Juan Carlos Rivero, sobre sus errores de narración, antes del Mundial: 'Hay críticas con fundamento. Otras buscan likes'

Televisión Española ya tiene todo preparado para la retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La corporación ha acuñado el eslogan ‘Ojalá’, deseando que ojalá se repitan los éxitos de la selección española de los últimos años o que vuelva a sumar una estrella más en el escudo de la camiseta ganando el segundo Mundial de su historia.

Recientemente, RTVE presentó al equipo y la programación especial con la que cubrirá el torneo. Para el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones disputándolo y más de 100 partidos en juego, Televisión Española no ha dudado en anunciar un despliegue sin precedentes.

Los narradores y comentaristas de TVE.

La 1 y Teledeporte incorporarán tres equipos de narración, con Juan Carlos Rivero, Paco Caro, Alicia Arévalo y Pedro San Miguel. Estarán acompañados de los especialistas Mario Suárez y Vero Boquete, Gaizka Mendieta y Chapi Ferrer, y por el equipo de comentaristas a pie de campo, encabezados por Roi Groba, Roberto Quintana, Nico Díaz y Andrés Rubio.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con uno de los narradores más veteranos del equipo, Juan Carlos Rivero, con varios mundiales, eurocopas y demás eventos deportivos a sus espaldas para que nos cuente la cobertura del canal, pero también sus recuerdos futbolísticos, el papel que cree que hará España y, cómo no, cuáles son sus favoritos para ganar.

En Televisión Española, Rivero se mueve estos días con la calma de quien ha visto pasar muchas vidas dentro del mismo oficio. No necesita impostar entusiasmo, lo tiene. Y lo transmite.

Cuando habla del Mundial que está a punto de arrancar, lo hace con energía. “Lo afronto con mucha ilusión”, repite, como si fuera la primera vez que se enfrenta a un torneo así. “Me da igual cuántas competiciones haya narrado antes, porque la siguiente siempre es la mejor. Y esta tiene muchos alicientes. Me hace una ilusión tremenda”.

El periodista pertenece a esa generación de narradores que han acompañado a varias Españas distintas: la que veía el fútbol en blanco y negro, la que descubrió el color en los escaparates de las tiendas, la que se reunió en bares para ver a la selección y la que ahora consume partidos en pantallas que caben en un bolsillo.

Quizá por eso su mirada sobre el regreso de RTVE a los grandes torneos tiene un punto de reivindicación. “Tiene muchísimo mérito. Conseguir deporte de este nivel en abierto está en el límite de lo imposible. Se maneja muchísimo dinero y TVE compite con un presupuesto ajustado”.

Lo que ha ocurrido en los últimos años (Qatar 2022, la Eurocopa, este Mundial, la próxima Eurocopa) no es casualidad, sino una oportunidad que la cadena pública ha sabido aprovechar. “Los grandes organizadores quieren que sus eventos estén en abierto, y por ahí ha entrado Televisión Española”. Y recuerda un dato que coloca todo en perspectiva: “Desde el Mundial del 98 no habíamos vuelto hasta 2022. Es una gran noticia para todos”.

La casa, el oficio y el paso del tiempo

Cuando se le pregunta a Rivero qué espera de esta cobertura, responde con una mezcla de deseo y responsabilidad: “Me gusta que el ‘ojalá’ sea real, que se cumpla. Espero un gran campeonato, que a la selección le vaya bien y que la casa esté a la altura de un acontecimiento así”.

Un joven Juan Carlos Rivero, locutando.

Han pasado casi tres décadas desde aquel Mundial del 98, el último que retransmitió Televisión Española hasta que volvió al canal en 2022 el gran evento del mundo del fútbol, y él mismo reconoce que el tiempo ha hecho su trabajo. “Ha cambiado todo: el número de selecciones, el nivel técnico, la tecnología… Han pasado 28 años. La esencia es la misma, pero la cobertura es infinitamente mayor”.

Rivero no está solo en las narraciones, Mario Suárez (exjugador de Atlético de Madrid o Rayo Vallecano) y Albert Ferrer (exjugador del F.C. Barcelona o Chelsea) estarán junto a él en los partidos como comentaristas: “Aportan muchísimo. Ellos dan una visión del juego a la que generalmente no llegamos los narradores, por eso precisamente se recurre a ellos, porque han estado dentro del mundo del fútbol, de lo que es un partido, de por qué está pasando lo que está pasando, de qué debería cambiarse para que sucediera otra cosa. Ellos hacen una aportación maravillosa en ese sentido”.

TikTok, su hija y el otro lado del narrador

En los últimos meses, Rivero ha aparecido en un territorio que nadie esperaba: TikTok. Él lo cuenta con una sonrisa: “Fue idea de mi hija, que ya es mayor de edad y será mi community manager en redes sociales”. Y añade: “Me divierte y voy a intentar seguir con ello cuando el trabajo me deje”. No es postureo, es adaptación. Y también una forma de mostrar el detrás de las cámaras que el público nunca ve.

La preparación para un Mundial no empieza cuando suena el primer himno. Empieza mucho antes. “El trabajo es diario”, explica. “No puedes presentarte sin haber visto fútbol todo el año”.

Hoy, gracias a plataformas que almacenan partidos de todas las selecciones del mundo, la documentación es más accesible que nunca. “Llegas con mucha información. Y cuando salen las listas oficiales, aprietas para que nada te pille por sorpresa”. Su obsesión es clara: que nada le sorprenda en directo. “Eso es lo más importante para un comentarista: que algo no te pille en el desconocimiento”.

