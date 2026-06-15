Santiago, un mochilero que acabó esclavizado en un centro de ciberestafas en Tailandia: "Te torturan si te niegas a delinquir"

La primera señal fue el silencio.

No el silencio de una oficina concentrada ni el de un lugar nuevo al que uno llega sin conocer a nadie. Era otro silencio: pesado, vigilado, impuesto.

Santiago, argentino, 28 años, acababa de entrar en una casa pequeña cerca de Aranyaprathet, una ciudad tailandesa próxima a la frontera con Camboya.

No era un gran complejo. No era un complejo cerrado. Era una casa baja, básica, de cemento, de esas construcciones modernas pero pobres, casi prefabricadas. Adentro había escritorios alineados, computadoras encendidas y wifi.

Había personas sentadas una al lado de la otra. Nadie hablaba.

Santiago quiso presentarse. Apenas abrió la boca, un hombre que estaba parado cerca de la entrada lo frenó.

Uno de los centros de estafa online detectados durante la operación Liberterra II, coordinada por Interpol, donde los migrantes eran obligados a trabajar frente a los ordenadores. Cedida Interpol

Le dijo que hiciera silencio. Que ahí se trabajaba.

Un rato antes, todavía creía que había conseguido una oportunidad.

Había viajado a Tailandia en 2023 como mochilero, después de terminar su carrera universitaria como programador. Quería tomarse un año sabático antes de volver a Argentina y empezar una vida más estable.

Primero trabajó como mesero en restaurantes. Después, cuando se quedó sin dinero, se instaló en Phuket y empezó a dar clases de surf.

Cobraba poco más de 650 euros al mes. Le alcanzaba para vivir de manera austera, comer, pagar lo básico y surfear todos los días.

No tenía lujos, pero tampoco los buscaba.

El problema llegó en diciembre, cuando se terminó la temporada de olas. Sin trabajo y sin demasiados ahorros, empezó a preguntar.

En un bar conoció a un hombre asiático. Le contó que necesitaba empleo, que había estudiado informática y que podía manejar redes sociales o hacer tareas vinculadas a internet.

El hombre le dijo que tenía un amigo con una pequeña empresa tecnológica. Podía ponerlo en contacto.

La sede, le explicó, quedaba en Aranyaprathet.

El puesto era de data entry. El sueldo: 1.300 dólares al mes. También le darían alojamiento, como a otros extranjeros que trabajaban allí.

Santiago aceptó.

Viajó en bus durante más de 17 horas acompañado por el hombre que había conocido en el bar. "Él me dijo que aprovechaba para visitar a su amigo", cuenta en diálogo con EL ESPAÑOL.

Al llegar, fueron a almorzar con el supuesto dueño de la empresa.

La escena, según recuerda, fue normal: comida, charla, preguntas de rutina, planes de viaje.

Al final del almuerzo vio algo que le llamó la atención. El dueño le entregó un sobre con dinero al intermediario, supuestamente por "un negocio" que habían hecho.

No preguntó.

Después fueron en auto hasta la casa.

Apenas entró, lo llevaron a una oficina. "Me pidieron el pasaporte para cargar mis datos y prepararme el contrato", recuerda.

También le pidieron el celular, con el argumento de que tenían que instalarle aplicaciones compatibles con el ordenador.

Él no dudó. Entregó todo.

Ahí empezó el encierro.

Falsa oferta

Lo que Santiago describe coincide con un patrón que Interpol viene siguiendo desde 2022: personas captadas con promesas de empleo en el extranjero, trasladadas a centros de fraude online, despojadas de sus documentos y obligadas a participar en estafas digitales.

La organización lanzó en 2023 una alerta global sobre este fenómeno, al advertir que una tendencia inicialmente regional se había transformado en una amenaza internacional: víctimas traficadas hacia centros de estafa y forzadas a cometer delitos financieros en línea a escala industrial.

Stephanie Baroud es analista de inteligencia criminal de Interpol desde hace más de ocho años, trabaja en el equipo de Trata de personas y tráfico ilícito, con sede en Lyon, Francia.

Stephanie Baroud, del equipo de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Interpol, durante una intervención en un centro de estafas online. Cedida Interpol

Desde 2022, explica, sigue específicamente el fenómeno de los centros de fraude vinculados a trata de personas y criminalidad cibernética.

El primer punto de inflexión llegó en marzo de ese año, durante una operación llamada Storm Makers.

"Algunos de nuestros países miembros empezaron a informarnos de que algunos de sus ciudadanos estaban encerrados en centros de fraude", cuenta Baroud.

En ese momento, los primeros reportes apuntaban sobre todo a Camboya.

Las víctimas, según esos informes iniciales, eran despojadas de sus documentos y encerradas en lugares donde se las obligaba a trabajar.

