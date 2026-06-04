El alemán Yannick trató de secuestrar a un niño en Fuengirola y está en libertad: "Se abalanzó a quitarme a mi hijo"

El último domicilio conocido de Yannick R. E. (Alemania, 1995) lo sitúa en Benalmádena, pero el domingo 31 de mayo estaba en Fuengirola, a quince kilómetros de distancia, y este ciudadano alemán trató de secuestrar a un niño delante de su propia madre.

"No cesaba de mirar a mi hijo fijamente", según relata la madre del niño, de solo 19 meses, en la documentación que obra en poder de los juzgados de Fuengirola y a la que ha accedido EL ESPAÑOL.

De hecho, dos policías nacionales destinados en la Brigada de Seguridad Ciudadana, evitaron el rapto del chiquillo, cuando se encontraban fuera de servicio y estaban dando un paseo con la madre del menor de esta historia que ha generado gran preocupación entre los vecinos de Fuengirola.

El secuestro frustrado tuvo lugar a las tres de la tarde del domingo 31 de mayo, en la calle Pintor Nogales. En esa zona con tiendas, como la joyería Lovely o la zapatería Gody, se encontraba el alemán Yannick cuando paseaba por allí el citado grupo de adultos con una niña y un niño.

Así lo corrobora la propia víctima: "Yo me encontraba paseando por la calle junto a unos amigos, su hija, mi pareja y mi hijo, de 19 meses. Entonces, mi hijo quiso bajar por una rampa y le acompañé". "Observé cómo un individuo que se encontraba allí, no cesaba de mirar a su hijo fijamente".

Tan "sospechosa" le resultó a esta madre la conducta del desconocido que optó por cortar el juego en la rampa: "Cogí en brazos a mi hijo para acercarme a mis amigos. En ese momento, el hombre se abalanzó con los brazos abiertos hacia mí para intentar quitarme al niño".

Entre una joyería y una zapatería de la calle Pintor Nogales de Fuengirola se ubica una zona peatonal, con cuestas adaptadas, donde se produjo el intento de secuestro. Google Maps

La mujer comenzó a chillar horrorizada porque el desconocido no deponía su intención de arrebatarle a su niño de los brazos: "Comencé a gritar para que mis amigos se acercaran y le detuvieran porque la pareja con la que estaba paseando son policías nacionales".

La reacción de los dos agentes que son pareja y que iban acompañados de su hija, de 10 años, resultó instintiva: ni se lo pensaron. "Tras identificarse como policías, procedieron a su detención, llegando a forcejear con el hombre porque no cesaba en su intento de coger a mi hijo".

Yannick, de 31 años, tiene un físico "corpulento" y los dos policías nacionales que estaban fuera de servicio se tuvieron que emplear a fondo para lograr reducirlo.

"La madre del menor se dio la vuelta rápidamente, para subir la rampa, a la vez que solicitaba auxilio, ya que este hombre la perseguía con los brazos abiertos con la intención de arrebatarle por la fuerza al menor", tal y como consta en las diligencias judiciales abiertas en los juzgados de Fuengirola.

El sospechoso, en todo momento, hizo "caso omiso" a las indicaciones de estos agentes que se había identificado como policías nacionales. De hecho, Yannick trató de darles esquinazo a la carrera: "Intenta emprender la huida escaleras abajo, siendo interceptado por los actuantes a los pocos metros, ofreciendo una fuerte resistencia a ser detenido".

La detención, a plena luz del día y en una zona transitada por los comercios existentes, provocó que se acercara un "numeroso" grupo de personas. Prueba de ello es que un par de trabajadores de negocios cercanos llamaron a la Sala 091 y un zeta se personó en la zona para trasladar al ciudadano alemán hasta la Comisaría.

Una de las rampas que el niño quiso bajar con su madre cuando sufrió el intento de secuestro. Google Maps

Yannick mantuvo su conducta violenta hasta en los calabozos y fue necesario movilizar una ambulancia con personal sanitario para que le prestara asistencia, debido a que este treintañero podría padecer alguna patología mental.

Paralelamente, la Policía Nacional inició pesquisas para recabar grabaciones de cámaras de seguridad de negocios de la calle Pintor Nogales y de la avenida Jacinto Benavente, para comprobar si grabaron la secuencia del intento de secuestro. O al menos, filmaron a este ciudadano alemán merodeando por la zona antes de tratar de raptar al chiquillo.

El detenido por este intento de secuestro pasó a disposición de un juzgado de Fuengirola y lo dejó en libertad como investigado, con una orden de alejamiento de 500 metros respecto del niño, así como la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas mientras prosigue la instrucción judicial por un delito de detención ilegal en grado de tentativa.

La puesta en libertad de este ciudadano alemán ha generado indignación entre los vecinos y comerciantes de la zona, incluso cierto sentimiento de zozobra por el temor de que Yannick vuelva a buscar otra víctima.

"La Policía vino a preguntarnos si habíamos visto lo sucedido, pero nos pilló dentro del restaurante. ¿Cómo es posible que dejen en libertad a un secuestrador?", se pregunta incrédula una profesional del sector hostelero. Al lado, en un comercio se repite ese sentimiento: "No es normal que a un hombre así lo dejen en la calle".