"Fue un 'striptease' integral en el vestuario ante tres menores": así fue la "sorpresa" de entrenador y presidente a su equipo juvenil

El juvenil del FB Bonrepòs i Mirambell ya había ganado la liga. El último partido era un trámite previo a la cena de celebración. "Tenemos una sorpresa", repetían entrenador y presidente durante toda la tarde. No fue para nada improvisado.

Materializaron sus planes entre las 23:00 y las 00:00 horas de aquel viernes 22 de mayo. Llamaron a los jugadores del equipo, del que cinco son menores, para que acudieran al vestuario del campo El Barranco. "Allí estaba, era una rubia mayor", relata a EL ESPAÑOL un testigo de los hechos.

"Fue un 'striptease' integral en el vestuario ante tres menores", precisan. No todos entraron. Uno de los adolescentes se quedó fuera. El quinto no estaba. Varios mayores de edad también se ausentaron. Sí estaban presentes el presidente y su hijo, jugador del equipo ya mayor de edad.

La mujer procedió a ejecutar el servicio contratado ante el controvertido público que la contemplaba. La plantilla del equipo juvenil tiene entre 16 y 19 años. Ante los jugadores presentes, descubrió su torso y su pubis con la preceptiva cadencia.

"Salieron todos muy contentos. No hay imágenes porque prohibieron los móviles", agregan las mismas fuentes.

Todo ocurrió en un espacio muy acotado. La cena de celebración fue al aire libre, en la pequeña explanada entre el campo de fútbol El Barranco y el trinquet aledaño. Allí mismo se encuentran los vestuarios.

En la cena participaron tutores de jugadores, aunque no los familiares de todos. Difícilmente pudieron permanecer ajenos a la llegada de la mujer y a su entrada en el vestuario. Por esta razón -interpretan los testigos consultados- algunos integrantes del equipo se ausentaron.

Conmoción municipal

La información, revelada el pasado lunes por el diario local Horta Noticias, conmocionó al ayuntamiento de izquierdas de la localidad, cuyo gobierno conforman PSPV-PSOE y Compromís.

También al propio club que, pese a la conducta de su presidente -que ha dimitido- señaló en un comunicado que "no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza".

La alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro, explica que el ayuntamiento trata ahora de "depurar responsabilidades". "Fue el entrenador del equipo juvenil el que unilateralmente contrató este servicio y lo lleva como sorpresa", indicó.

La primera edil explicó a EL ESPAÑOL que se autorizó la utilización del recinto municipal "para una cena con papás y mamás y los juveniles que habían ganado la liga".

A su juicio, fue "una mala decisión por parte del presidente y los responsables de la junta directiva; el permitir hacer esto en las instalaciones del pueblo".

"El club también está con nosotros. Una vez que dimiten parte de los directivos, también estamos trabajando para esclarecer todos los hechos", defendió, y añadió que "dos personas no son ni el club ni el pueblo".

Al respecto, la entidad, en su comunicado, considera esta actuación "absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores".

Según su escrito, el club ha iniciado una investigación interna, ha solicitado información a las personas responsables de la actividad y ha adoptado medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación.

Además, se ha puesto a disposición del Ayuntamiento, de las familias afectadas y de las autoridades competentes "para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan".

"Por respeto a los menores y a sus familias, la entidad no facilitará detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados", agregó.

Por otro lado, el club insistió en que reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, "para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse".