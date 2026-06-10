La confesión de Nando 'El Gitano' del crimen del cantaor Matías de Paula: "Se acostaba con mi mujer; me dijo cornudo"

‘Nando El Gitano’ llamaba primo a Matías de Paula porque se conocían "desde pequeños". Pero esos vínculos no frenaron a Nando para meterle un tiro al cantaor flamenco -entre ceja y ceja- porque sostiene que mantenía un affaire con su exmujer, Yoli, y además insultó a sus difuntos antepasados.

Esos son los dos motivos que 'Nando El Gitano' verbaliza durante su declaración en los Juzgados de Villanueva de la Serena, para confesar que es el autor material del bautizado como 'crimen del cantaor'.

- Magistrada: ¿Tenía algún problema con Matías últimamente?

- Sí, se estaba acostando con mi mujer. Me estaba echando de mi casa. Me decía que quería estar con ella en mi casa, que me fuese del pueblo, que era un cornudo. Me decía que si no me daba vergüenza, que yo estaba avergonzando a mis hijos...

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la declaración prestada por Fernando S. S., alias 'Nando El Gitano’, y que rebasada las cincuenta 'primaveras' suma 18 antecedentes, entre ellos, por violencia de género sobre su exmujer, Yolanda, a la que llamaba Yoli durante su matrimonio.

Basta con escuchar una de las respuestas que ofrece a preguntas de la juez para comprender el perfil tan peligroso que atesora 'Nando El Gitano', a cuya violencia dio rienda suelta el viernes 15 de mayo, tiroteando al cantaor flamenco Matías de Paula, a plena luz del día, en un jardín de la Plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena.

- ¿Usted tiene alguna profesión?

- No, ahora no. Llevo unos días fuera de prisión. Tráfico de armas, tráfico de drogas, robos, y cosas de esas. Esa es mi profesión, a ver qué otra profesión voy a tener, si no tengo otra cosa.

Nando tiene muchas papeletas de no volver a delinquir porque la magistrada le advierte de que le puede caer la perpetua al haber participado supuestamente en el 'crimen del cantaor': sus dos hijos, Fernando y Luis, así como su sobrino, Manuel, y su yerno, Sergio.

"Como actuó de manera organizada con sus familiares, ello podría constituir grupo criminal, y sería de aplicación el artículo 140 del Código Penal, apartado tercero, y se le podría imponer la pena de prisión permanente revisable", tal y como le explica la juez.

Declaración de Nando, autor del crimen del cantaor flamenco Matías de Paula

La advertencia sobre la larga condena a la que podría enfrentarse, le importa poco a 'Nando El Gitano' porque está diagnosticado de cáncer, aunque su mayor enfermedad es el consumo de caballo. De forma que centra su declaración en exculpar a sus cuatro familiares de su participación en un asesinato que conmocionó a la provincia de Badajoz.

"Varios testigos presenciales de los hechos, le sitúan a usted allí, en compañía de su hijo [Fernando] y de su sobrino [Manuel]. Y los tres abrieron fuego contra Matías", según resume la magistrada, al inicio del interrogatorio de Nando, supervisado por su abogado Alfredo Pereira.

Pero 'Nando El Gitano' asegura que su hijo, Fernando, y su sobrino, Manuel, le llevaron aquel viernes a la Plaza Rafael Alberti, a bordo de un BMW 520, sin ser conscientes de lo que él iba a hacerle al cantaor: tirotearlo. "Únicamente, le dije a mi sobrino y a mi hijo: ‘Llevarme a ver al 'Pápa del Lolo'. Es mi padre, pero mis hijos le llaman así".

"Cuando mi hijo para en la puerta de casa de mi padre y yo me bajo, llevo cuatro armas encima: metidas en la cintura y en la chaqueta". "Un 357 Magnum [un revólver], dos 38 y una 7,65 [una pistola semiautomática]".

Eran las tres de la tarde del 15 de mayo, cuando según su propia confesión, Nando acudió al encuentro al que le convocó Matías de Paula porque mantenía una relación sentimental con su exmujer. De hecho, a Yoli también la mete en la ecuación de este turbio triángulo amoroso.

