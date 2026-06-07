Roberto Leal: "Hay partidos que lo están haciendo muy bien en TikTok y otras redes sociales, y eso tiene mucho peligro"

Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, 1979) es un sevillano cercano y con un sentido del humor que le hace ser cercano y muy natural. Siempre con una sonrisa en la boca y con amabilidad responde a las preguntas de su primera novela 'El Sótano' y no parece molestarle -o al menos entiende- que una parte de la conversación la empantane la polémica por el rosco de Pasapalabra.

Al hablar de política y de los casos de corrupción de España se le nota más incómodo -dibuja nervioso un boceto mientras trata de rebuscar las palabras precisas-, aunque intenta sincerarse en la medida de lo posible, claro.

"Estamos en un momento de constante debate, con muchísima polarización", asegura Leal quien pretende dejar clara su mirada sobre la política y considera que frente a quienes "han dejado de creer en la política, hay que hacer todo lo contrario creer, apostar y salir a votar", cuenta a EL ESPAÑOL.

Los casos de corrupción que están azotando a España han generado una enorme desafección política y un descrédito en muchos, pero puntualiza que esto no es algo que "pase ahora, sino que ha pasado siempre en la historia de España" que es el "país de la picaresca", lamentablemente.

Por eso, considera que "quedarte en casa no es la solución porque el cambio o el paso adelante que mucha gente pide, pasa por salir a votar". Una apuesta por defender el voto que asegura no habla de "cambio de Gobierno", sino que es algo que ha mantenido toda su vida.

"Yo tengo clarísimo a quien voto, pero no me he posicionado nunca", aunque matiza que cree que "hay que ser muy crítico con lo que estamos viviendo en este momento porque hay enormes faltas de respeto". Una posición que asegura que ha defendido desde los 18 años y ahora tiene 46, pero para el presentador es fundamental "alzar la voz" porque asegura a EL ESPAÑOL que "quedarse en casa no va a cambiar nada".

Poco a poco conforme va hablando de política y casos de corrupción torna la cabeza hacia una servilleta y empieza a dibujar una especie de caricatura, un boceto a boli negro que esboza mientras relata que en el caso de Zapatero "hay que mantener la presunción de inocencia y confiar en el trabajo de la Justicia".

"El Congreso parece el Club de la Comedia"

La situación política de España no es inherente a ningún ciudadano, tampoco para Roberto Leal. De hecho, al preguntarle sobre si confía en una convocatoria electoral adelantada antes de 2027, se muestra pesimista. Y lo hace tras las declaraciones de Pedro Sánchez en los últimos días.

Deja claro que a pesar de quien gobierne, cuando hay momentos como este en los que "hay tensión en la calle y una necesidad en el aire de manifestarse es muy importante salir a votar". Y aquí manda un claro mensaje a los jóvenes quienes suelen tener una mayor desafección y les advierte que "no ir a votar no arregla nada".

Aunque reconoce a EL ESPAÑOL que hay "algunos partidos políticos que lo están haciendo muy bien en TikTok, y eso tiene mucho peligro" porque precisamente el público al que se dirigen es al de los más jóvenes que consumen contenido en estas plataformas.

Este sevillano quiere dejar claro que no habla de partidos concretos, pero sí que habla de respeto institucional y de que los políticos tengan un mínimo respeto por los ciudadanos porque a su juicio la degradación de la política está en el Congreso que "parece el Club de la Comedia con todo lo que está cayendo", sentencia.

Un contexto político complicado que para el presentador pasa por hacer más periodismo que nunca y donde reivindica "la valentía del periodista de verdad que manifiesta su propia opinión sin importar el periódico en el que estén".

Y, es que, como periodista no puede desligarse de esa mirada pegada a sus inicios como reportero que le han llevado a ser ahora uno de los presentadores más reconocidos de España.

"Soy consciente de que habrá críticas"

Después de una larga andadura como periodista en medios de comunicación y programas como España Directo se ha convertido en una de las caras visibles más reconocidas de la televisión al estar al frente de Pasapalabra y El Desafío.

Algo que le ha hecho estar muy expuesto tanto en redes sociales como en su vida cotidiana. Pero lo integra con naturalidad, "no se puede ser una croqueta, no puedes gustar a todo el mundo", bromea con EL ESPAÑOL.

Precisamente por eso integra con normalidad que ahora con su nueva aventura como escritor haya mucha gente que le critique por ser una nueva cara conocida publicando un libro, pero él reivindica que no ha sido otro caso más de ese estilo, sino que realmente tenía una historia que contar.

"Soy consciente de que va a haber críticas y me parece lícito, es algo normal porque hay lectores que están acostumbrados a que alguien que salga en la tele te saque un libro", pero en este caso defiende que no es así.

Por eso, Leal solo pide -si es que está en disposición de hacerlo, bromea- que le den una oportunidad para leer la historia y que "disfruten leyéndola".

Una novela, 'El Salto', en la que hay mucho de Roberto Leal y reconoce que siente "amor por el género", aunque no le pegue mucho por su forma de ser.

De hecho, este relato de novela negra sucede por un suceso personal de Roberto. Vivía de alquiler con su mujer y recibía cartas por equivocación de otra persona que había vivido ahí anteriormente, algo que le hizo pararse y replantearse la "cantidad de datos de una persona que vamos dejando hasta en la cola de una tienda cuando decimos el número de teléfono", algo que es normal pero podría ser "peligroso si al que le llegan las cartas o escucha ese teléfono es un perturbado".

Así es como Roberto Leal abre la intriga a una novela en la que pretende sorprender al lector y hacerle reflexionar sobre la "cantidad de información que damos de nosotros mismos sin darnos cuenta".

En esto reivindica su nueva faceta como escritor, sin abandonar la de periodista y presentador ya que todas forman parte de él y de su trayectoria profesional. Una trayectoria marcada en los últimos años por ser la cara que está al frente de Pasapalabra que ahora se ha visto envuelto en una polémica por 'El Rosco'.

"Con rosco o no vamos a seguir"

La sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a dejar de emitir la prueba final 'El Rosco' de Pasapalabra y permite a Mediaset recuperar los derechos. Esto ha generado un enorme revuelo y controversia que viene arrastrándose desde hace semanas.

Roberto Leal como presentador prefiere posicionarse por encima de la polémica y trata de poner el foco en que el programa está por encima de la prueba final que es 'El Rosco', aunque hasta ahora es el fin último de todas las pruebas del programa de televisión.

"Yo no voy a dejar de estar en Pasapalabra y Pasapalabra va a seguir ahí, por eso quiero que la gente que pase por el programa siga disfrutando como hasta ahora" y advierte de que nadie tiene "la fórmula del éxito", ni nadie sabe "qué es lo que funciona o lo que no funciona".

Así en la pugna entre cadenas por hacerse con uno de los programas más exitosos de la televisión es palpable. Aunque, Leal reivindica que sí, "tienen 'El Rosco', pero Pasapalabra está en Antena 3" y de lo que está seguro es de que "Pasapalabra va a seguir con la misma alegría, energía y tono que hasta ahora".

Por eso, aunque se deje atrás una parte trascendental hasta ahora del programa está seguro "de que se está trabajando en una prueba final a la altura de Pasapalabra" y reivindica el valor humano del equipo que asegura es "uno de los mejores de la televisión de España" y que van a poner "toda la pasión" desde el día que se empiece con el nuevo formato.

Aunque de momento no se sabe cómo se va a reconvertir el programa, remarca que "se está trabajando para reconvertir el proyecto".