Anthropic, el Vaticano y el fraile franciscano que se enfrentan a Silicon Valley por controlar la IA: la guerra santa de León XIV

Ni la mejor ficción llegó a prever que la Yihad Butleriana de Dune o que el partisano John Connor de Terminator se encarnarían en 2026 en la forma de un anciano de sonrisa tímida y mirada afable enfundado en una sotana blanca. Y mucho menos que ese anciano sería el sumo pontífice de la Iglesia Católica, León XIV.

Así al menos lo interpretaron los memes en X.

Con la humanidad atravesando ya las puertas de esta nueva Revolución Industrial de la inteligencia artificial (IA), el Papa estadounidense se ha erigido como la voz frente al cambio tecnológico que amenaza con cambiar los cimientos de la existencia. Y para los más pesimistas, la existencia misma.

Lo hizo con la presentación, el pasado 25 de mayo, de su primera Carta Encíclica, Magnifica Humanitas. En ella aborda en profundidad los retos de la humanidad en la era de la IA: advierte sobre los peligros que ésta entraña; señala principios opuestos a la dignidad humana que la rigen, como la optimización a cualquier precio o el valor de la persona basado en su productividad frente a su naturaleza frágil. Asimismo, llama a "desarmar" la IA concentrada en manos de unos pocos que toman las decisiones…

Todo ello, con la sugestiva imagen de la Torre de Babel enfrentada a la Jerusalén Celestial. La primera, símbolo de la soberbia humana, del "seréis como dioses" de la tentación original; del Prometeo al que Silicon Valley quiere levantar estatuas en la bahía de San Francisco. Su resultado, la división y la confusión.

Simulación del proyecto de estatua de 137 metros de Prometeo, conocida como 'American Colossus', en la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. American Colossus

Por contra, aparece la ciudad de Dios, donde los hombres viven en paz y en armonía, alineados con su principio trascendente y su propia naturaleza, sin la losa de un progreso a toda costa.

La presentación del texto fue en el Aula Nueva del Sínodo del Vaticano, donde el tercero de los presentes en importancia, después del Papa y del secretario de Estado Pietro Parolin, fue el millonario y matemático canadiense Christopher Olah.

Olah es uno de los fundadores de Anthropic, el gigante tecnológico estadounidense más valorado del mundo detrás de Claude, uno de los sistemas de lenguaje de IA generativa más avanzados para tareas complejas.

Parecía como si en una supuesta presentación de la Resistencia de Connor se hubiera infiltrado un robot asesino de Cyberdyne Systems, la todopoderosa corporación que rige la dictadura de Skynet en el universo ficticio de Terminator.

Pero la presencia de Olah no fue una desafortunada casualidad. Tampoco estaba en el Vaticano como oyente, sino como uno de los principales participantes en esta nueva entente entre Roma y una de las empresas de IA más poderosas del mundo.

Christopher Olah durante su intervención en el Vaticano el pasado 25 de mayo. EFE

Olah intervino después de León con un discurso en el cual mostró su alineación con los principios humanistas que deben guiar la IA que el Papa acababa de exponer.

Vino a entonar un mea culpa y a someterse a la autoridad moral de la Iglesia, en lo que algunos interpretan como una humillación pública para seguir diseñando el futuro tecnológico bajo bula papal.

"Cada laboratorio de IA de vanguardia —incluido Anthropic— opera dentro de un conjunto de incentivos y restricciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. La presión por seguir siendo comercialmente viables... las presiones geopolíticas... y las presiones más antiguas y simples del orgullo y la ambición. No importa cuán sinceramente pretendamos hacer lo correcto, siempre estaremos influenciados por esos incentivos", dijo, antes de agradecer al Papa por "mantenerlos a raya".

La escenificación de Olah al lado de León XIV no es baladí: el pasado marzo, Anthropic plantó a la administración Trump al rechazar un jugoso contrato militar con el Pentágono. Fue en aquellos días cuando León se oponía frontalmente a Washington por los bombardeos en Irán.

Los exabruptos de Trump hacia Dario Amodei, CEO de Anthropic, compañía a la que calificó de "izquierdista", dispararon su popularidad así como el número de descargas de Claude.

Por contra, OpenAI, de Sam Altman, detrás de ChatGPT, firmó el mismo acuerdo militar al que Anthropic se opuso.

