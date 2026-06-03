Cristina de Frutos, la rival de David Sánchez que testificó como perjudicada: "Me molestó que me utilizasen, no perder"

Cristina de Frutos tenía ya una larguísima trayectoria profesional cuando en 2017 decidió concurrir a la plaza de coordinador de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz.

La convocatoria se la enseñó un amigo tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Con su currículum y trayectoria, decidió concurrir.

Ayer, durante su testimonio en la Audiencia de Badajoz, declaró que se enteró por ese mismo amigo, "dos o tres días antes de la entrevista", que el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez.

-Le pregunté quién era y me mandó una foto del actual presidente del Gobierno.

A EL ESPAÑOL contará más tarde esta directora de orquesta que "la plaza me interesaba mucho, pero lo que más me molestó no fue que no la ganase, sino que me utilizasen".

La vocación musical de De Frutos era tal que con 12 años, según precisan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a esta directora de orquesta, "inauguró el Conservatorio de su Segovia natal, que empezó como una sede del de Madrid".

Nació en allí en 1967. No pudo iniciar antes los estudios musicales reglados hasta entonces, porque no existían. Eligió Piano y completó los 8 años de rigor.

A continuación marchó a Madrid, donde en cinco años obtuvo el Título Superior de Solfeo y de Composición.

Luego se fue a Lisboa. Durante tres años más se formó allí en Dirección de Orquesta en la Academia Nacional Superior de Orquesta, donde obtuvo excelentes calificaciones. Para acceder le exigieron previamente el Título Superior para poder hacer las pruebas de admisión.

En total, su formación musical duró 16 años, a los que hay que sumarle su amplia experiencia profesional.

Diez años antes de concurrir a la plaza en la Diputación había sido galardonada por la Consejería de Educación de la Junta con el Premio Joaquin Sama a la innovación educativa por su Concierto didáctico 'Sueño de un fagot'. Una obra propia.

Lo había ejecutado dirigiendo la Orquesta de Extremadura en más de treinta ocasiones. Posteriormente estrenaría y dirigiría un segundo titulado 'Con-cierto destino', con la misma orquesta, afincada en Extremadura.

También realizó y estrenó diferentes obras sinfónicas y corales y para agrupaciones instrumentales o instrumento solista, entre las que cabe destacar: 'Cada criatura' para coro mixto y tres solistas y 'Jota de la uva', una obra sinfónica sobre el tema popular extremeño.

Es la promotora y directora de la Orquesta Joven de Badajoz, formada por profesores y alumnos destacados de grado superior, con la que hizo una gira por Extremadura en 2014.

Desde ese año hasta 2016 es requerida para dirigir la Orquesta Esteban Sánchez de Cáceres, realizando conciertos a nivel nacional e internacional.

En 2015 funda la empresa Proyeducart para dar cobertura a sus conciertos didácticos y de carácter divulgativo mediante conciertos de ópera, teatro, flamenco, o la puesta en escena de obras literarias.

Cristina de Frutos, a su salida del Juzgado el pasado viernes. Europa Press

Esta iniciativa continúa y le permite compaginar su pasión por la música, la docencia y la divulgación de la cultura musical.

Además, ha ejercido muchos años como profesora funcionaria de Secundaria en la especialidad de Música. Eso la ha dotado de la experiencia y las herramientas necesarias para diseñar proyectos dirigidos a escolares.

Actualmente es la directora de la Orquesta Filarmónica de Extremadura, con la que realiza los conciertos de orquesta de todas las ediciones de los festivales de Monfragüe y Naturarte y que cuenta con la participación de grandes solistas a nivel nacional e internacional.

También es profesora funcionaria en el Conservatorio Profesional de Salamanca en la especialidad de Fundamentos de Composición.

Los requisitos

Dos de los requisitos de la plaza que finalmente obtuvo el hermanísimo eran el de las composiciones propias y la experiencia internacional.

Azagra, quien se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), apenas la ejerció y se fue a Rusia a estudiar Música.

El curriculum oficial con el que concurrió a la plaza de la Diputación de Badajoz muestra "estudios en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov, donde se gradúa de las cátedras de Composición, Profesor de Teoría Musical y Dirección Operística y de Orquesta Sinfónica", entre los años 1998 y 2006, y posteriormente, en 2010.

Es decir, que su formación musical asciende a 9 años, cuando lo mínimo en España, entre conservatorios y especialidad, son 15.

"Para hacer Composición y Dirección hay que haber realizado el titulo de instrumentista, al menos, aquí en España", explican fuentes consultadas conocedoras de la amplísima formación previa necesaria para ser director de orquesta.

En 2016 había compuesto La danza de las chirimoyas (2016), un homenaje a la pintora Sofía Gandarias, esposa del exministro socialista Enrique Barón, y la percusión en la obra Nunc Dimittis, dentro de una composición musical para Nacho Duato en 2013 mientras estaba en Rusia.

Cristina de Frutos ya había compuesto y estrenado muchísimas obras. La última, en 2025.

También primaba la experiencia internacional. A David Sánchez le contó su estancia en Rusia. La testigo más esperada desde que comenzó el juicio la semana pasada ha realizado y dirigido conciertos sinfónicos en España y otros países como Francia y Portugal.

Lo hizo con la Orquesta Esteban Sánchez, formada por jóvenes intérpretes. Con ella se hicieron además intercambios con coros de las escuelas de primaria y secundaria de Francia y Portugal.

Desigualdad

"Desde pequeña quise ser directora de orquesta pero la vida no me lo ha puesto fácil por ser una profesión tan del género masculino, aún hoy en día". Y precisamente por eso, "siempre he tenido que compensar con otra ocupación, en lugar de dedicarme exclusivamente a ello", valora a EL ESPAÑOL.

Tras enterarse tres días antes de la entrevista de que concurría el hermano de Pedro Sánchez, decidió presentarse "porque recibí una llamada de la Diputación y me dijeron que estaba bien valorada y que querían escucharme", declaró ayer en el juicio.

Con honestidad, subrayó que "pensé que si era así, no tenía que dar crédito a lo que me habían dicho. Y por eso fui. Porque pensé que interesaría". Después "me di cuenta de que no les interesaba porque no me hicieron preguntas".

Al abandonar la entrevista, además, "me desearon que me fuera bien". Saliendo por la puerta ya sabía lo que iba a ocurrir.

"¿Piensa que el puesto pudo tener alguna irregularidad o incluso una ilegalidad?", le preguntó ayer el abogado del sindicato Manos Limpias.

-Sentí que cuando le daban el puesto a este señor porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, sentí desigualdad: que no había igualdad de oportunidades porque no me hicieron preguntas.