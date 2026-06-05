Horacio Silvestre, el 'sabio' de la Selectividad, sobre la PAU 2026: "Sacar un 10 ahora equivale a un 7 en 1980. Hay menos exigencia"

Horacio Silvestre (Madrid, 1960) es el director del IES San Mateo, el centro educativo con la mejor media en la Selectividad de la Comunidad de Madrid desde hace 15 años. Desde 2011, el instituto no ha perdido el liderazgo y sus alumnos siempre están en la vanguardia de los resultados en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La culpa de ello la tiene el equipo docente dirigido por el profesor Silvestre. Pero él, pese a expresar un tremendo orgullo por sus estudiantes, sí que reconoce que ha habido un “deterioro en la educación y en la exigencia de la Selectividad” a lo largo de sus más de 40 años en las aulas.

“Sacar un 10 ahora equivale a un 7 en 1980. Hay menos exigencia”, ha valorado a EL ESPAÑOL este docente experto en la Selectividad. Lo hace tras concluir el tercer día de PAU en Madrid, una jornada en la cual ya se han realizado las pruebas de la fase general en casi toda España.

Horacio Silvestre, director del IES San Mateo. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

“Aunque los chicos del IES San Mateo son plenamente conscientes de que tienen que formarse y son brillantes, por desgracia, ha habido un deterioro cognitivo a nivel general. Por eso, considero que la PAU actual puede ser un 30 % más fácil que cuando yo estudiaba”, opina este sabio de la Selectividad.

Como ejemplo, el profesor Silvestre ha criticado que en 2026 “el texto de Lengua sólo ha tenido 10 líneas o los de Filosofía, cinco”. “Cuando yo tuve que hacer la Selectividad nos ponían grandes textos de Unamuno, Ortega y Gasset, etc., y ahora son textos cortos sacados de prensa, en muchas ocasiones, y con preguntas muy elementales”, explica.

¿Por qué se rebaja el nivel de exigencia en la PAU? “Porque se hace todo lo posible para que cualquier persona pueda acceder a la universidad. Por ello, a través de los años se han rebajado mucho los estándares y ahora muchos alumnos con un nivel bajo de madurez o conocimientos pueden llegar a la facultad”, continúa.

Un filtro fallido

Así, el director del centro con los mejores resultados en la PAU madrileña en los últimos tres lustros piensa que la prueba, como filtro, “está fallando”. En consecuencia, llega a la facultad un perfil de alumno “muy inmaduro”. “No todos”, puntualiza.

“Estos días hemos hecho la PAU en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. Es un edificio muy funcional y muy bien hecho. Seguramente, diseñado por ingenieros que se presupone que son gente muy seria. Bien, ahora los pupitres están pintarrajeados por todas partes. Y lo hacen alumnos de universidad. Eso denota falta de madurez”, ejemplifica.

Para más inri, otro problema derivado de la bajada en la exigencia de la PAU, a juicio de Silvestre, es el fracaso universitario. “Pasa que los alumnos llegan a la facultad tras superar la Selectividad y luego lo dejan el primer año de carrera o en los siguientes”, explica. Es decir, existe una suerte de desfase entre el nivel de Selectividad y lo que exige el mundo universitario.

Horacio Silvestre lleva más de 40 años como profesor. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Pero el gran escollo que hay de fondo es “el deterioro de la educación a nivel general”. La PAU es otra de las aristas, pero, según el profesor Silvestre, esto es algo que lleva desarrollándose durante décadas, especialmente desde la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990.

“Aunque ha habido varias leyes de educación posteriores, la estructura de nuestro sistema educativo sigue siendo la misma que entonces. La LOE o la actual LOMLOE, ambas leyes del PSOE, son el desarrollo de la LOGSE. Y cuando el PP cambió las leyes educativas durante sus Gobiernos rápidamente fueron cercenadas. Seguimos con la misma educación que se planteó en tiempos de Felipe González”, valora el director.

En este sentido, Horacio Silvestre considera que el sistema educativo, dominado por leyes socialistas, es el causante de “la bajada en el nivel de exigencia y del nivel que se debería exigir en la Selectividad”.

Desarrollo de la PAU 2026

Pese a todo, este 2026 ha habido un brote verde en el nivel de exigencia respecto a la Selectividad respecto a años anteriores. “Por lo menos la PAU ha mejorado si se compara con el nefasto periodo de pandemia, donde el nivel era aún más bajo”, dice el docente.

Durante varios años se estableció el modelo Covid mediante el cual los alumnos podían elegir las preguntas a la carta. Estas iban en parejas: A.1 con B.1; A.2 con B.2… Los alumnos podían elegir una pregunta de una opción y otra de la contraria. Por ejemplo: A1; B2; B3; A4… En función de la conveniencia, como si fuera un supermercado.

Ahora, como antaño, sólo pueden escoger entre los modelos A y B. Punto. “Esto hace que por lo menos hayamos recuperado la seriedad y que los alumnos se vean obligados a estudiar todo el temario”, explica.

En cuanto al desarrollo de la PAU, Horacio Silvestre sostiene que este año, al menos en la Comunidad de Madrid, no ha habido filtraciones ni incidentes graves. “Los exámenes tampoco han tenido erratas o errores muy destacables”, ha celebrado el director, quien también participa en la comisión que plantea el examen de Latín.

Experto en la materia, el profesor considera que su asignatura también ha sufrido variaciones de nivel en sus 43 años como docente. En una entrevista previa realizada con EL ESPAÑOL, el director del IES San Mateo sostenía lo siguiente:

“En mi caso, por ejemplo, los textos que traducía cuando yo estudiaba en lo que sería el actual 4º de la ESO son los que se preguntan a día de hoy en la PAU. Me podrán decir que la presencia del Latín en las aulas se ha reducido, y es verdad, pero mis colegas de otras materias también perciben la bajada en el nivel de exigencia”.

Esto fue hace un año. Ahora, en 2026, aunque hay brotes verdes y la Selectividad vuelve a la etapa pre pandemia, a juicio del director del centro con mejores resultados en la PAU madrileña, la Selectividad de los 80 era un 30 % más difícil que la actual.