Así, Anthropic quedó fijada en el imaginario mediático y colectivo como la 'IA buena', mientras que OpenAI se hundía todavía un poco más en el averno oscuro de la 'IA mala'. Anthropic es a OpenAI lo que a Bluesky fue a X cuando Elon Musk compró Twitter.

La 'IA buena'

Para entender cómo Olah llegó a sentarse a la derecha de León XIV en la proclamación de su cruzada por la IA —y no contra—, hay que entender qué es Anthropic y de dónde viene.

La compañía nació como una escisión ética de OpenAIen 2021, poco antes de que ChatGPT viera la luz en otoño de 2022. Entonces, 11 empleados de Altman, liderados por los hermanos Dario y Daniela Amodei, decidieron abandonar la empresa por discrepancias sobre la seguridad de la IA.

Dario, físico y exvicepresidente de Investigación de OpenAI, es la mente detrás de las genialidades técnicas de Anthropic, donde ejerce como CEO. Su hermana Daniela, exvicepresidenta de Seguridad y Política en la empresa de Altman, lidera la parte ética y es la presidenta de Anthropic.

Juntos, al lado de otros fundadores como Jared Kaplan y Jack Clark, han estructurado Anthropic como una Corporación de Beneficio Público, figura con la que se obligan a priorizar el impacto social y la seguridad de la IA por encima de la maximización de beneficios para los accionistas.

Dos años después de escindirse, en 2023, lanzaron Claude, un modelo de lenguaje diseñado para competir directamente con el modelo más avanzado de OpenAI, entonces GPT-4, pero con un enfoque más ético y fiable. Para ello, contaron con la inversión millonaria de gigantes como Google y Amazon.

Los hermanos Dario y Daniela Amodei. Anthropic

La misión fundacional de Claude fue la de crear sistemas de IA fiables en los que la mano humana siempre estuviera por encima de la máquina. Nació para alcanzar la Inteligencia Artificial General (AGI), el punto en el que una máquina puede realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano puede hacer.

La AGI está un peldaño por debajo de la Superinteligencia, el concepto que define el culmen de la carrera de la IA; un intelecto artificial radicalmente superior a los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos. Una especie de dios tecnológico, aunque probablemente, no consciente de sí mismo.

Anthropic no se opone, de entrada, a la Superinteligencia. Pero es sumamente escéptica con que ésta se pueda controlar. Para contenerla, Anthropic nació con la vocación de ser el laboratorio de investigación líder que estandarizara la seguridad de la industria, demostrando que el rendimiento técnico y la ética no son excluyentes.

A pesar de esta imagen de 'IA buena', Anthropic no ha vivido ajena a la polémica. La más reciente es "Books3", una base de datos que aspira a digitalizar todos los libros del mundo para entrenar a Claude, según reveló una investigación del Washington Post.

La empresa ha sido acusada de irrespetar los derechos de autor. Incluso, aunque sin fundamento, de querer acabar con el soporte físico de los libros: sólo Anthropic contaría con una réplica íntegra de la biblioteca universal en formato digital.

Pese a sus buenas intenciones, Anthropic también ha recibido críticas por deberse en último término a sus poderosos inversores.

Uno de ellos es Peter Thiel. A través de su firma Founders Fund, ha inyectado más de 1.000 millones de dólares en la empresa en diferentes rondas de financiación.

En previsión de la inminente Encíclica del Papa, el polémico fundador de PayPal impartió a mediados de marzo pasado una serie de conferencias, precisamente en Roma, sobre el Anticristo. Y un Anticristo que no será otro que aquel que, disfrazado de buenas intenciones, quiera poner límites a la IA.

El Anticristo

En el mundo de Peter Thiel, el progreso tecnológico vive estancado desde la década de 1970.

Un ejemplo: la diferencia entre el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903 y la llegada del hombre a la Luna en 1969 es de tan sólo 66 años. Son los mismos años que desde la llegada del hombre a la Luna hasta 2035 –faltan sólo nueve– y no se ha producido ningún salto tecnológico del calibre que se produjo en el mismo lapso de tiempo anterior.

