequia de Benetúcer: encargada de regar 1.100 hectáreas de la huerta de Murcia. “Las mascotas de mi madre nos alertaron porque se pusieron a ladrar al escuchar los sollozos de otro animal”.

El pasado domingo, pasadas las doce y media del mediodía, Alejandro, junto a su esposa, Ángela, agente de la Guardia Civil que estaba fuera de servicio, llevaron a cabo el último rescate. “Habían tirado a una perra con un ladrillo atado al cuerpo para que se ahogara en la acequia”, lamenta Alejandro. “Junto a la perrita habían lanzado a un cachorro”.

Alejandro, el domingo pasado, quitándole el ladrillo que le habían atado al cuerpo a una perra lanzada a una acequia.

El rescate quedó grabado en un vídeo y Alejandro lo aportará como prueba al SEPRONA de la Guardia Civil donde presentará una denuncia, por maltrato animal, algo que aún no ha podido hacer porque está de baja por un percance en moto. "Es un psicópata, le ató un ladrillo a la perrita". "Es un acto cruel para deshacerse de los perros matándolos”.

- ¿Por qué considera que podría ser una persona con rasgos psicopáticos?

- Cuando mi mujer y yo llegamos a la acequia, no entendíamos porque no se movía la perra. Hasta que la cogí y vi que llevaba un ladrillo atado al cuerpo, con un buen nudo, hecho a conciencia y con maldad con una cuerda de color negro. Es una imagen muy fuerte.

La pobre perrita estaba temblorosa de estar haciendo fuerza para flotar, con el ladrillo atado al cuerpo. El cachorro no se ahogó porque no tenía ningún peso muerto. No sé cuánto tiempo llevaba en el agua.

- ¿Tenían microchip alguno de los dos perros que rescató?

- No. Pero los llevamos al Centro Veterinario Perretes y nos dijeron que el cachorro tenía tres meses y que la perra podría tener dos años. Yo creo que ella es la madre del primer perro que rescaté porque son idénticos sus rasgos físicos, como las orejas, el hocico y los colores del pelaje.

La situación no es ninguna broma porque Alejandro ha rescatado cuatro perros desde noviembre de 2025 y teme que “alguno haya muerto” tras haberlo tirado a la acequia sin dar tiempo a escuchar algún sollozo.

- ¿Cómo estaba el primer perro al que rescató?

- La acequia de Benetúcer pasa cerca de casa de mi madre, sus perros empezaron a ladrar porque escuchan los sollozos de otro perro y cuando lo localicé, lo tuve que arrastrar con un palo hasta la orilla porque estaba atascado en una encañizada. Era un cachorro que tenía hipotermia y el estómago hinchado de tragar mucha agua.

Este guardia civil fuera de servicio pagó 150 euros para salvar al que ahora es su mascota: ‘Suly’. “Tenía un par de meses”, apunta Alejandro. “Creo que esta persona no le ata ladrillos a los perros cuando son cachorros porque piensa que no tienen fuerzas para mantenerse a flote".

'Suly', el can al que adoptó Alejandro tras salvarlo de morir ahogado. Cedida

Lo que está claro es que aquel fue el primer delito de maltrato animal porque el siguiente ocurrió hace dos semanas. “Una perra de mi madre se acercó a la valla de su casa y empezó a ladrar". Alejandro sospechó que estaba ocurriendo lo mismo que en noviembre y cuando se asomó a la acequia lo confirmó: "Pude sacar al perro desde un huerto".

Una vez más era un cachorro sin raza y sin dispositivo electrónico para identificar su procedencia ni su propietario. El modus operandi para matar al can fue el mismo: lanzarlo a la acequia como un trapo, en el tramo que discurre cerca de la casa de la madre de Alejandro en Llano de Brujas.

"Lo llevé al veterinario y le hizo una revisión para confirmar que estaba bien. Mi esposa y yo buscamos a alguien por las redes sociales para que lo adoptara. Se lo quedó una mujer y de nombre le ha puesto Thor".

- ¿Cuándo se produjo el último intento de ahogar a un perro?

- El domingo pasado, mi mujer y yo estábamos en casa de mi madre. Andrea salió a por una toalla, empezó a escuchar sollozos. Me llamó a mí para ver si yo también oía los sollozos y salió a registrar la Acequia de Benetúcer.

Como voy con muletas, me tuve que tumbar en el suelo para sacar a la perra, pero no podía de lo que pesaba. Mi mujer me dio unas tijeras para quitarle el ladrillo que llevaba atado mientras que ella cogía al cachorro que también habían tirado al agua y estaba en un arbusto. Tardamos varios minutos en rescatarlos. No se ahogaron porque el nivel del agua no era muy alto, pero si hubiese tenido un palmo más, se ahogan.

- ¿Cómo se encuentran esos dos perros?

- Están bien. Creo que la perra es la madre del cachorro que sacamos y de mi perro 'Suly', pero tampoco podemos confirmarlo porque no llevan chip. Hemos contactado a una veterinaria de Almería y los adoptará.

Andrea y Alejandro, un matrimonio de agentes de la Guardia Civil con los dos últimos perros que han rescatado. Cedida

Estos cuatro episodios de lanzamiento de perros a la acequia no pueden resolverse en falso y Alejandro, como agente de la Guardia Civil y apasionado de los animales, presentará una denuncia ante el SEPRONA.

Además, el vídeo del último rescate se lo ha pasado a Manuel García, auxiliar veterinario e influencer que se dedica a rescatar animales desde el año 2018, con el objetivo de que difunda las imágenes en su cuenta de Instagram [@instarescates y @manueldelosperros] para ver si aparece algún testigo de lo sucedido el pasado domingo.

"La perrita y el cachorro nadaban a contracorriente, así que pensamos que los tiraron unos metros más arriba de la zona de la acequia donde los rescataron", apunta Manuel García. "Además, hay un almacén de material de construcción con bloques de ladrillos de termoarcilla como el que le ataron a la perra".

Este auxiliar veterinario que se gana la vida trabajando en un centro logístico de Amazon, dedica su tiempo libre a rescatar animales, fruto de una mala experiencia en su infancia: "Siendo un niño, mi abuelo me llevó a abandonar a una perra y eso no lo olvidaré nunca. Por eso me dedico a hacer esto".

Manuel ha publicado en Instagram el vídeo del rescate en la acequia que protagonizaron Alejandro y su mujer, Andrea, y las imágenes se han viralizado con un mensaje contundente: "Buscamos cualquier información sobre la persona responsable de esto".

El objetivo de destapar la identidad de la persona que tiró a la perra con un peso muerto atado a su lomo, junto a un cachorro desvalido, no es otro que llevarlo delante de un juez: "Emprenderemos acciones por maltrato animal".