"Recibía muchas amenazas psicológicas. Me tenían traumatizado. ¿Vale? Llevo tres años viendo cómo estaban juntos y yo no les he tentado. No les he hecho nada. Usted me puso una orden de alejamiento de ella y no me he acercado. He estado en prisión y ni siquiera la he molestado ni la he llamado por teléfono. Yo he respetado todas las normas y las leyes".

"Hasta esta última vez que yo salí de prisión, hace un mes o poco más. Entonces, cogieron y empezaron con las llamadas y con los mensajitos. Ahí es donde se causó todo este trauma en mi cabeza", recalca Nando.

- Magistrada: ¿Yolanda o Matías le dijeron esas cosas en persona?

- Yolanda venía a mi casa, se quedaba unos días y me decía: 'Yo echo mucho de menos a mi amor [Matías de Paula]. Me voy'. Me lo dijo diez veces.

- ¿Por dónde le profirió Matías esas expresiones?

- Las mandaba por mensajes. No sé de qué manera. Tanto él como ella: Yolanda. Me enviaban mensajes a diario.

- ¿Tiene alguna forma de recuperar esos mensajes?

- Es que yo no entiendo de móviles, su Señoría. No sé nada de móviles ni de internet ni de nada. Yo no tengo ‘cualicidades’ [cualificación] para eso.

Declaración de Nando, autor del crimen del cantaor flamenco Matías de Paula

Tales respuestas han motivado que se haga un volcado profundodel iPhone 11 de la víctima mortal, para analizar las llamadas y los mensajes enviados y recibidos, entre el 1 de mayo y el viernes 15 de mayo.

- ¿Usted sabe si Matías estaba realmente detrás de esas llamadas y de los mensajes?

- Claro, en la última llamada que fue por Instagram porque muchas desaparecieron, yo le dije: ‘Vamos a vernos y hablamos’. Y Matías coge y me manda un mensaje: ‘Me cago en tus muertos, hasta en el último y en el más reciente que tengas'.

El más reciente que yo tenía era mi hermana menor, con párkinson, y murió como un ‘animalito’ la pobre. Ese fue el motivo de matarle.

- ¿Ese fue el motivo de matarle?

- Sí, no el de Yolanda. Lo de Yolanda me daba igual.

- ¿Usted amenazó a Matías en algún momento?

- Jamás en la vida. Nunca.

- ¿Por qué estaba Matías ese día en la puerta de su casa?

- Él me citó a mí para matarme por mensaje de Instagram. Estaba en la casa esperándome. Me habló para decirme: ‘Vete de la casa, vete del piso. No podemos vivir los dos juntos. ¿Por qué no podemos vivir mi novia [Yolanda] y yo como es normal? Vete de Villanueva de la Serena. ¿No te da vergüenza asimilar aquí los cuernos?' Y yo le contesté: ‘¿Pero qué cuernos, gilipollas?’

- ¿Tiene esos mensajes?

- Los pueden aportar ustedes a través del móvil de Matías. Que el teléfono lo tiene su familia 'guardadito'. Aquel día, Matías me estaba esperando y llevaba un bastón con un hierro delante, un bastón de los que llevamos nosotros, con los que se puede matar a una persona.

Y tenía una escopeta, justamente, a unos tres metros de su mano. Cuando vi que corría hacia la escopeta es cuando lo maté. Si el no corre para la escopeta, yo no le mato. O sea que la muerte se la buscó él. Si Matías viene a por mí con el palo, me lio con la pistola a porrazos, pero no le disparo, no le hubiera tirado con la pistola a matar.

- ¿Cuándo ocurrió la última amenaza de Matías de Paula?

- La recibí la misma mañana del 15 de mayo cuando lo mato. Yo no le quise matar. Disparé 12 o 13 impactos sin darle. Iba a matarlo directamente, pero cuando vi allí a Matías dije: 'Das pena'.

Y el otro me decía: 'Si estás disparando con fogueo, cornudo, maricón'. Le seguí disparando y había dos niños a los que les advertí: '¡Apartaros de ahí que no os quiero matar a vosotros!' Eran los hijos de Diego, el hermano de Matías de Paula. Una vez que le dije eso, Matías salió corriendo a por una escopeta que tenía escondida en una planta con flores rojas.

