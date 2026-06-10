El narco busca alternativas al petaqueo para sus lanchas: incautan 1.750 litros de gasolina ocultos en cuevas del Peñón

Para subir a la Reserva Natural de la Zona Alta del Peñón de Gibraltar solo hay dos opciones.

La primera es ser residente en la Roca, para hacerlo con un vehículo propio y matriculado. La segunda es subir en taxi.

No hay otra manera de llegar, a excepción de hacerlo a pie. Esta tercera opción, solo apta para quienes estén en forma, y a tenor de las siguientes líneas, está descartada.

Lo que investigan autoridades del Peñón es un acceso concreto, probablemente en un vehículo propio y de un residente, o al menos, con un coche matrícula de Gibraltar.

Y lo hizo con varios ocupantes y llevando cargados 70 bidones de gasolina para abastecer narcolanchas.

Es una zona turística, en la que, cuando cae la noche, solo habitan los únicos primates en estado salvaje que viven en libertad en Europa. Los famosos monos de Gibraltar.

Con mucha probabilidad los macacos de Berbería hayan sido los únicos testigos de quienes, como los mismos monos, conocen perfectamente el complejo de cuevas que coronan los 426 metros que mide el Peñón de Gibraltar.

En ese entramado de oquedades que coronan la imponente Roca, la Royal Gibraltar Police (RGP), a través del Community Policing Team -la Policía de Proximidad de Gibraltar- encontró e incautó el pasado sábado 1.750 litros de gasolina.

Estaba almacenada en 70 bidones de plástico, en plena Reserva Natural de la Upper Rock. Más de 1,3 toneladas de peso, en garrafas, depositadas de cualquier manera en el interior de las cuevas.

Los bidones de gasolina, ya fuera de la cueva del Peñón del Gibraltar. Gobierno de Gibraltar

La operación fue llevada a cabo gracias a la información facilitada por Inteligencia, según precisa el Gobierno del Peñón. Es decir, por información suministrada a través de fuentes.

El combustible fue incautado, recuperado y almacenado. Dada su cantidad, y el lugar escarpado, hubo que contar con la ayuda de otros agentes de la RGP y también del personal del Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar y de la Aduana para poder sacarlo y transportarlo.

La operación no solo abortó del suministro de combustible a los grupos de delincuencia organizada implicados en esta actividad ilícita.

El descubrimiento y la incautación de este combustible, que había sido depositado "de forma imprudente en un complejo de cuevas cerrado", también mitigó "el riesgo significativo de incendio o de explosión en la Reserva Natural de Upper Rock durante la actual temporada de alto riesgo de incendios".

El hallazgo en Gibraltar coincide con el endurecimiento de las penas en España con el suministro ilegal de combustible a narcolanchas, también llamado 'petaqueo'.

En España es delito desde el 10 de abril de 2026, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026 una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Para hacerlo reformó el del artículo 568.2 del Código Penal, estipulando que el transporte, almacenamiento o abastecimiento irregular de gasolina sea ya un delito autónomo, cuando hasta el 9 de abril era una simple infracción administrativa.

Desde entonces se castiga con penas de 1 a 5 años de prisión, pudiendo alcanzar de los 3 a 5 años según la gravedad del riesgo, y sin necesidad de demostrar que el combustible vaya dirigido al narcotráfico. Basta solo con llevarlo.

Pero en Gibraltar llevan años de ventaja con respecto a España. ¿Legislativamente? Décadas.

¿Las narcolanchas? Fueron ilegalizadas completamente en 1995, tanto en su tenencia como en su importación. España lo hizo en 2018.

Aun así, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) español reconoció formalmente el pasado mes de mayo que más de 600 narcolanchas operan activamente en las costas andaluzas, desde Huelva hasta Almería.

En 2021, Fabian Picardo, el actual primer ministro del Peñón, dio un paso más y endureció sus leyes específicas contra la logística del combustible que las alimenta.

Desde marzo de ese año la tenencia ilegal de gasolina destinada a estas lanchas rápidas se considera una violación directa a las leyes de contrabando y seguridad marítima. Su tenencia acarrea multas y además, penas de cárcel que llegan hasta los 10 años de prisión.

Fuentes autorizadas del Gobierno de Gibraltar aseveran a EL ESPAÑOL que, tras el hallazgo de 1.750 litros de combustible, "esto es una evidencia de que Gibraltar no va a tolerar que se use para nada que tenga que ver con el narcotráfico. Nuestras leyes tipifican como delito el petaqueo y las narcolanchas están prohibidas desde 1995".

Asimismo, las mismas fuentes subrayaron que la Policía Real de Gibraltar "tiene todos los recursos necesarios y todo el apoyo del Gobierno de Gibraltar para este tipo de operaciones que debilitan al narco”.

