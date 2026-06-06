Manuel, el emprendedor que ha creado la red social Biihlive "para codearse" con Tiktok o Instagram: "Me llamaban loco"

En pleno auge de las plataformas digitales que dominan la pantalla de nuestros móviles, un grupo de jóvenes murcianos ha apostado por crear Biihlive: una red social "a la carta" que gamifica la visibilidad, prioriza al creador y promete monetización desde el primer día, con la ambición de abrirse hueco frente a gigantes como TikTok e Instagram.

Este es el proyecto de Manuel de los Reyes Martínez y su equipo, para convertir en realidad una queja común: "Las redes actuales aburren y favorecen a grandes anunciantes, mientras los pequeños comercios y creadores locales quedan fuera de la ecuación", según explica Manuel a EL ESPAÑOL.

“Nosotros vamos a hacer nuestro camino, no vamos a meternos con nadie”, subraya el creador de la red social. “Lo que he buscado con la creación de esta red social es la siguiente evolución de lo que es una red social, más una red social para el propio usuario y el creador de contenido”.

Desde esa idea arranca un proyecto que quiere diferenciarse no solo por lo que muestra, sino por cómo lo muestra.

Opción de descarga de Biihlive

El equipo, asentado en la Región de Murcia, lanzó la aplicación recientemente en fase temprana y ya cuentan con "cientos de usuarios", siguiendo una hoja de ruta prudente antes de activar el algoritmo al completo.

Biihlive incorpora varias ideas que, combinadas, buscan cambiar la lógica del feed y la publicidad clásica. La más llamativa es su sistema de puntos y rankings: cada usuario puede puntuar una publicación una sola vez, y ese punto queda ligado al votante de por vida.

Así se crean clasificaciones locales y globales que posicionan a creadores por pueblo, barrio, ciudad o país. Según Manuel, esa gamificación genera “competitividad sana": por ejemplo, un creador de un pueblo pequeño puede descubrir que es el número uno local y atraer atención y patrocinadores que antes no se fijaban a priori en ese tipo de perfiles.

"Giro" a la publicidad

Había un problema de publicidad muy grande, afirma. Y ahí es donde Biihlive intenta dar un cambio. Frente a un modelo dominado por grandes campañas y anuncios masivos.

La nueva plataforma propone una publicidad más cercana, más segmentada y, sobre todo, más útil para pequeños negocios y creadores locales. “Una librería en un barrio céntrico de Murcia no podría hacer publicidad o, si la hace, es una publicidad muy indirecta y le sale muy cara”, señala.

En Biihlive, los patrocinios funcionan de forma sencilla y transparente: los creadores disponen de un espacio en su perfil y en cada vídeo donde pueden poner precios (monedas) por periodos de visibilidad.

Un comerciante o individuo puede pagar ese importe y ver su banner asociado al perfil o al contenido del creador en tiempo real. Esa mecánica permite monetizar desde el minuto uno y democratiza la compra de visibilidad, según los responsables.

Uso de patrocinios en Biihlive

Esta red social apuesta por que el usuario elija qué ver: además del algoritmo propio que la plataforma está afinando, el feed permite filtros manuales (solo gente a la que sigues, solo local, solo determinada ciudad o categoría como deportes o entretenimiento).

De este modo, un usuario puede decidir ver únicamente el contenido que le interesa en cada momento. La intención es evitar la sobreespecialización automática y dar al espectador herramientas para cambiar su experiencia sin depender exclusivamente del aprendizaje del algoritmo.



Biihlive quiere ser desde el principio una plataforma donde el creador pueda ganar dinero directamente: además de la venta de espacios publicitarios personales, los creadores pueden ofrecer suscripciones y contenido “Plus” (fotos y vídeos exclusivos) a cambio de un precio establecido por ellos mismos.

Ese modelo combina micro-patrocinios (una librería local que paga para aparecer en el perfil de un creador) y suscripciones directas, lo que según Manuel permite que tanto microemprendedores como creadores con nicho puedan obtener ingresos reales sin depender únicamente de grandes anunciantes.

Manuel reconoce que el camino no será fácil. Consciente de que Biihlive ha nacido con inversión propia y esfuerzos personales, y la captación de ayudas institucionales fue infructuosa en una etapa inicial, por lo que el crecimiento se plantea paso a paso y con cautela.

El algoritmo avanzado está desarrollado pero no activo, porque el equipo espera llegar a una cantidad de usuarios mayor antes de implementarlo, para no distorsionar los resultados tempranos.

Interfaz de Biihlive

A corto plazo, Biihlive seguirá en fase de crecimiento controlado con campañas limitadas para darse a conocer, envío de material explicativo a medios y público, y la activación progresiva de funciones conforme aumente la comunidad, según detalla Manuel.

Si la plataforma consigue atraer suficiente actividad local y demostrar que su modelo de patrocinios y suscripciones funciona para pequeños anunciantes y creadores, podría perfilarse como una alternativa interesante para nichos y municipios que hoy se sienten invisibilizados en las redes globales.

Biihlive no promete destronar a los gigantes de la noche a la mañana, pero trae al mercado una combinación de gamificación, control del feed por parte del usuario, y un sistema de monetización pensado para creadores y pymes locales.

Su éxito dependerá de la capacidad para fidelizar comunidades locales, evitar abusos y escalar de forma sostenible, en palabras de su fundador Manuel de los Reyes Martínez.