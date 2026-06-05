'El Cheno', el cocinero que "robó dos veces" y "quemó la casa" de su vecino: "Mató al jubilado con una pala porque le denunció"

Juan Antonio A. T., alias 'El Cheno', detenido por la Guardia Civil por el homicidio de su vecino, de 70 años.

'El Cheno' había aprendido a cocinar durante su estancia en el talego y cuando salió de la cárcel llegó a trabajar en uno de los epicentros de la hostelería en Murcia: la Plaza de las Flores. "Era un buen cocinero cuando estaba centrado", tal y como recuerda un antiguo compañero sobre la habilidad que tenía con los fogones Juan Antonio A. T., conocido como 'El Cheno'.

Los problemas venían cuando Juan Antonio (1981) no estaba centrado y si no que se lo pregunten a su vecino: un pensionista, de unos 70 años, al que supuestamente robó dos veces, le quemó su casa cueva, y lo terminó matando por denunciarle ante la Guardia Civil. Todo ello, con la presunta complicidad de su novia: la colombiana Leidy Vanesa.

"Nos hemos quedado sorprendidos por su detención", subraya este antiguo compañero de Juan Antonio 'El Cheno' y que coincidió con este cocinero en un afamado restaurante de Fortuna, por sus arroces y sus carnes a la brasa. "Trabajó durante seis meses en nuestra cocina".

La Guardia Civil ha arrestado a este profesional de la hostelería, de 44 años, en el marco de la 'Operación Fuente Blanca’, una investigación iniciada en abril, para esclarecer el homicidio doloso de un jubilado: Juan Antonio Botías Espada. El cocinero estuvo desde el principio en la diana de la Policía Judicial porque la víctima mortal le denunció por robarle.

"Los dos eran vecinos. En diciembre de 2025, un encapuchado entró armado con un destornillador en la casa cueva de Juan Antonio y le quitó dinero. El anciano reconoció al 'Cheno' por sus gestos, la silueta de su cuerpo y su voz y fue a denunciarlo", según explican fuentes próximas de la investigación a EL ESPAÑOL.

El nombre que la Policía Judicial le ha puesto al operativo se debe a que el principal sospechoso, 'El Cheno', residía junto a su novia, Leidy Vanesa, en la pedanía fortunera de Fuente Blanca, en una casa situada en el Camino de la Churleta, a menos de 500 metros de la casa cueva donde Juan Antonio se instaló en La Garapacha tras jubilarse.

La casa donde residía Juan Antonio 'El Cheno' en la pedanía de Fuente Blanca.

El pensionista sufrió lesiones durante el robo de diciembre y tras recibir asistencia sanitaria fue a denunciar a su vecino, 'El Cheno', como supuesto autor de un robo con violencia e intimidación de su cartera, su móvil y documentación personal.

"'El Cheno' le quemó la casa cueva, como venganza, por denunciarle", tal y como sostienen fuentes próximas a la investigación.

El miércoles 22 de abril, Juan Antonio recibió una citación judicial para declarar en los juzgados de Cieza, y al verse formalmente investigado por el robo a su vecino, consciente de que podía volver a prisión, su reacción fue mortal para la vida del pobre jubilado.

"'El Cheno' fue a casa de Juan Antonio, tuvieron un forcejeo y lo mató a golpes con el mango de madera de una pala". No contento con ello: "Le robó por segunda vez".

Una vez más salió a relucir el carácter de este cocinero exconvicto. De hecho, un miembro de la Policía Local recuerda que llegó a la hostelería por la formación que recibió en la cárcel: "En una pelea le estampó un vaso en la cara a otro y la causó lesiones muy graves, estuvo encerrado más de tres años. En prisión aprendió a cocinar". "Después trabajó de cocinero por la Plaza de las Flores de Murcia y en Fortuna".

En la hostelería era conocido por su buena mano en los fogones con la paella o las migas, pero también por sus excesos. Así lo apunta el citado excompañero: "Estuvo en tres o cuatro bares de Fortuna, incluso en el Balneario de Leana. Pero se iba de fiesta y se tiraba dos días desaparecido. No respetaba mucho el trabajo".

Tampoco los bienes ajenos porque tenía fama de "ladronzuelo" por las pedanías de Fuente Blanca y La Garapacha, a la vista de la denuncia de uno de sus vecinos: el pensionista Juan Antonio Botías Espada.