En junio de 2022, Interpol emitió un aviso morado para alertar a sus países miembros sobre un nuevo modus operandi.

La advertencia era clara: redes de trata estaban usando falsas ofertas laborales online para captar víctimas y llevarlas al Sudeste Asiático.

Una vez allí, las obligaban a cometer fraude online.

Baroud explica que el fenómeno empezó a leerse como una estructura de tres capas.

La primera era la trata de personas. La segunda, la criminalidad cibernética. La tercera, el componente financiero.

Interior de un centro de estafas online detectado durante la operación Liberterra II, de Interpol, con migrantes sentados frente a los ordenadores. Cedida Interpol

Ese triángulo volvió el problema especialmente difícil de abordar.

No hay una sola víctima. Están quienes pierden dinero del otro lado de una pantalla y están quienes, desde dentro de los centros, son obligados a escribir los mensajes, sostener la mentira, manipular perfiles, seducir, convencer e insistir.

"Identificamos un elemento financiero, por supuesto", dice Baroud. "Estas víctimas eran forzadas a realizar criminalidad, específicamente fraude en línea".

En los primeros años, según Interpol, los centros se concentraban principalmente en Camboya, Myanmar, Laos y Filipinas.

Tailandia y Vietnam aparecían muchas veces como países de tránsito para personas trasladadas dentro de la región.

Pero la expansión fue rápida.

Baroud señala que las víctimas ya no proceden sólo de Asia. También se han detectado personas de África occidental, África oriental, África meridional y América Latina.

Los objetivos de las estafas tampoco se limitan a la región. Hay víctimas económicas en Europa, Estados Unidos y otros países occidentales.

"Nos dimos cuenta de que ya no era una tendencia regional, sino un fenómeno global", resume.

Interpol volvió a advertir en 2025 que los centros de estafa transnacionales se habían convertido en hubs criminales vinculados a fraude a gran escala, trata de personas y abusos.

También señaló que, bajo la apariencia de empleos lucrativos en el extranjero, muchas personas son llevadas a complejos donde se las fuerza a participar en esquemas como phishing telefónico, fraudes románticos, estafas de inversión y criptomonedas.

Santiago no estuvo en un complejo enorme.

Eso lo repite varias veces, como si necesitara ubicar su experiencia en una escala.

Lo suyo, dice, fue "pequeño" comparado con lo que después vio en internet.

Pero durante más de dos meses no pudo salir.

La fábrica

La tarea que le asignaron era participar en romance scams: engaños sentimentales dirigidos a hombres solos o con dinero para sacarles información, confianza y, finalmente, dinero.

Le daban perfiles o le pedían investigarlos.

Debía hacerse pasar por una mujer, iniciar conversaciones y sostenerlas durante días o semanas.

A veces el primer mensaje era mínimo. Un "hola, ¿cómo estás?". Una entrada suave para ver si del otro lado alguien respondía.

Después venía la construcción de la confianza.

La víctima no debía sentir que estaba ante una estafa. Debía creer que había encontrado a alguien.

Santiago dice que la primera vez se negó.

Entonces lo llevaron a un cuarto y lo golpearon.

Le dijeron que esa iba a ser su tarea a partir de ahora. Que le convenía hacer las cosas. Que, si no obedecía, la situación iba a empeorar.

"Tuve mucho miedo", cuenta.

En ese momento, dice, decidió acatar las órdenes para ganar tiempo.

Se convenció de que tenía que encontrar una estrategia para salir. También quiso creer que quizás le pagarían el primer mes y podría irse.

Esa esperanza duró poco.

Según su relato, quien se rebelaba era castigado.

A algunos los dejaban sin comida. A otros les daban lo mínimo de agua. Había golpes, amenazas y encierro.

Baroud confirma que las sanciones forman parte de muchos de estos centros, aunque varían según el país, el lugar y los controladores.

"Ha habido reportes de víctimas sometidas a tortura, abuso y diferentes tipos de castigo si rechazan las reglas, si se niegan a cometer delitos o si intentan escapar", explica la investigadora.

Algunas penas, dice, pueden consistir en dejar a una persona bajo el sol, golpearla o privarla de comida.

Otras denuncias incluyen electrocuciones, palizas, violaciones y extorsión.

"No podemos decir que dependa de un elemento específico", advierte. "Probablemente depende de los controladores en cada centro".

La rutina de Santiago tenía algo de oficina y algo de cautiverio.

Había computadoras, escritorios, turnos, órdenes. Pero también vigilancia, documentos retenidos y miedo.

No podía irse. No tenía su pasaporte. No tenía su teléfono.

Tampoco sabía con precisión dónde estaba ni a quién pedir ayuda.

