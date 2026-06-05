Juan, Jesús, 'Mintxo', Miguel y Miguel, los agentes muertos en la carretera que dejan a la élite de la Policía Foral "hundida"

Los Policías Forales fallecidos de izquierda a derecha: Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, Miguel Crespo Obanos y Juan Martín Domínguez Villar -sin foto-. E.E.

La muerte de los cinco policías forales de Navarra en el trágico accidente de Elgoibar conmociona a toda la Comunidad Foral, no solo al cuerpo al que pertenecían.

Quizá para algunos resulte un cliché pero, en este caso, sus compañeros que pasaban cada día con ellos aseguran a El ESPAÑOL que "eran unas excelentes personas y unos trabajadores impresionantes".

Algo que quieren dejar claro porque afirman que "no es por lo que ha pasado", sino porque "realmente eran así".

Este sentir ha podido notarse en las oleadas de cariño que todos ellos han recibido en redes sociales. Aunque no se ha quedado ahí.

Las puertas del Tanatorio San Alberto de Pamplona se han teñido de boinas y uniformes rojos, tan característicos de la Policía Foral.

Son miles de navarros los que desearían acudir este viernes por la tarde a la Catedral de Pamplona para dar ese último adiós a estos policías, aunque se trata de un acto familiar con un enorme dolor y estremecimiento donde los agentes acompañarán y estarán presentes.

El cuerpo está "hundido", pero han sabido mantener la entereza y sacar fuerzas para acompañar a las familias y dar ese último adiós a sus cinco compañeros que aseguran "les conocía todo el mundo".

"Está siendo muy duro, no solo porque se hayan ido cinco compañeros, sino porque ¡qué compañeros eran!", lamentan con enorme tristeza miembros de la Policía Foral a EL ESPAÑOL.

Por eso son cientos y miles de personas las que quieren dar ese último adiós a estos forales que han marcado a la gente que les ha conocido durante sus años de servicio pero, también, a sus familias, amigos y conocidos.

"Piensas en las familias"

Ante una tragedia de un calibre como este la conmoción es enorme y no pueden evitar emocionarse al recordar a sus compañeros: "Son días jodidos, muy jodidos para la Policía Foral", lamentan a EL ESPAÑOL.

Pero, a pesar del duelo que cada uno de los agentes lleva consigo y a muchos se les hace un nudo en la garganta que les impide poder pronunciarse porque el dolor que sienten es "inmenso", una de las cosas que más les preocupa son sus familias.

En eso coinciden. En la tristeza por "la situación que se les va a quedar a sus familias" porque "las conoces, también a sus hijos" y piensas "en los que están por venir", relatan afligidos.

La voz se quiebra al recordar "el bebé de D'Entremont que está en camino" y que su padre, Miguel Antonio, tristemente no podrá conocer. Una escena durísima que obliga a guardar unos segundos de pausa antes de continuar hablando.

Miguel D'Entremont: "Respondía con una sonrisa"

Miguel Antonio D'Entremont Cedida

"El chico de la sonrisa en la boca", así le recuerdan a D'Entremont tanto sus compañeros de Policía Foral, como quienes pudieron compartir alguna parte de la vida con él.

A sus 35 años siempre estuvo entregado para los demás. No solo con su labor en la Policía Foral, sino en todos los planos vitales.

Había conseguido formar parte del Grupo de Intervenciones Especiales de la foral, al tiempo que -a pesar de su juventud- se ganó un hueco en el cuerpo y en los corazones de quienes le conocieron.

"Muy majo, muy sonriente, sano y dispuesto", así le recuerdan quienes le conocieron en Larraga, el pueblo de su mujer, Lucía Díez.

De hecho, coinciden con que era una persona que "respondía a la vida con una sonrisa, de esos que sonríen con la mirada", cuenta a EL ESPAÑOL el que fue párroco de este pueblo de Navarra y le recuerda con gran afecto.

Miguel Antonio D'Entremont en las fiestas de San Miguel de Larraga en 2013. E.E.

"Era de estas personas que en fiestas o cuando había algo en el pueblo siempre colaboraba", rememoran con cariño y con algo que recuerda a esa alegría que él supo contagiar en vida.

Aunque no solo en el pueblo, ya desde joven participaba en los Scouts de La Paz donde mostraba esos valores de compromiso con los demás.

Y ese hacer participativo y "muy activo" también lo llevaba al trabajo donde aseguran que era "un gran trabajador". Así combinaba todas sus facetas vitales dejando una fuerte impronta en quienes le conocieron y compartieron parte de la vida con él.

