La Audiencia de Murcia absuelve a Wilmer de violar a su mujer porque los WhatsApps de prueba son "un pantallazo"

Uno de los mensajes de WhatsApp analizados en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia.

A Wilmer casi le condenan a diez años de cárcel por unos WhatsApps donde confesaba haber violado a su esposa. Pero durante el juicio no se ha demostrado si esos mensajes eran reales, o si había sido falseado su contenido por su pareja, incluso por su suegra.

De forma que la Audiencia Provincial de Murcia acaba de emitir una sentencia donde acuerda "absolver" a Wilmer de un delito de agresión sexual con penetración vaginal a la madre de sus tres hijos.

Carmen Fernández, la abogada que ha defendido a Wilmer, sostiene que su cliente ha pasado de verdugo a víctima de un montaje: “Valoraremos la opción de interponer una denuncia contra su exesposa por denuncia falsa y contra su exsuegra, por falso testimonio".

"Todos los operadores jurídicos tenemos que empezar a atrevernos a dar pasos al frente, para erradicar la plaga de denuncias falsas de índole sexual que estamos sufriendo, y más específicamente, que sufren los hombres", tal y como sostiene la penalista.

EL ESPAÑOL ha accedido a la sentencia de la Audiencia Provincial donde figuran los WhatsApps que llevaron a Wilmer a sentarse en el banquillo de los acusados, para enfrentarse a una petición de 10 años de cárcel, otros diez de libertad vigilada con una orden de alejamiento de 500 metros y a pagar una indemnización de 30.000 euros a la que ahora es su exmujer.

- Víctima: ¿Sabes cómo se llama lo que le has hecho a tu mujer?

- Wilmer: Sí, te he violado. Lo siento, no sé en qué pensaba.

Algunas de las capturas de WhatsApp que obran en la causa.

El contenido -aparentemente- palmario de los citados mensajes ha quedado desmontado durante la vista oral, a causa de varios factores, entre otros, debido a que se trataba de capturas pantalla y no figuraba la fecha de emisión de esos WhatsApps. Tan solo la hora: entre las 14.31 y las 14.42.

Todo ello lleva a Juan del Olmo, magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, a realizar estas consideraciones sobre la carga probatoria de los WhatsApps incluidos en el atestado de la Policía Nacional:

"La aportación de este pantallazo se realizó únicamente en Comisaría, sin que después se presenten los mensajes en el Juzgado de Instrucción, ni se practique un cotejo por el Señor Letrado de la Administración de Justicia".

De hecho, esos mensajes que sustentaban el proceso penal solo eran unas fotocopias y Carmen Fernández, abogada de Wilmer, pidió que no se tuvieran en cuenta como prueba: “El letrado de la defensa impugna las capturas de pantalla que obran en el atestado, pues no se exhibieron a los agentes desde el móvil, sino que fueron reenviadas, y son fácilmente manipulables, no consta la fecha y hora, ni la identidad del usuario".

Así lo expone el magistrado presidente de la Sala: "Impugnados por la defensa, los mismos presentan serias dificultades probatorias, puesto que la víctima manifiesta no conservarlos en su teléfono móvil y habérselos enviado a su madre, que a su vez, dice haberlos reenviado a su padre y hermanos, y que los aporta a la Policía".

"La víctima manifiesta que el acusado los iba borrando y que no los conserva en su teléfono móvil, sin que se aportara el teléfono móvil ni se practicara diligencia alguna para su recuperación. En el pantallazo no consta el día en que fueron recibidos por la denunciante, ni aquel en que fueron reenviados, únicamente la hora".

"Y no se presentó tampoco ni en fase de instrucción ni en el acto de juicio oral el teléfono móvil de la madre de la víctima. Por todo ello, no podemos atribuir eficacia probatoria a la confesión contenida en dicha conversación, por no reunir las garantías suficientes para ser tenida en cuenta como prueba de cargo".

Carmen Fernández, abogada de Wilmer, juzgado por una violación a su mujer.

La sentencia absolutoria que acaba de emitir la Audiencia Provincial, avalando la teoría de la abogada defensora Carmen Fernández, se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el valor que unos WhatsApps pueden tener como prueba de cargo, para romper la presunción de inocencia de una persona encausada en un proceso penal.

"La prueba de una comunicación bidireccional, mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea, debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas forma parte de la realidad de las cosas".

La violación que se juzgaba ocurrió el domingo 11 de septiembre de 2022, en el domicilio familiar donde este ciudadano de la República Dominicana, de 40 años, convivía con la madre de sus tres hijos -todos ellos menores de edad-. Aquel domingo, la esposa de Wilmer había intentado suicidarse, atiborrándose con 112 pastillas.

Después de recibir el alta en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, la mujer regresó al domicilio y la Fiscalía exponía en su escrito de acusación que este dominicano agredió sexualmente a la madre de sus hijos porque se encontraba en “un estado de somnolencia”, a causa de la medicación que le dieron para combatir la ingesta masiva de fármacos. Cuando ella se acostó en la cama, él la desnudó y se puso encima para violarla.

Sin embargo, este otro pilar de la causa también ha sido desmontado por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Murcia: “Sostienen que las dosis pautadas no pueden ocasionar estado de semiinconsciencia. Es un tratamiento orientado a estar activo y reducir la depresión, no para generar inconsciencia, por lo que la vulnerabilidad será la propia de la persona, según sus circunstancias. No son fármacos tendentes a sedar o dormir, aunque facilitan el sueño”.

“Con un criterio científico, expresan la imposibilidad de que se produjera el estado que la víctima refiere como contexto en el que sucedieron los hechos”.

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia donde ingresó la supuesta víctima de la violación. Marcial Guillén / Efe

Tan radical fue el giro que dio el caso durante el juicio, que la Fiscalía acabó poniendo en duda la veracidad de las famosas capturas de WhatsApp y no se opuso a la absolución de Wilmer, a pesar de que inicialmente reclamaba enviarlo a prisión durante una década.

"El Ministerio Fiscal consideró que se trata de una fotocopia que, efectivamente, no vuelve a aparecer a lo largo de la instrucción, y que en la fase de instrucción no consta cotejo o exhibición [de los mensajes]". "La denunciante durante la fase de instrucción manifestó que ya no las tenía en su poder, sin que por tanto se hayan introducido en el proceso en la forma legal oportuna. Por tanto, no se opone a lo solicitado por la defensa".

Carmen Fernández, abogada de Wilmer, valora ejercer acciones legales contra la exmujer de su cliente y su exsuegra en base a las sospechas que tiene de que esta denuncia fuera fruto del proceso de divorcio de ambos. Un hecho que salió a relucir durante la vista y que se recoge en la sentencia absolutoria.

"Las declaraciones de la víctima y de su madre vienen también contradichas por la prestada por el acusado, que niega los hechos, y también la realidad de los mensajes mostrados. Explica que la denunciante le propuso regularizar las medidas, en relación con los dos hijos pequeños que no habían sido incluidos en el convenio presentado para el divorcio, y que ella reaccionó muy mal, tomándose dos cajas de pastillas de orfidal y otros medicamentos, por lo que tuvo que llamar a la ambulancia y a los padres de ella".

"Sugiere pues el acusado un ánimo espurio en la denuncia de la víctima".