La Policía Judicial estaba tras la pista de este miembro de la familia de 'Los Chenos', debido a que en la casa cueva de la víctima mortal se encontraron el mango ensangrentado de la pala, entre otros vestigios.

Un miembro de la Policía Judicial durante la investigación del homicidio.

Al septuagenario Juan Antonio era habitual verlo a diario, a bordo de su característico motocarro de tres ruedas, desplazándose desde La Garapacha, una pedanía de Fortuna que se ubica entre los sabinares de la Sierra de la Pila, a diez kilómetros del casco urbano. Este jubilado solía frecuentar la Confitería La Purísima o la Heladería de la Jijonenca, así como diversos bares. Unas veces para desayunar, otras para almorzar...

Pero no se le veía el pelo desde el jueves 23 de abril. "Unos vecinos que le echaban de menos fueron a buscarlo a su casa cueva y se lo encontraron muerto". Los golpes que presentaba el jubilado evidenciaban que no había sufrido una muerte natural.

"Le robó dos veces y luego le quemó la casa cueva. El jubilado lo había denunciado con nombre y apellidos y lo mató con ensañamiento: a golpes", según resume un vecino de Fortuna.

"Era un secreto a voces". "Los vecinos de Fuente Blanca decían que había sido 'El Cheno': robaba para pagar sus vicios", según detalla un agente de la Policía Local. Incluso apunta que hasta el propio Juan Antonio A. T. (1981) era consciente de que estaba en la diana de la Guardia Civil. "Iba diciendo: 'Me acusan de matar al viejo'".

Este miércoles, 'El Cheno' salió a fumarse un pitillo al exterior de su casa, en un cruce entre el Camino de la Churleta y la Carretera de la Garapcha, y se encontró con un 'ejército' de guardias civiles, equipados con escudos balísticos, armas de asalto y un perro, dispuestos a entrar a ponerle los grilletes. Este cocinero dio una calada intensa a su cigarro, conocedor de que sería la última en el campo, respirando libertad y fue arrestado.

"Le robó dos veces a su vecino y le quemó la casa: mató al jubilado con una pala porque le denunció", insisten fuentes ligadas al caso.

La Comandancia de Murcia emitió un comunicado para informar de que se incautaron diversos efectos relacionados con la investigación, desde prendas de vestir que fueron vinculadas por el can con la escena del crimen, al móvil propiedad de la víctima. También intervinieron un patinete eléctrico que podría ser del difunto Juan Antonio porque a veces se le veía en un vehículo de movilidad personal (VMP) o en bici.

El cocinero Juan Antonio tras ser detenido en la 'Operación Fuente Blanca'.

"El registro culminó con la detención del sospechoso, como presunto autor de un delito de homicidio doloso, y la detención de su pareja, como presunta autora de delito de robo con violencia e intimidación, por su implicación en el robo cometido también a la víctima el pasado mes de diciembre", tal y como recoge el comunicado de la Guardia Civil.

El arresto de Leidy Vanesa A. P. (Colombia) se produjo delante de su hija, una niña que estaba esperando a coger el autobús para irse al colegio. La Policía Judicial registró cada palmo de la casa mientras un dron grababa desde el aire la entrada de los agentes, por las distintas estancias del inmueble, incluido un patio interior y un cobertizo para los animales.

La portavoz del Tribunal Superior de Justicia ha aclarado que Leidy Vanesa "no fue puesta a disposición judicial como detenida", pero su novio, el cocinero Juan Antonio, alias 'El Cheno', corrió peor suerte: "La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Cieza ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, por un presunto delito de homicidio consumado".

"La resolución, dictada tras su puesta a disposición judicial, fundamenta la medida cautelar en la necesidad de evitar un posible riesgo de fuga y de preservar el desarrollo de la investigación, evitando la destrucción de pruebas". Por su parte, la Policía Judicial ha agradecido la ayuda de los vecinos de Fortuna para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta del jubilado Juan Antonio Botías Espada

"El desarrollo de una exhaustiva investigación por parte de la Guardia Civil, así como la colaboración ciudadana, han permitido esclarecer este grave hecho delictivo". "La hipótesis más probable del móvil del homicidio se baraja por la investigación judicial del ahora detenido en un robo con violencia e intimidación que presuntamente cometió a la víctima mortal". El 'crimen del cocinero' está resuelto.