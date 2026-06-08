El doctor Ripoll, el traumatólogo de los cracks, llega a Tánger con una clínica: "África llama a la puerta del fútbol mundial"

"¡Ahora estamos descansando!" "¡Están todos los futbolistas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá!"

El que bromea al otro lado del teléfono es Pedro Luis Ripoll Pérez de los Cobos, más conocido como el doctor Ripoll para Xabi Alonso o Raúl, a los que sacó del dique seco en su etapa en el Real Madrid; a Dembelé, durante su periplo en el FC Barcelona; a Hakimi, defensa del PSG; a Pau Gasoll, en los Portland Trail Blazers de la NBA...

La lista de cracks a los que ha atendido el doctor Ripoll es tan extensa como increíble y también abarca al fútbol femenino, ya que ha operado de una lesión de ligamento cruzado a Salma Paralluelo: extremo izquierdo en el FC Barcelona y campeona del mundo con la Selección Española.

Esta lista de deportistas seguirá creciendo porque el afamado traumatólogo acaba de firmar un convenio para montar en Tánger una delegación de su Centro Médico de Excelencia FIFA: 'Ripoll y De Prado SportClinic'. "Estamos elaborando un acuerdo con el fútbol marroquí para empezar la próxima Navidad", tal y como anuncia el doctor Ripoll a EL ESPAÑOL.

"Este fin de semana hemos estado en Tánger, para ver la ubicación del centro en el barrio del Consulado de España". "Hemos dado el paso de internacionalizar nuestra institución médica con el alcalde de Tánger como intermediario".

De esta forma arranca la expansión por Marruecos del médico que introdujo en nuestro país las técnicas artroscópicas y cuya carrera profesional se rige por una máxima: "Mi vocación es, fue y será, mejorar la vida del conjunto de la sociedad".

Tanto es así que este 9 de junio, Día de la Región de Murcia, el traumatólogo nacido en Jumilla, posiblemente el único sitio del Planeta Tierra donde le llaman 'Perico' en vez de doctor Ripoll, recibirá la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma, como reconocimiento a la trayectoria de un médico incombustible, cuyo DNI ha rebasado los setenta, pero que no cesa de embarcarse en nuevos proyectos profesionales.

El doctor Ripoll junto al entonces futbolista del Real Madrid, Xabi Alonso, y al lado, una foto de su infancia, como Perico, en Jumilla. Cedidas

Este año 2026 está siendo mágico para el doctor Ripoll porque los Reyes de España le entregaron el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte, concedido por el Consejo Superior del Deporte (CSD).

La Medalla de Oro de la Región de Murcia es la máxima distinción institucional de la Comunidad Autónoma y viene a reconocer la contribución de profesionales e instituciones en distintos ámbitos. Para Pedro Luis Ripoll Pérez de los Cobos este reconocimiento tiene dos lecturas.

La primera, la hace como 'Perico', aquel zagal que pasó su infancia en Jumilla. "Provengo de una familia jumillana que es una forma especial de ser murciano, más escéptica, austera y con una sociedad con más mestizaje. Todo esto me recuerda la libertad, el contacto con la naturaleza y que fui inmensamente feliz en Jumilla. La infancia es la patria del hombre".

La segunda lectura de esta distinción está vinculada al apartado profesional y la formula el doctor Ripoll: "Voy a recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia como un reconocimiento a cinco generaciones de médicos de mi familia". "Mi vida está consagrada al Grupo Médico Ripoll, una institución creada en 1879 por mi familia, para mejorar la vida de los demás". "Estoy muy agradecido en nombre de todos ellos".

El Antiguo Mercado Municipal de La Unión acogerá este martes 9 de junio, a las 11 horas, el XLIV Aniversario del Estatuto de Autonomía. El doctor Ripoll será distinguido junto a otros ilustres profesionales, como el médico Ricardo Robles Campos, coordinador de Trasplantes de la Región de Murcia, o Domingo Martínez Palomo, por su trayectoria como secretario general de la Casa del Rey de 2014 a 2024.

El director del Centro de Excelencia FIFA en Murcia; miembro fundador de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica; director del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirón Salud Murcia y traumatólogo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, regresará a tierras murcianas para hacer un breve receso en su actividad profesional porque 48 horas después arrancará el Mundial, en el Estadio Azteca.

