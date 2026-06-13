Aluniceros y peruanos vestidos de cura con 6 golpes de miles de euros en un mes: las bandas que aterran a los joyeros de Madrid

A las 11:30 de la mañana del 10 de junio, una llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control alertó de un posible robo en una joyería de la calle Alcalá 342.

La escena era de película: dentro del establecimiento había tres personas. Dos de ellas estaban disfrazadas. El hombre, como sacerdote, y la mujer, como monja.

El otro presunto implicado iba con ropa normal. Pero sus dos presuntos cómplices eran la fachada. Ellos se encargaban de entrar al establecimiento, distraer a las dependientas y someterlas con armas de fuego.

Cuando los dos supuestos feligreses ya tenían la situación bajo control, el tercero entraba en acción para romper los vidrios de la joyería y llevarse todos los artículos de valor.

El tiempo también era una carrera contrarreloj. El robo no podía durar más de 3 minutos. Y eso fue lo que sucedió, según reveló una fuente del caso a EL ESPAÑOL.

La detención de 7 atracadores de joyerías de Madrid.

Por ello, cuando estaban listos para salir, fueron abordados por dos agentes que acudieron a la escena. Pero el 'sacerdote' no se dio por vencido e intentó encañonarlos fallidamente.

"Los agentes lo redujeron de manera inmediata y también capturaron a otras dos personas que estaban en la calle. Su obligación era vigilar", añade.

Llevaban cinco capturas. Y los otros dos presuntos integrantes de la banda escaparon en un coche y entraron en la M-30. La persecución terminó a la altura del Puente de Ventas.

El operativo dejó a siete presuntos integrantes de una banda capturados. Pero hay un detalle clave en toda esta situación: el testigo que llamó lo hizo por un detalle que a la vista de un transeúnte cualquiera pasaría desapercibido.

La monja llevaba pintadas las uñas de rosa. Eso se le hizo sumamente extraño. Y su intuición, ciertamente, no falló.

Seis golpes

El resultado del operativo realizado por el Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial fue de siete personas detenidas por el delito de robo con violencia e intimidación.

El país de nacimiento de los presuntos responsables es Perú, según la Policía Nacional.

Además, este es el sexto robo en menos de un mes a joyerías dentro de la Comunidad de Madrid, lo cual ha tenido en alerta al gremio.

Los lugares afectados fueron dos en Puente de Vallecas, uno en el centro comercial La Vaguada, otro en Torrelodones y el último en una joyería de la calle de Toledo.

La misma fuente del caso también le explicó a EL ESPAÑOL que en un principio se estaba barajando la hipótesis de que era posible que fuese una sola banda. Sin embargo, esta se cayó casi inmediatamente por la forma de operar.

En cuatro de los golpes realizados siempre había una mujer y un hombre que se hacían pasar por compradores. También se utilizaban pistolas y mazas. Además, se destrozaban las vitrinas para poder acceder a las joyas.

Pero el atraco perpetrado en La Vaguada fue diferente. Y a ese se sumó el que se realizó en Torrelodones, durante la visita del papa León XIV a Madrid.

En esos casos, de manera directa, entraron varios hombres enmascarados apuntando con armas largas para intimidar a las personas. Y uno de estos clanes estaría conformado por aluniceros españoles, que tienen su zona de operación en la comarca de La Sagra toledana y también en el sur de Madrid.

"La investigación es lo que podrá determinar el sustento de esas hipótesis y eso será primordial a la hora de la imputación de cargos", explica.

Crisis conocida

No es la primera vez que se vive una situación similar en España, expresa Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid.

Según Rodríguez, a principios de los años 2000, cerca del 25% de los negocios de este sector sufrieron hurtos.

"Estamos donde estábamos antes, hace muchos años, en la época del plomo", dice.

El secretario general también dice que, además de la preocupación por el uso de armas de fuego, hay temor por "un tema patrimonial. Los metales preciosos han subido de valor y eso los está haciendo más atractivos para que las bandas hagan estas cosas".

Otra de las preocupaciones de este sector es que los presuntos delincuentes que son detenidos suelen quedar en libertad poco tiempo después de los hechos, como es el caso de la banda que actuó en la joyería Carretero, a mediados de abril.

En ese operativo, un cubano y un español fueron detenidos, y en su historial había numerosos antecedentes.

"Parece que en España se puede robar sin que luego los ladrones vayan a la cárcel. Si les arrestan, declaran y al poco tiempo vuelven a estar en la calle. Encadenan robos hasta que finalmente les atrapen, pero esto es un problema que permite nuestra legislación", reflexiona Rodríguez.

Ante esta situación, Rodríguez pidió una reunión con la Delegación del Gobierno y con la Jefatura Superior de Policía de Madrid para poder encontrar una solución.

"Somos conscientes de que en toda ciudad hay delincuencia. Pero esto ya es algo recurrente. Si la respuesta judicial no fuera una broma, quizás los ladrones se lo pensarían dos veces", afirma el joyero.

Por su parte, la fuente cercana al caso asegura que no puede dar una cifra estimada de los seis golpes a las joyerías dado que la investigación está abierta y es contraproducente.

Sin embargo, Rodríguez dice que aunque cuentan con seguros que cubren ese tipo de situaciones, las joyas hurtadas no suelen ser recuperadas dado que las llevan a lugares especiales para fundirlas "y ya son imposibles de encontrar", concluye.