La casa no parecía una prisión desde fuera. Ese era parte del problema.

En los grandes complejos, la imagen del encierro puede ser más evidente: muros, guardias, complejos aislados.

Dos víctimas rescatadas durante la operación Liberterra II, coordinada por Interpol. Cedida Interpol

En una casa pequeña, la violencia puede quedar escondida detrás de una fachada más banal.

Baroud prefiere distinguir entre "centros" y "compounds".

Un centro puede ser una instalación más pequeña, con operadores, computadoras y supervisores.

Un compound, en cambio, funciona como un recinto cerrado con una infraestructura mayor: dormitorios, espacios de vigilancia, bares de karaoke u otras instalaciones que sostienen la vida interna de muchas personas.

En ambos casos pueden convivir víctimas de trata, operadores voluntarios, supervisores, controladores y organizadores.

"Un compound es más grande que un centro", explica. "Pero en ambos encontrarías víctimas potenciales de trata, operadores, organizadores y supervisores".

La tarea principal, según Baroud, es el fraude online forzado.

Las víctimas son obligadas a contactar personas por internet e intentar que inviertan dinero o entreguen fondos bajo distintos engaños.

En algunos casos reportados en años anteriores, Interpol tuvo conocimiento de cuotas: contactar al menos a 15 víctimas potenciales al día y conseguir inversiones de un mínimo de cinco.

Baroud aclara que esas exigencias cambian según el centro, los controladores y las necesidades de la operación.

Pero la lógica se repite: producir dinero.

Cada conversación es una línea de montaje. Cada perfil falso, una herramienta. Cada vínculo emocional, una inversión criminal.

Los romance scams suelen apoyarse en una forma de intimidad fabricada.

No siempre empiezan con una promesa de dinero. A veces empiezan con escucha, compañía, deseo, una foto, una voz amable, una rutina de mensajes.

Cuando la confianza está construida, aparece la oportunidad: una inversión, una plataforma, una criptomoneda, un negocio supuestamente seguro.

Las aplicaciones fraudulentas pueden mostrar ganancias falsas.

La víctima cree que su dinero crece. En realidad, está atrapada en una ficción.

Cuando ya no queda nada que sacar, las cuentas desaparecen.

Santiago estaba del lado de quienes tenían que fabricar esa ficción. Pero, según su testimonio, él tampoco estaba allí "por voluntad propia".

Víctimas dobles

Ese es uno de los nudos más delicados del fenómeno.

Quienes están dentro de los centros pueden aparecer, ante una investigación superficial, como autores de delitos.

Son los que escriben. Los que llaman. Los que seducen. Los que mienten.

Pero muchos han sido captados, encerrados y forzados.

Baroud reconoce que existe un riesgo real de criminalización.

"Depende del país en el que estas víctimas potenciales son detectadas", explica.

En algunos lugares existen procedimientos para evaluar de inmediato si una persona es víctima de trata o si actuaba voluntariamente.

En otros, esa mirada no aparece desde el principio.

"Desafortunadamente, en algunos países no es un procedimiento tan directo", dice.

Según Baroud, desde 2022 creció la conciencia entre las autoridades sobre la necesidad de hacer evaluaciones previas antes de tratar a estas personas como delincuentes.

En las operaciones más recientes de Interpol, los procedimientos de screening empezaron a volverse parte del protocolo cuando personas son liberadas o logran escapar.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer", advierte. "Pero la tendencia a evaluar primero está aumentando".

Interpol informó que en la operación Liberterra II, realizada en 2024, fueron rescatadas 3.200 potenciales víctimas de trata y se realizaron 2.517 arrestos, 850 de ellos por cargos vinculados específicamente a trata de personas o tráfico de migrantes.

En el interior de la mayor operación de la historia de INTERPOL contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

En enero de 2026, Interpol comunicó los resultados de Liberterra III: una operación desarrollada en 119 países que permitió proteger a 4.414 potenciales víctimas de trata y detener a 3.744 sospechosos. Dentro de ese mismo operativo, la organización también destacó acciones contra centros de estafa en Asia, incluida una redada en Myanmar donde fueron hallados unos 450 trabajadores y se incautaron 18.800 móviles y más de 300 ordenadores.

Esas cifras muestran una expansión que ya no cabe en la idea de una anomalía local.

La trata para fraude online se volvió una industria transnacional.

Y, como toda industria, necesita reclutar, trasladar, encerrar, controlar, castigar y reemplazar.

Santiago dice que pasó poco más de dos meses dentro de aquella casa.

En algún momento, desesperado, habló con el jefe de la banda.

Le dijo que su padre era alguien importante. Que podía conseguir dinero. Que podía pagar para salir.