Tenemos Internet, apps para compras online y teléfonos inteligentes con redes sociales para cotillear al vecino. Pero la misión Artemis con la que los periódicos dimos la matraca apenas se quedó en la órbita lunar. En otros aspectos, sólo hemos retrocedido, como es el caso de los vuelos supersónicos de pasajeros.

Para Thiel, por contra, la Superinteligencia y un imperio de la IA que supere al ser humano es el deus ex machina que necesitaba la humanidad para salir de esta stagnation (estancamiento) y ante el cual no puede ni debe haber límites burocráticos.

El magnate estadounidense Peter Thiel. EFE

¿Por qué? Porque en la lógica capitalista, o se crece o se muere. Para Thiel, cualquier límite a la IA es condenar a la humanidad a su extinción, a un no-progreso permanente que sólo podría llevar a la raza humana al colapso por la falta de recursos y las guerras.

Esta visión hobbesiana de la Humanidad está influida por el filósofo René Girard, que dio clases a Thiel en la Universidad de Stanford, y su Teoría del Deseo Mimético. Ésta dice que los seres humanos siempre deseamos lo mismo y competimos violentamente por ello como si no hubiera recursos para todos, aunque racionalmente los haya.

Bajo este presupuesto, sólo la IA podría reorganizar la naturaleza humana y romper su círculo endémico de violencia. Y por ello, asume que es más ventajoso asumir el riesgo de la IA que no el de limitarla. La premisa de Thiel no es "IA = extinción", sino "IA o extinción".

Bajo este postulado, cualquier política debería estar al servicio de la Tecnología y la eficiencia. Eso es lo que persigue precisamente la uberización de la economía que pregona Thiel y el Gran Silicon Valley: el romper, poco a poco, las instituciones del mundo democrático que organizan –y limitan– la vida humana en la Tierra.

PayPal y Bizum para romper el sistema bancario tradicional. Bitcoin para destruir la moneda y los bancos centrales que la regulan. Instagram y Facebook para cambiar las relaciones sociales. Tinder, para las erótico-afectivas. Uber, para subvertir el transporte. X, las influencers y los agitadores, para sustituir a la prensa…

Para Peter Thiel, la Superinteligencia es el deus ex machina que necesitaba la humanidad para salir del estancamiento

Si la IA es el camino y la democracia es el límite por su lentitud y su aversión al riesgo, Thiel propone que la Tecnología debe imponerse a ella y a sus derivados. Y esto, eleva a la Tecnología a categoría de dios.

En esta línea, la Ilustración Oscura de Curtis Yarvin pregona la necesidad de un tecnomonarca absoluto. Aunque no con la misma forma de Gobierno, la República Tecnológica de Alex Karp, CEO y fundador de Palantir, busca algo parecido: un nuevo Proyecto Manhattan, no de bombas atómicas, sino de IA, donde Estado y complejo industrial tecnológico estén unidos en un progreso a toda costa.

De hecho, la famosa Palantir, compañía también impulsada por Thiel, ya marca este camino: un software omnipotente con aplicaciones de información y operación militar, control migratorio y poblacional. No en vano, su nombre viene de la piedra de Saruman en El Señor de los Anillos. El ojo que todo lo ve.

En una conversación con el columnista católico del New York Times Ross Douthat en verano de 2025, Thiel habló de una de sus principales obsesiones: la consecuencia de esta visión antropológica y teológica es que el Anticristo se manifestará como el líder o gobierno mundial que trate de poner límites a la expansión de la IA.

Y eso es precisamente lo que el magnate tecnológico quiso llevar a Roma en marzo, a una abarrotada sala de conferencias de un palacio renacentista a pocos metros del Vaticano.

Desde allí, el sucesor de Pedro libra una cruzada por la IA con la ayuda de un insignificante fraile franciscano.

El fraile

Si Peter Thiel cuenta con el poder económico de Silicon Valley y de las mayores fortunas del mundo, el mariscal de campo de León XIV en la guerra de la IA es un sencillo fraile franciscano italiano llamado Paolo Benanti, un teólogo y filósofo experto en algorética, cuyo cargo principal en el Vaticano es de "asesor de IA del Papa".

No en vano, su obra más reciente, editada en español por Encuentro, es El colapso de Babel, la misma imagen que el Papa quiso lanzar en el arranque de su comentada Encíclica.

