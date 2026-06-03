La jueza ordena a los Mossos investigar si hay "una tercera persona" involucrada en la muerte de Isak Andic

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha ampliado el foco de la causa. La investigación ya no se dirige únicamente a esclarecer la posible participación de su hijo Jonathan Andic en la caída mortal ocurrida el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat.

Ahora, la instructora del caso también quiere saber si hubo "una tercera persona" que pudiera intervenir, de forma directa o indirecta, en los hechos. Así consta en un nuevo auto adelantado por El País y cuyo contenido ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La resolución, firmada por la jueza Raquel Nieto, ordena a los Mossos d’Esquadra seguir practicando diligencias para determinar con exactitud el papel de Jonathan Andic, pero también para aclarar si alguien más pudo participar en la supuesta preparación o ejecución del crimen.

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su llegada al Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, a 19 de mayo de 2026, en Martorell, Barcelona. David Oller / EP.

La principal novedad del auto es que la magistrada apunta expresamente a la necesidad de indagar el papel de J. L., la terapeuta que atendió durante un tiempo a la familia Andic. La jueza no la sitúa por ahora como investigada, pero sí pide comprobar si pudo tener alguna influencia en los hechos o en el deterioro de la relación entre padre e hijo.

La fiscal del caso, Teresa Yoldi, ya había solicitado en una de sus peticiones que se analizara la posible influencia de terceras personas, en concreto de la psicóloga familiar. Ahora, la jueza recoge esa línea de investigación y pide profundizar en ella.

El viaje a Quito

El nuevo auto se dicta en el marco de otra diligencia relevante: el análisis del tráfico de llamadas y mensajes de Jonathan Andic durante su viaje a Quito, en marzo de 2025.

Según la versión incorporada a la causa, en ese desplazamiento le habría sido sustraído un teléfono móvil. Ese extremo se ha convertido en una pieza importante de la investigación, porque los Mossos buscan reconstruir qué comunicaciones mantuvo el hijo del fundador de Mango antes y después de la muerte de su padre.

La magistrada considera necesario conocer no sólo las llamadas realizadas por Jonathan Andic, sino también si existió algún tipo de conversación o coordinación previa con otra persona.

En el auto, la jueza vuelve a insistir en que existen indicios de una posible participación "activa", "premeditada" y "preparada" del primogénito de Isak Andic en la muerte de su padre.