Aunque, en ocasiones, ha recibido críticas en redes sociales por sus narraciones o errores al hacerlo con nombres de jugadores o situaciones de los partidos, pero el madrileño sabe que las críticas son inevitables en un trabajo tan expuesto, y las lleva con naturalidad: “Forma parte del oficio. Hay críticas con fundamento y otras que solo buscan likes. A esas no hay que dedicarles tiempo”.

Sus recuerdos de los mundiales

El periodista, que nació en 1961, no duda en rememorar su primer recuerdo mundialístico: “La final del 74, que vi en la tienda de electrodomésticos donde trabajaba mi padre. Era la primera vez que veía la televisión en color. Eso me viene a la mente más que los protagonistas, que fueron Johan Cruyff y Franz Beckenbauer”.

Y luego, otra imagen que parece sacada de un álbum familiar: “En el 78 estuve 15 días en Argentina viendo los partidos de la segunda fase gracias a un viaje que él consiguió”.

Cuando se le pregunta si se imagina narrando a España en la final, Rivero no duda: “Claro que lo visualizo, pero no me obsesiono. Lo maravilloso del periodismo deportivo es contar gestas. Ojalá”.

Juan Carlos Rivero, de joven.

Respecto al Mundial de 2026, Rivero confía plenamente en el seleccionador español, Luis de la Fuente: “No creo que vaya a sorprender mucho. Confío en su trabajo, en sus listas y en su lectura de los partidos”.

Sobre los jugadores que pueden brillar, menciona a Lamine Yamal como una de las grandes promesas: “Si llega bien, puede consagrarse con 18 años”. También destaca las individualidades de Francia con Mbappé o Dembélé y se pregunta por el rendimiento de Messi y Cristiano Ronaldo en el que será el último Mundial de sus carreras. Sobre la sorprendente convocatoria de Neymar con Brasil, añade: “Es un caso más emocional que futbolístico. Ancelotti maneja muy bien esas cosas”.

Un clásico en los trabajos es hacer una porra sobre quién ganará el Mundial, en la de RTVE todavía no la han hecho porque “estamos muy desperdigados, pero si me preguntas, mi apuesta son España, Francia, Portugal e Inglaterra como favoritos”.

Estados Unidos, política y fútbol

Sobre cómo se vivirá el próximo Mundial en Estados Unidos, Rivero habla desde la experiencia. “En el 94 ya había ambiente. Los campos estaban llenos y ahora el soccer ha crecido, ya entienden algo más. No está al nivel del béisbol o de la NBA o del fútbol americano, pero tienen mucho más seguimiento, han llegado muchas estrellas, como la presencia de Messi en Miami”.

Juan Carlos Rivero, con Mario Suárez, durante una retransmisión en 2024.

Pero es inevitable hablar de la situación política actual de con Trump, Irán… “Y en cuanto al tema político, espero que no interfiera porque al final es una fiesta de deporte, es una fiesta de fútbol, por supuesto que no puede ser ajena a la sociedad, ni a lo que está viviendo, ni a lo que estamos haciendo. El fútbol no está al margen de eso. Y mucho menos cuando reúne tantos sentimientos”.

“Me gustaría que todo transcurriera en paz, lógicamente, pero que cada cual tenga que manifestar lo que quiera manifestar, por mí es libre de hacerlo en cada lugar. Y me gustaría que participaran todas las selecciones clasificadas, incluida Irán”, asegura el periodista.

También admite que “narrar historia es algo que se siente después de la celebración de un evento deportivo. Pero cuando ves cómo España se paraliza, cómo la gente se reúne en plazas y bares, te emociona. Te sientes responsable de hacerlo bien”.

Lo más difícil de narrar un partido, dice, es “estar a la altura del evento. Transmitir emoción sin atosigar. Contar lo que está sucediendo con palabras sobre algo que la gente está viendo”. Y sí, ve fútbol incluso cuando no trabaja: “Muchísimo. En mi casa te lo dirían rápido. Veo todo lo que puedo”.

El lujo del fútbol en abierto

La conversación desemboca inevitablemente en el gran tema: el precio del fútbol. Cuando se le pregunta si la Liga debería replantearse su modelo de retransmisión, Rivero no esquiva la cuestión. “Es complicado”, reconoce. “Los clubes ingresan muchísimo dinero por la televisión de pago y sacar la Liga de ahí es prácticamente imposible. Quieren la difusión del abierto, pero con el precio del pago. Eso no cuadra”.

Juan Carlos Rivero.

Y entonces llega la frase que condensa todo el debate: “Cuando el fútbol es en abierto, la difusión es brutal. Este deporte jamás podrá agradecer lo suficiente lo que la televisión ha hecho por él. Pero el problema hoy es otro: el fútbol es muy caro”.

Lo explica con un ejemplo que desmonta discursos: “En la Eurocopa de 2024 teníamos datos de audiencia de espectadores jóvenes (hasta 10 años) con un 80% viendo los partidos de la selección. Y yo decía: ‘Parece que a los niños sí les interesa el fútbol… quizá lo que pasa es que es muy caro’”. Rivero lo deja ahí, sin dramatismos, pero con la contundencia de quien conoce el negocio desde dentro. “Ese es el debate real”, concluye.