La gran diferencia reside en que mientras España perseguía históricamente el petaqueo como una mera falta administrativa, con un encaje dudoso dentro del tráfico de drogas hasta hace tres meses, Gibraltar neutralizó su almacenamiento desde la base del contrabando con penas el doble de severas hace ya cinco años.

La 'vampirización'

Por eso sorprende el hallazgo del pasado sábado en el Peñón. En el interior del Peñón, para ser más exactos.

Corría el año 2021 cuando la presión sobre las costas andaluzas obligó a las redes de apoyo en tierra firme a agudizar el ingenio

Y en Gibraltar, las mafias ya no podían comprar miles de litros de combustible en las estaciones de servicio sin levantar sospechas.

La solución fue vampirizar el sistema. Fue el paso previo de las mafias hasta que se tipificó como delito el petaqueo.

Hubo varias operaciones como antesala. En enero de 2021, y en pleno toque de queda por la pandemia, la Policía del Ministerio de Defensa (GDP) interceptó en una vía urbana un vehículo que circulaba a gran velocidad.

Tras una tensa persecución, el conductor estrelló el coche contra un vehículo estacionado y huyó a pie. En el maletero, la policía encontró el primer gran botín de año: 26 petacas que sumaban 650 litros de gasolina.

Solo unos meses después, en julio, el Servicio de Aduanas presenció una escena de película en una gasolinera local.

Al ser sorprendido de madrugada llenando bidones, un conductor pisó el acelerador a fondo, arrancando de cuajo la manguera del surtidor y llevándosela pegada al coche.

El vehículo apareció poco después abandonado en la barriada gibraltareña de Laguna Estate. En su interior había 16 petacas y, como trofeo, la manguera de la gasolinera arrancada de cuajo enganchada a la boca del depósito.

La gravedad del problema no radicaba solo en el narcotráfico, sino en el peligro de una catástrofe civil en caso de explosión, dada la escasísima extensión de Gibraltar.

A finales de ese mismo mes y año, una llamada ciudadana guio a la Policía Real de Gibraltar (RGP) hasta una bóveda en el aparcamiento de Landport.

Lo que encontraron allí horrorizó a los servicios de seguridad: 248 petacas (más de 2.500 litros de gasolina altamente volátil) almacenadas sin ninguna medida de seguridad junto a una zona residencial. Una chispa habría bastado para provocar una tragedia.

La sofisticación de la red quedó definitivamente al descubierto en agosto de 2021, cuando la misma RGP desmanteló una auténtica estación de succión clandestina en un garaje de Willis’s Road, cerca del Castillo del Moro.

El método era bastante inteligente. Los narcos gibraltareños llenaban legalmente los depósitos de vehículos particulares en las gasolineras del Peñón.

Una vez en el garaje, y a salvo de cualquier mirada, utilizaban una máquina succionadora y mangueras plásticas para vaciar los tanques de los coches y rellenar las petacas.

En ese garaje se intervinieron 96 bidones y tela de arpillera, el material textil inequívoco que se usa para empaquetar los fardos de hachís.

La respuesta de Gibraltar ante este peligroso despliegue de ingenio fue el endurecimiento drástico de las leyes, penalizando con dureza la mera posesión y transporte de estos bidones sin licencias comerciales legítimas.

Al cerrarse el grifo en tierra, las mafias se vieron obligadas a trabajar exclusivamente en suelo español y a asumir riesgos extremos directamente en el mar.

Así, son escasos y raros los episodios en los que aparecen narcolanchas en Gibraltar, así como el petaqueo.

En la madrugada de octubre de 2025. La patrullera HMC Searcher de Aduanas avistó una narcolancha de cuatro motores cargada hasta los topes de combustible cerca del Muelle Norte.

Al verse acorralados, los tripulantes de la embarcación rápida iniciaron una huida frenética. En ella no solo se limitaron a tirar la carga al agua para ganar velocidad: comenzaron a disparar contra la patrullera de Gibraltar, logrando romper uno de los cristales de la cabina de mando.

La persecución se desplazó rápidamente hacia la cara este del Peñón, y en ese momento se activó la cooperación internacional en caliente: la patrullera 'Río Flumen' de la Guardia Civil española se sumó a la caza de forma coordinada con las fuerzas gibraltareñas.

Aunque la inmensa potencia de los cuatro motores permitió a la narcolancha escapar provisionalmente, la pinza policial neutralizó por completo el objetivo de la misión. Las autoridades coloniales y españolas recuperaron del agua 99 bidones llenos de gasolina.

La investigación en Gibraltar, tras el hallazgo en las cuevas, sigue abierta.