Era una escopeta de cartuchos porque yo reconozco rápido una escopeta. La tenía al lado de donde murió. Lo maté antes de que fuera a cogerla. Creo que con el 38 le pegué en la frente. Le dieron dos o tres impactos. Dos en la cabeza y uno creo que en el cuerpo. O sea, más claro ya no lo hay.

Nando 'El Gitano', acusado del crimen del cantaor Matías de Paula

- Magistrada: ¿Dónde están esas armas?

- No lo sé. Las perdí corriendo. En la misma zona donde pegué tiros, allí se me cayeron algunas. Estoy seguro. Se me cayó un 38 y un 357 largo.

- ¿Cómo consiguió esas armas?

- Son ilegales. Hace muchos años que las tengo. Las armas las venden a la orden del día.

Una vez conseguida la confesión del 'crimen del cantaor', la magistrada interpela a 'Nando El Gitano' por el papel que jugaron sus familiares, a la vista de que testigos protegidos de la Policía Nacional afirman que llegó en un BMW, junto a su hijo, Fernando junior, y su sobrino, Manuel, los cuales también abrieron fuego contra el cantaor en la Plaza Rafael Alberti.

Todo ello, después de que otro hijo de Nando, llamado Luis María, alias 'Luisito', junto a su yerno, Sergio, apodado 'El Pollino', peinasen la zona al volante de un Peugeot, amenazando a Matías de Paula: '¡Espérate valiente que te vas a enterar ahora!' '¡Espérate maricón!

- ¿Sus hijos no le han ayudado?

- Cómo me van a ayudar los muchachos, si se van a ver en prisión con niños pequeños y con mi padre ahí tirado. Mi padre está enfermo.

- ¿Su hijo [Fernando] llevaba algún arma?

- A mí no me hace falta ni mi hijo ni mi padre ni me hace falta nadie. Les dije que me llevaran a casa de mi padre porque yo no puedo conducir. No sé ni a qué hora fui a matarlo. Cuando mi hijo me vio que saqué un arma y pegué los tres primeros tiros, salió corriendo, gritando: '¡Pápa, pápa' que estás loco!' Y mi sobrino me dijo: 'Tito, tito, no hagas eso. Eso no lo hagas'.

Nando también niega la participación de su otro hijo y su yerno, a pesar de que hay testigos que aseguran haberles visto dos veces en la escena del crimen. La primera, para calentar los ánimos de la víctima, y la segunda vez, para confirmar que había sigo ejecutada: "A Luis y a Sergio no los llegué a ver. Solo llamé a uno de estos para decirles: 'He matado a este'".

En su confesión sostiene que su hijo, Fernando junior, solo le ayudó a escapar de la Plaza Rafael Alberti -en el BMW- porque temía que le aplicasen la Ley del Talión: una vida se paga con otra vida. "Mi hijo me dijo: ‘¡Vámonos que te matan!' Es normal porque yo había matado a Matías y había salido mucha familia suya. Estaban escondidos".

El difunto cantaor flamenco Matías de Paula, tocando su guitarra, junto a una imagen de la escena del crimen tomada por la Policía Nacional.

- Magistrada: ¿La familia de Matías tenía armas?

- ¡¿Qué si tenían armas?! Ángel Luis ‘El Colorao’, primo hermano de Matías, llevaba un cetme o algo parecido. Siempre me han tenido miedo. Hace dos días han tiroteado la casa de mi padre.

Fernando S. S., de 53 años, luciendo canas y chándal, responde a todo el interrogatorio de la magistrada y del fiscal. Incluso detalla hacia dónde huyó mientras recalca que su hijo, Fernando junior, y su sobrino, Manuel, le subieron en el coche de alta gama porque les amenazó con un arma.

"Me fui a La Haba en el BMW", según explica a preguntas de la juez. "Obligué a mi hijo y a mi sobrino a que me llevaran: tenía una pistola en la mano. No les iba a hacer daño, pero les amenacé. Me dejaron en el cementerio de La Haba y quería ir hasta La Coronada para robar un vehículo y desplazarme".

