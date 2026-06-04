El alemán Yannick trató de secuestrar a un niño en Fuengirola y está en libertad: "Se abalanzó a quitarme a mi hijo"
EL ESPAÑOL accede a las diligencias judiciales que revelan que dos policías nacionales, fuera de servicio, evitaron el rapto tras forcejar con el secuestrador, de 31 años, que se puso violento con ellos y en Comisaría.
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El último domicilio conocido de Yannick R. E. (Alemania, 1995) lo sitúa en Benalmádena, pero el domingo 31 de mayo estaba en Fuengirola, a quince kilómetros de distancia, y este ciudadano alemán trató de secuestrar a un niño delante de su propia madre.
"No cesaba de mirar a mi hijo fijamente", según relata la madre del niño, de solo 19 meses, en la documentación que obra en poder de los juzgados de Fuengirola y a la que ha accedido EL ESPAÑOL.
De hecho, dos policías nacionales destinados en la Brigada de Seguridad Ciudadana, evitaron el rapto del chiquillo, cuando se encontraban fuera de servicio y estaban dando un paseo con la madre del menor de esta historia que ha generado gran preocupación entre los vecinos de Fuengirola.
El secuestro frustrado tuvo lugar a las tres de la tarde del domingo 31 de mayo, en la calle Pintor Nogales. En esa zona con tiendas, como la joyería Lovely o la zapatería Gody, se encontraba el alemán Yannick cuando paseaba por allí el citado grupo de adultos con una niña y un niño.
Así lo corrobora la propia víctima: "Yo me encontraba paseando por la calle junto a unos amigos, su hija, mi pareja y mi hijo, de 19 meses. Entonces, mi hijo quiso bajar por una rampa y le acompañé". "Observé cómo un individuo que se encontraba allí, no cesaba de mirar a su hijo fijamente".
Tan "sospechosa" le resultó a esta madre la conducta del desconocido que optó por cortar el juego en la rampa: "Cogí en brazos a mi hijo para acercarme a mis amigos. En ese momento, el hombre se abalanzó con los brazos abiertos hacia mí para intentar quitarme al niño".
La mujer comenzó a chillar horrorizada porque el desconocido no deponía su intención de arrebatarle a su niño de los brazos: "Comencé a gritar para que mis amigos se acercaran y le detuvieran porque la pareja con la que estaba paseando son policías nacionales".
La reacción de los dos agentes que son pareja y que iban acompañados de su hija, de 10 años, resultó instintiva: ni se lo pensaron. "Tras identificarse como policías, procedieron a su detención, llegando a forcejear con el hombre porque no cesaba en su intento de coger a mi hijo".
Yannick, de 31 años, tiene un físico "corpulento" y los dos policías nacionales que estaban fuera de servicio se tuvieron que emplear a fondo para lograr reducirlo.
"La madre del menor se dio la vuelta rápidamente, para subir la rampa, a la vez que solicitaba auxilio, ya que este hombre la perseguía con los brazos abiertos con la intención de arrebatarle por la fuerza al menor", tal y como consta en las diligencias judiciales abiertas en los juzgados de Fuengirola.
El sospechoso, en todo momento, hizo "caso omiso" a las indicaciones de estos agentes que se había identificado como policías nacionales. De hecho, Yannick trató de darles esquinazo a la carrera: "Intenta emprender la huida escaleras abajo, siendo interceptado por los actuantes a los pocos metros, ofreciendo una fuerte resistencia a ser detenido".
La detención, a plena luz del día y en una zona transitada por los comercios existentes, provocó que se acercara un "numeroso" grupo de personas. Prueba de ello es que un par de trabajadores de negocios cercanos llamaron a la Sala 091 y un zeta se personó en la zona para trasladar al ciudadano alemán hasta la Comisaría.
Yannick mantuvo su conducta violenta hasta en los calabozos y fue necesario movilizar una ambulancia con personal sanitario para que le prestara asistencia, debido a que este treintañero podría padecer alguna patología mental.
Paralelamente, la Policía Nacional inició pesquisas para recabar grabaciones de cámaras de seguridad de negocios de la calle Pintor Nogales y de la avenida Jacinto Benavente, para comprobar si grabaron la secuencia del intento de secuestro. O al menos, filmaron a este ciudadano alemán merodeando por la zona antes de tratar de raptar al chiquillo.
El detenido por este intento de secuestro pasó a disposición de un juzgado de Fuengirola y lo dejó en libertad como investigado, con una orden de alejamiento de 500 metros respecto del niño, así como la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas mientras prosigue la instrucción judicial por un delito de detención ilegal en grado de tentativa.
La puesta en libertad de este ciudadano alemán ha generado indignación entre los vecinos y comerciantes de la zona, incluso cierto sentimiento de zozobra por el temor de que Yannick vuelva a buscar otra víctima.
"La Policía vino a preguntarnos si habíamos visto lo sucedido, pero nos pilló dentro del restaurante. ¿Cómo es posible que dejen en libertad a un secuestrador?", se pregunta incrédula una profesional del sector hostelero. Al lado, en un comercio se repite ese sentimiento: "No es normal que a un hombre así lo dejen en la calle".