El Papa clama desde el antiguo muelle de la vergüenza de Arguineguín: "La dignidad humana no tiene pasaporte"

El papa León XIV asiste a una reunión con organizaciones que trabajan con migrantes en el puerto de Arguineguín, durante su viaje apostólico a la isla de Gran Canaria. Yara Nardi / Reuters.

El calor aprieta en Arguineguín desde primera hora de la mañana. No corre apenas aire sobre la explanada del puerto donde hace apenas unos años se levantaban las tiendas improvisadas y las vallas del llamado muelle de la vergüenza, aquel símbolo del colapso migratorio que convirtió a Canarias en la puerta de entrada de África a Europa.

Aquí, donde miles de personas aguardaron durante días hacinadas, entre mantas térmicas y la incertidumbre, se alinean ahora cientos de sillas blancas. Y donde antes desembarcaban cayucos repletos de hombres exhaustos, este jueves desembarca un Papa.

Unas 1.800 personas —entre familias migrantes, voluntarios de Cáritas, obispos, autoridades y vecinos— esperaban la llegada de León XIV bajo un sol inclemente. Muchos se abanicaban. Otros buscaban refugio en cualquier sombra imposible. Y todos dirigían la mirada hacia el mismo mar que tantas veces devolvió cadáveres y supervivientes.

El papa León XIV, mantiene un encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración. en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves. Ángel Medina / Efe.

El simbolismo del escenario no pasa desapercibido para el Pontífice. "La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", proclama en uno de los discursos más contundentes de su viaje a España, pronunciado precisamente en el lugar que mejor representa el drama migratorio de la ruta atlántica.