Aránzazu Figueroa, la primera mujer líder de los cachorros del PSOE: llama "mala gente" a "los pijos" y quiere la 3ª República

Aránzazu Figueroa pasó de vociferar día tras día consignas contra Isabel Díaz Ayuso a convertirse, de la noche a la mañana, en uno de los más contundentes apoyos de Pedro Sánchez en plena crisis por los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE.

Este domingo, en pleno Congreso de las Juventudes Socialistas de España (JSE), y un día antes de que el juez acordase el levantamiento parcial del secreto del sumario del caso Leire Díez, Figueroa se convirtió en la primera mujer de los 120 años de historia del partido en ostentar la Secretaría General de sus nuevas generaciones.

Y lo hizo compartiendo atril con el propio Pedro Sánchez. A pesar de las controversias que giran en torno al Gobierno por sus investigaciones judiciales, la nueva líder de las JSE arremetió como una apisonadora contra la derecha —en general—, acusándoles de ser "pijos de salón" y "herederos del franquismo".

Pedro Sánchez, acompañado por la secretaria general de Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa (i), durante la clausura del 27ª Congreso de JSE, este domingo en Madrid. Daniel González EFE

Aránzazu Figueroa ha alcanzado este puesto tras varios años ascendiendo dentro de las juventudes de su partido. Ha pasado los últimos tres liderándolas en la Comunidad de Madrid, bajo la tutela del líder autonómico del PSOE y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, uno de los hombres fuertes de Sánchez.

Con solo 27 años, la joven socialista se declara férreamente sanchista. Pero esta coincidencia ideológica que declara verbalmente choca con sus propuestas.

La última contradicción es su apoyo a una propuesta que ha dividido al partido por parecer más propia de Sumar o de Podemos: plantear la retirada de España de la OTAN.

Un posicionamiento que choca frontalmente con la política que ha manifestado Pedro Sánchez en todo momento.

Sin ir más lejos, en la Cumbre que tuvo lugar el año pasado, el jefe del Ejecutivo subrayó: "España está firmemente comprometida con los objetivos de capacidad [que plantea la OTAN] y los cumplirá en tiempo y forma", y apostilló: "La OTAN está unida y sale de esta Cumbre con más fortaleza".

PSOE local

La nueva líder de las JSE nació en 1999 en Madrid, creció en Colmenar de Oreja —un pequeño municipio de la sierra sur madrileña— y estudió Derecho y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.

Antes de dar el salto nacional, Figueroa ya había dirigido durante tres años las Juventudes de Madrid, una organización que opera en esta comunidad en la que la izquierda no gobierna desde hace más de tres décadas.

Y hasta 2023, formó parte del partido en Colmenar, donde en las elecciones municipales de ese año fue la candidata número 8 en las listas electorales.

Fuentes que coincidieron con ella en política valoran que hasta antes de convertirse en líder de las juventudes "nunca había protagonizó ninguna acción política relevante: ni a nivel local ni autonómico".

"Pasó tres años en la Comunidad de Madrid sin pena ni gloria y de repente la han convertido en líder pese a no haber conseguido tener liderazgo ni impacto propio".

A pesar de ello, su candidatura al puesto no tuvo competencia. Nadie más presentó papeles, y de esa manera sucedió a Víctor Camino, quien accedió al cargo en 2021 con el 70% de los apoyos internos y hoy ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.

El anterior líder de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, en el Congreso Federal de 2021. EP

La candidatura de Figueroa fue presentada con el lema 'De una vez x todas', una frase que condensa tanto la dimensión de género como la urgencia generacional.

El ministro Óscar López, líder también del PSOE madrileño, la describe al conocerse como "valiente, comprometida y siempre combativa defendiendo los valores democráticos".

El adjetivo de "combativa" no es un halago gratuito, sino una descripción de su perfil. Aunque ese calificativo es radicalmente distinto a lo que la oposición opina de sus declaraciones afiliadas y contundentes.

No en vano, en el Congreso de este domingo acusó a "la derecha" de ser "los que explotan al inmigrante en el campo, pero luego los señalan en las televisiones. Son los que especulan con nuestro futuro negándonos el acceso a una vivienda digna. Son los de sálvese quien pueda. Los que dejaron abandonados a su suerte a los ancianos en residencias".

"Son los patriotas de pacotilla que venden su bandera para defender a genocidas como Netanyahu y justifican las guerras ilegales de Trump. Y sí, son mala gente. Y nos sentimos tremendamente orgullosos de no tener nada parecido a ellos. No somos como ellos. Nunca lo hemos sido. Nunca lo seremos", apostilló.

Al mismo tiempo, elevó a Pedro Sánchez a la categoría de "faro del progreso" y lo calificó de "referente".

Estas críticas no han sentado nada bien entre los sectores moderados. El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG) en la Comunidad de Madrid y candidato a la presidencia de esta entidad a nivel nacional, Ignacio Dancausa, califica a este diario sus declaraciones como "preocupantes".

Conozco a Aránzazu de algún que otro debate, no me parece mala persona, simplemente repite sin pensar lo que dicen sus mayores incluso si implica insultar a la mitad de los españoles.



Los jóvenes estamos muy por encima de los odios que nuestros bisabuelos y abuelos ya superaron. https://t.co/USOoHWeIdJ — Ignacio Dancausa (@Idancausa) May 31, 2026

"Cada generación del PSOE es más sectaria y guerracivilista que la anterior. En la época de Felipe González era un partido de Estado, Zapatero voló los puentes entre españoles y Sánchez abiertamente aboga por construir un muro. Estas declaraciones son terroríficas, porque lo que viene detrás es incluso más divisivo", concluye.

Perfil feminista

De su ideología se destaca su marcada apuesta por el feminismo. Fruto de ello, formó parte del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, creado tras los escándalos de acoso interno que sacudieron al partido fruto de las denuncias que varias militantes presentaron contra Paco Salazar —antiguo hombre fuerte de Sánchez—, las cuales el partido desoyó hasta el estallido mediático del caso.

Por otro lado, las medidas que sacaron adelante las JSE en su Congreso permiten entrever el resto de su perfil ideológico: propuestas para frenar la especulación en el alquiler, reformar el IRPF para aumentar su progresividad en los tramos altos, y endurecer la tributación sobre grandes patrimonios.

También refrendó la rebaja de la edad de voto a los 16 años, y otra propuesta para proteger a menores y adolescentes frente a los efectos de determinados contenidos digitales.