- ¿Quién ganará la Copa del Mundo?

- Doctor Ripoll: España con 'E' mayúscula. La Selección Española es candidata indudable por su calidad futbolística y porque su entrenador, Luis de la Fuente, ejerce una autoridad tranquila, pero contundente. Siempre toma las decisiones que debe tomar porque es una persona y un técnico, por ese orden, de primerísimo nivel.

Los Reyes Felipe y Letizia tras entregar el Premio Nacional del Deporte al doctor Ripoll.

- ¿Cuál es el futbolista favorito del doctor Ripoll?

- Pedri, por su forma de mover el balón y la capacidad heredada de Iniesta de crear espacio donde no lo hay.

- Usted va a inaugurar una clínica en Tánger y en el último Mundial, Marruecos dio la campanada al llegar a semifinales. ¿Cree que alguna vez llegaremos a ver a una selección africana levantando la Copa del Mundo?

- Indudablemente que sí. Europa sigue siendo la cuna del fútbol, pero el fútbol africano está hecho de personas que buscan una salida en sus vidas a situaciones muy agobiantes a nivel familiar y económico y eso les da un plus a la hora de competir. África llama a la puerta del fútbol mundial.

Es evidente que el viejo continente ha visto emerger a selecciones de África en las últimas competiciones, pero también las ligas europeas han visto cómo se incrementa la competencia con una fuga de estrellas a Arabia Saudí, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, para disputar la Roshn Saudi League.

Este fenómeno también afecta a otros profesionales cuya actividad están vinculada a los deportistas y el doctor Ripoll admite que no es ajeno a ello: "Tenemos una conexión muy fuerte con el Al-Hilal".

- ¿Cómo valora la profesionalización del fútbol femenino?

- Doctor Ripoll: La diferencia es cero con el fútbol masculino. Hay que dejarlo que se desarrolle y que tenga una base económica, sin crear una burbuja porque eso no conviene.

Este reconocido traumatólogo, con 17 premios por su labor médica e investigadora, nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de pronunciarse porque cada una de sus palabras están avaladas por el poso de la experiencia y por su trayectoria profesional: realizó el primer injerto autólogo de cartílago en una rodilla en España; llevó a cabo el primer trasplante meniscal; trató por primera vez la osteonecrosis de cadera y rodilla mediante el uso de células mesenquimales...

De izquierda a derecha: los doctores Pedro Luis Ripoll; Mikel Sánchez; Mariano De Prado y Ramón Cugat.

La faceta investigadora del doctor Ripoll es menos conocida para la opinión pública que le identifica más por haber salvado las carreras de deportistas profesionales, como el futbolista argentino Sergio Araujo, que por sus grandes aportaciones como especialista en el campo de la Cirugía Ortopédica y de la Traumatología.

"Una de las partes más importantes de mi trabajo es la cátedra de Traumatología y Medicina del Deporte de la Universidad CEU San Pablo para divulgar conocimiento", subraya este médico jumillano, sobre esta iniciativa que busca convertirse en un referente internacional en la investigación y en la docencia de la medicina y de la cirugía de lesiones deportivas -afecten o no a profesionales del deporte-.

"La Medicina tiene que ir en la dirección de la Ciencia: los datos y los números. Hay que buscar un equilibrio para adaptar las Matemáticas a la toma de decisiones".

- ¿Cómo adapta a su bisturí esta revolución tecnológica y de la Inteligencia Artificial que estamos viviendo?

- Doctor Ripoll: Ahora estamos inmersos en el desarrollo de un gemelo digital del aparato locomotor, con una empresa de Taiwán, y su tecnología nos permite ver el efecto que tienen las terapias antes de aplicarlas sobre los pacientes.

Por ejemplo, con prótesis de cadera, este gemelo digital nos permitirá conocer el efecto que tiene sobre la columna o la pelvis en la alineación de las piernas.

- ¿Qué se siente al haber recibido tantos premios a lo largo de su larga trayectoria profesional?

- Estar cerca de las personas es una medicina extraordinaria antiego. Hay que estar al lado de los seres humanos cuando sufren. Creo más en los individuos que en las sociedades para mejorar la vida de los demás.