En palabras de su editor español, Ignacio Santa María, el fraile de aspecto inofensivo y barba descuidada tiene la agenda abarrotada: "Cuando no está reunido con el presidente de Meta, está con el Papa o con Meloni y, por aquello de la humildad franciscana, no tiene ni asistente, ni secretario, ni cosa que se le parezca".

El fraile franciscano Paolo Benanti. EFE

Este periódico trató de entrevistar a Benanti, sin éxito. Pero el fraile ha dado buena cuenta de su pensamiento respecto a la IA y de cómo influye en el Papa a través de escritos recientes.

Mientras Thiel impartía sus conferencias, el Guillermo de Baskerville de León XIV publicaba un artículo en Le Grand Continent en el que diseccionaba y desnudaba los planteamientos rupturistas del magnate tecnológico, a los que calificó de "herejía".

Primero, decía que el magnate tecnológico utilizaba sólo una parte de la filosofía de Girard, pero obviaba que lo único capaz de romper el ciclo de violencia por imitación era "la solución cristiana" que empuja a ponerse del lado del débil y de la víctima.

Segundo, y al hilo de lo anterior, Benanti expuso que la IA es la única solución sólo cuando hay un pesimismo desesperanzado e irreversible en la humanidad.

Para Benanti, Thiel y la 'PayPal Mafia' de Silicon Valley proponen una huida hacia adelante de la humanidad hacia el ciberespacio, hacia colonias en Marte y hacia ciudades soberanas en medio del mar.

Los tres espacios tienen en común la ausencia de regulación y de leyes que rigen a las comunidades humanas no excluyentes. Y la Tecnología, como rectora de la vida y la política.

Frente a esto, el fraile del Papa y el Papa mismo en su Encíclica proponen fortalecer los lazos humanos y los mecanismos democráticos como marcos de convivencia civil válidos para todos. ¿Pero cómo? ¿Cómo se traga el mensaje del Vaticano con Anthropic, financiada por Thiel, en la misma habitación?

Para Benanti, Silicon Valley propone una huida hacia adelante de la humanidad hacia colonias en Marte y hacia ciudades en medio del mar

Frustración

En el maremágnum de alabanzas a la carta del Papa, ésta también ha encontrado críticas o decepciones, y no precisamente de dónde se intuye que vendrían. Escribe Yuval Levin en The New Atlantis que la Iglesia llega, de nuevo, tarde al signo de los tiempos.

La advertencia de León XIV sobre la IA se produce cuando la humanidad no se encuentra a las puertas de la nueva revolución tecnológica, sino ya varios pasos por delante del umbral. La IA se ha impuesto a una velocidad vertiginosa y sin preguntar.

El mundo de Babel que critica León, parece que es el que se ha establecido: mientras el Papa habla de "sacrificio", "misterio" y "límites", Silicon Valley habla de "optimización", "eficiencia" y "escalabilidad". Parecen idiomas y conceptos irreconciliables, incapaces de dialogar entre sí.

El lenguaje "romántico", como dice Levin, de León XIV choca con una realidad pragmática: que la IA forma parte del ADN del hombre contemporáneo. Al menos, el del Primer Mundo.

The Economist ya lo sintetizaba en uno de sus ingeniosos subtítulos en una pieza de su edición semanal: The Pope warns against replacing humans with AI, though he seems to use it himself (El Papa advierte contra el reemplazo de los humanos con IA, aunque parece que él mismo la usa).

Por lo que, más que oponerse a la IA, la Iglesia debería adaptarse a ella, sin por ello renunciar a su doctrina. Posiblemente, así lo quiso escenificar León XIV sentando a su diestra a Christopher Olah, pese a que, desde X y otras tribunas más altas, como The Spectator, necesitaran erigir a León como un John Connor contemporáneo.

Portada del número semanal de 'The Spectator' del 30 de mayo.

La IA es una realidad irrenunciable, sí. Pero que deberá estar sometida a un control ético y moral para que no olvide que, en último término, está al servicio de la comunidad humana.

Enfrente, quienes llaman a esto la venida del Anticristo. La batalla en el campo de las ideas por el futuro de la humanidad, no ha hecho más que empezar. La Yihad —guerra santa— Butleriana nunca se pareció tan poco a la ficción.