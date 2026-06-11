Dos muertos y 24 heridos, 8 de ellos bomberos, en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf (Mallorca)

Edificio de Magaluf en el que se ha registrado el incendio. Ayuntamiento de Calvià

Dos personas han fallecido este jueves a primera horas de la mañana en un incendio declarado en un bloque de viviendas de Magaluf, en Mallorca, donde también se han registrado al menos 24 heridos, incluidos ocho bomberos, según han informado fuentes sanitarias a la agencia Europa Press.

El fuego se ha desatado a primera hora de la mañana en el número 15 de la calle Martín Ros García, en la popular zona de ocio de Punta Ballena. Hasta el lugar se ha desplazado un amplio dispositivo de servicios de emergencia para atender a los heridos, cuatro de los cuales han sido trasladados al hospital por inhalación de humo.

Las causas del incendio se desconocen por el momento y la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.

🚨 Grave incendio esta madrugada en Magaluf.

Lamentablemente, dos personas han fallecido como consecuencia del fuego. Los servicios de emergencia continúan atendiendo a los afectados. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, sigue la evolución en persona. pic.twitter.com/aG52q2SQ8c — Ajuntament de Calvià - Ayuntamiento de Calvià (@_Calvia) June 11, 2026

Según los datos facilitados por los servicios de emergencia, del total de heridos evacuados, dos han sido trasladados al Hospital Son Llàtzer y otros dos al Hospital Son Espases, ambos en Palma.

Además, otras doce personas afectadas por el incendio han sido atendidas por los sanitarios del 061 desplazados al lugar de los hechos, si bien no han requerido traslado ni ingreso hospitalario.

En las labores de extinción han participado efectivos de los parques del servicio insular de bomberos de Calvià y Llucmajor. Durante los trabajos para sofocar el incendio, han precisado atención médica ocho bomberos que han sido asistidos en el lugar por los equipos sanitarios.