Le pidieron 4.000 dólares.

Según su relato, iban a devolverle el celular para que pudiera comunicarse y organizar la transferencia.

Todo sucedería tres días después de esa conversación.

Pero no ocurrió.

Lo que pasó, dice, fue otra cosa: "los responsables levantaron el lugar".

Las tareas se frenaron. Las computadoras dejaron de funcionar. La estructura se desmontó.

Las cerca de 20 personas que estaban allí fueron liberadas de a poco.

Después viajaron en furgonetas hacia Bangkok, a unas cinco o seis horas por carretera, los fueron mandando por separado.

La transferencia nunca se realizó.

No hubo un operativo policial, según su testimonio. No hubo una irrupción de agentes ni una escena de rescate.

Ellos mismos dieron de baja lo que habían montado.

Santiago no sabe exactamente por qué.

"Quizás sospechaban algo, quizás iban a moverse a otro lugar. Se me ocurre que quizás el negocio ya no era seguro ahí".

Baroud dice que ese movimiento permanente es una de las grandes dificultades para las autoridades.

Cuando un centro se cierra o se desmantela, muchas veces aparecen otros poco después, no tan lejos del anterior.

"Las operaciones no se están deteniendo", dice. "Continúan".

Por eso, sostiene, la respuesta no puede limitarse a cerrar un lugar físico.

Hay que atacar la infraestructura de las redes: quién recluta, quién financia, quién traslada, quién controla, quién lava el dinero y quién protege.

"Cerrar un centro no alcanza si no se aborda la infraestructura de estas operaciones", resume.

"No terminó"

Cuando Santiago salió, no sabía todavía cómo nombrar lo que le había pasado.

No conocía el concepto de granjas de clics ni el de centros de fraude. No sabía que existía una red internacional de trata vinculada a estafas online.

Después empezó a investigar.

Vio imágenes de complejos enormes, testimonios de personas sometidas a castigos extremos, operativos en distintos países y advertencias de organismos internacionales.

Entonces relativizó su propia experiencia, pero no la minimizó del todo.

"En comparación con lo que vi en redes sociales, lo mío no era nada", dice. "Era algo pequeño, aunque no deja de ser una experiencia traumática que te marca para toda la vida".

La frase contiene una trampa frecuente en las víctimas: medir el propio horror contra un horror más grande.

Ordenadores y escritorios alineados en el interior de un centro de estafas online intervenido durante la operación Liberterra II, de Interpol. Cedida Interpol

Como si el tamaño del edificio, la cantidad de guardias o la brutalidad de los castigos determinaran la gravedad de lo vivido.

Santiago estuvo encerrado. Le quitaron el pasaporte. Le quitaron el teléfono. Lo golpearon. Lo obligaron a participar en una estafa.

No era un recinto gigantesco, pero era una forma de cautiverio.

Baroud dice que el futuro no se ve "muy brillante".

La inteligencia artificial, advierte, está agravando el problema.

Las falsas ofertas laborales pueden volverse más creíbles. Los documentos usados para captar víctimas pueden parecer más reales. Los perfiles falsos pueden resultar más convincentes.

Antes, una oferta podía delatarse por errores de redacción, incoherencias o señales sospechosas.

Ahora, con herramientas de inteligencia artificial, esos rastros son más fáciles de borrar.

También las estafas se vuelven más sofisticadas.

Los grupos criminales aprenden, se adaptan, se mudan, diversifican sus negocios.

Baroud los define como redes de crimen organizado que muchas veces participan en distintas formas de criminalidad al mismo tiempo: fraude online, trata de personas, explotación sexual, extorsión, lavado de dinero.

Los centros, además, suelen instalarse en entornos inestables, donde la corrupción, la falta de control estatal o la fragilidad institucional permiten que el negocio crezca.

"El ciclo criminal no termina", advierte Baroud. "Al contrario, se vuelve más rico y más diversificado".

La respuesta internacional también crece.

Más países investigan, más agencias cooperan, más víctimas son identificadas.

Pero la maquinaria no se detiene.

Santiago volvió con una historia difícil de contar.

No porque falten detalles, sino porque no quiere recordar.

Está el bar en Phuket. El viaje en bus. El almuerzo amable. El sobre con dinero. El pasaporte entregado sin sospecha. La casa. Las computadoras. El silencio.

También está la pregunta que queda flotando después de cada caso así: cuántas personas, ahora mismo, están sentadas frente a una pantalla escribiendo mensajes que no quieren escribir.

Del otro lado, alguien cree que encontró amor, compañía o una inversión segura.

De este lado, alguien puede estar encerrado.

Y entre ambos, una red criminal convierte la soledad, la necesidad económica y la esperanza de un trabajo mejor en una misma cadena de producción.