Miguel y Lucía habían formado una familia y, ahora, estaban esperando un bebé, "su mujer va a dar a luz". Algo que estremece y deja casi sin palabras.

Miguel Crespo: "Siempre dispuesto a ayudar"

Miguel Crespo Obanos en una foto con la camiseta de la carrera de la Asociación Saray. E.E.

"Era una persona impresionante", cuenta uno de sus amigos en la Policía Foral quien no duda en asegurar que "lo era como trabajador pero, también, como persona".

Crespo tenía ese espíritu y esa iniciativa de "ayudar a los demás", cuentan a EL ESPAÑOL.

Siempre tendía su mano para ayudar. Por supuesto, esta generosidad también estaba con sus compañeros en el cuerpo y con todos los miembros de su unidad.

A sus 48 años no pasaba inadvertido en el cuerpo, con esa predisposición y actitud de servicio para mejorar la vida a los demás.

Y, precisamente, en esa conciencia social estaba también su vínculo con la Asociación Navarra de Cáncer de Mama (Saray).

Crespo fue quien "hace quince años impulsó la carrera de la mujer", recuerdan y quien desde entonces "ha estado muy vinculado con esta asociación".

Fue gracias a su "compromiso, capacidad de trabajo y generosidad" que aquella idea se pusiese en marcha y quince ediciones después "siga movilizando a miles de personas".

Por eso, hoy "cuesta asumir una pérdida tan dolorosa", lamentan desde Saray.

"Era una persona enamorado de su hija y de su familia", asegura Virginia en Instagram. Para amigos suyos como Maite, no hay duda de que era "un fuera de serie, un alma blanca", así lo describe.

Por estos detalles es por los que quienes los conocieron aseguran que eran personas excepcionales, muy volcadas con los demás y a los que "todo el mundo quería".

Jesús M. Vidaurreta: "Era muy proactivo"

Jesús María Vidaurreta Fernández E.E.

Jesús María Vidaurreta Fernández era uno de los más veteranos del cuerpo, natural de Estella, una de las ciudades más importantes de Navarra.

Vidaurreta era uno de esos altos mandos. Subinspector, jefe del Grupo Operativo de Intervención.

Y, además, era el mayor de todos los que han fallecido en este trágico accidente con casi 30 años en el cargo.

A lo largo de su trayectoria y carrera en el cuerpo pasó por diferentes cargos de responsabilidad y siempre llevaba "con orgullo ser parte de la Policía Foral".

Siempre mantenía ese sentido del deber y del honor, siendo una persona que "anteponía el trabajo a su vida personal".

Y, aunque todavía le quedaban unos cuantos años, los compañeros cuentan cómo bromeaba con "la edad o la jubilación".

Aunque, eso sí, disfrutaba de su trabajo por encima de todo. Recuerdan cómo hace unos días comentaba que llevaba "muchos años en esta unidad, que estaba muy bien con la gente...".

Una vida de servicio en él y en todo su entorno familiar más cercano porque sus hermanos, Jaime y Felisa, también son miembros y compañeros como parte del cuerpo.

'Mintxo': "Un mando muy implicado"

Fermín Sola Barrena en la plaza de toros de Pamplona en San Fermín. Cedida

"Era un mando muy implicado con todos nosotros", así es como llaman a los que tienen una alta graduación en el cuerpo.

Recuerdan en una conversación con EL ESPAÑOL que siempre estaba "muy involucrado con sus policías, con los que llevaba en cada unidad".

Y esa preocupación por los demás no terminaba en el cuerpo, en su caso también traspasaba las paredes de la comisaría.

'Mintxo' -Fermín Sola Barrena- cuando no estaba con el uniforme de la foral, lo cambiaba y se ponía el de voluntario con la Asociación de Ayuda en Carretera, Detente y Ayuda (DYA).

Ahí trataba de aportar su granito de arena para contribuir a salvar las vidas de los demás.

Y así este policía de 51 años, con una fe inquebrantable, estaba también muy volcado con su familia y, de forma especial, "con sus tres hijos".

Juan Martín: "Orgulloso de su familia"

Juan Martín Domínguez "siempre estaba pendiente y orgulloso de su familia", así es como le recuerdan.

A sus 44 años era agente del Grupo Operativo de Apoyo al Mando (GOAM) de la División de Intervención.

"Era un profesional discreto y servicial que siempre acataba todas las órdenes e indicaciones que con una gran capacidad de entrega", le describen desde la Policía Foral.

Una gran pérdida la de estos cinco agentes de la Policía Foral de Navarra que ha estremecido a toda la Comunidad -a los conocidos y a los que no- que, sin duda, dejan una gran huella en todas las personas que pudieron compartir parte de su vida con ellos.