- Magistrada: ¿Dónde estuvo esos días?

- Escondiéndome. Hablé con varias personas por teléfono y por WhastApp. No sé dónde está ese móvil. Hablé con mis hijos y con mis hermanos: ‘¿Podéis hacer algo?’ Y me contestaron: ‘Si hacemos algo nos veremos implicados'. Entonces, dejé de hablar con ellos: 'Vale, no me habléis más'.

En este punto de la versión de los hechos que ofrece el presunto autor del 'crimen del cantaor', surge la figura del sexto y último detenido: Pedro Francisco, un amigo toxicómano, investigado por un delito de encubrimiento, por recibir en su casa a 'Nando El Gitano' cuando le buscaba la Policía Nacional. Aunque Fernando rechaza que su amigo le diera cobijo alguno: solo le hizo el favor de comprarle un móvil.

“Sé dónde vive, acudí a su casa y lo mandé a por un teléfono móvil". "Aguanté agazapado como pude por la calle, en un parquecito que está al lado de donde vive Pedro Francisco". "Luego, por la mañana, es cuando llamé a un taxi". "El pobrecito de Pedro no sabía nada de lo que había hecho", tal y como asegura Nando para exculpar a su amigo.

- ¿Para qué quería usted el taxi?

- Quería llegar a La Coronada para consumir heroína. Soy bastante adicto.

El martes 19 de mayo, un Škoda Superb llega a La Haba y se sube Fernando, alias 'Nando El Gitano', para ir a comprar droga. Pero durante ese trayecto suma otro delito: una tentativa de homicidio sobre Diego, el taxista que coge a un cliente sin saber que suma cuatro días en busca y captura.

'Nando El Gitano', el martes 19 de mayo, detenido por la Policía Nacional tras intentar robarle el tractor a un agricultor.

La juez también interpela a este delincuente multirreincidente sobre el motivo del ataque ocurrido en el taxi y lo narra con una naturalidad que da miedo. "Esa navaja la llevo siempre encima", según precisa Nando, sobre el arma homicida, antes de admitir que apuñaló a Diego el taxista porque cogió el móvil y creyó que lo iba a delatar a la Policía Nacional.

"Le dije: 'Suelta el teléfono que no puedes conducir con el móvil'. Y me contestó: ‘¡Que me dejes! ¡Yo hago lo que quiera!’ Ahí le asesté la primera 'pinchá' o un corte. No lo sé".

"Le advertí: 'Bájate del coche que no te quiero hacer daño'. Pero el tío me dio un puñetazo en la cara y a partir de ahí: me lie a tirarle 'puñalás'. No sé ni las veces que le tiré".

El caso es que a Diego el taxista le extirparon la vesícula y acabó en la UCI, tras ser socorrido por un pensionista que le pegó varios garrotazos a Nando para que dejara de apuñalarle y se bajara del famoso Škoda Superb.

Aquel martes 19 de mayo, este consumidor de heroína vendió cara su detención y volvió a delinquir. Al no poder llevarse el taxi para seguir dando esquinazo a la Justicia, llegó corriendo a una finca agrícola donde intentó robar un tractor. El palo fue un fracaso porque le pilló el agricultor y alertó a la Policía Nacional de que en su propiedad estaba el asesino del cantaor flamenco Matías de Paula.

"Estaba tumbado en un pastizal. Los policías me pisaron y patearon. Yo estaba tumbado, me apuntaron con un arma y les dije: 'No me muevo, no me muevo'". Esta confesión ha motivado que el abogado, Alfredo Pereira, anuncie que pedirá "la salida de prisión" de los dos hijos de Fernando, de su sobrino y su yerno, porque considera que no actuaron como una organización criminal aquel truculento 15 de mayo.

Tres semanas después, siguen sin las cuatro pistolas detonadas en el asesinato y 'Nando El Gitano' culpa de ello a la familia del difunto Matías de Paula: "Se me cayó todo. Lo llevaba en un bolso y lo tienen los hijos de Diego de Paula: el hermano del muerto. Ellos tienen una 38 y un 357 Magnum y bastante munición: unas 300 balas. Esa munición es mía, la recogieron ellos y la tienen ‘guardadita’".