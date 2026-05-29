Jonathan Andic contraataca: los 7 argumentos y el vídeo con los que intenta "desmontar" la tesis de homicidio de su padre
EL ESPAÑOL accede al recurso de apelación presentado por su defensa, en el que combate uno por uno los indicios que llevaron a la jueza a investigarle por homicidio y aporta una grabación inédita de una caída sufrida previamente por Isak Andic para sostener que la muerte pudo ser accidental
Más información: Método 3, los detectives a los que ficha Jonathan Andic para desmontar el auto judicial: los testigos del camino serán clave
Jonathan Andic ha pasado al ataque. Nueve días después de ser detenido por los Mossos d'Esquadra, trasladado esposado a los juzgados de Martorell y quedar en libertad tras depositar una fianza de un millón de euros, el hijo del fundador de Mango ha presentado un extenso recurso de apelación con el que pretende tumbar la resolución de la jueza que le atribuye indicios racionales de homicidio en la muerte de su padre, Isak Andic.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso íntegro al escrito, de 27 páginas, firmado por el penalista Cristóbal Martell. El documento constituye la primera gran ofensiva de la defensa desde que la magistrada acordó las medidas cautelares. Y lo hace atacando precisamente el corazón de la investigación: los indicios.
La jueza no sostiene que exista una prueba directa de que Jonathan Andic matara a su padre en el sendero de Montserrat donde perdió la vida el 14 de diciembre de 2024. Su resolución se basa en una suma de elementos que, valorados conjuntamente, le llevan a concluir que la hipótesis del accidente ya no resulta suficiente para explicar lo ocurrido.
Los indicios de homicidio
La defensa intenta ahora romper esa cadena. Lo hace cuestionando uno por uno los principales argumentos de la instructora y aportando además un elemento nuevo: un vídeo grabado meses antes de la muerte de Isak Andic que, según sus peritos, demostraría que el empresario ya había sufrido una caída de características similares sin intervención de terceras personas.
El primer frente de batalla son las supuestas contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic. La jueza aprecia diferencias relevantes entre lo que contó el día del fallecimiento, lo que declaró semanas después ante los Mossos y lo que manifestó ya como investigado.
La defensa sostiene que esas discrepancias son aparentes y que el núcleo de la historia nunca ha variado: Jonathan caminaba por delante de su padre, escuchó un ruido de piedras, se giró y observó únicamente una imagen fugaz de la caída. Según Martell, las variaciones señaladas por la instructora afectan a detalles secundarios y no alteran el relato esencial.
El segundo argumento gira en torno a las visitas previas a Montserrat. Los investigadores consideran especialmente llamativa la presencia del vehículo de Jonathan Andic en la zona durante los días anteriores a la muerte de su padre. La jueza interpreta ese dato como un elemento compatible con una posible preparación previa.
La defensa replica que no existe ninguna contradicción sobre esos desplazamientos y sostiene que se ha confundido acudir al lugar con realizar efectivamente la ruta. Incluso afirma que una de esas visitas apenas duró unos minutos y que otra pudo verse condicionada por la meteorología.
El tercer punto afecta a la denominada huella de resbalón. Se trata de uno de los indicios más comprometidos para Jonathan Andic. Los Mossos sostienen que la marca encontrada junto al punto de la caída podría haber sido realizada deliberadamente para simular un accidente. La jueza incorpora esa conclusión a su resolución.
La defensa, sin embargo, recuerda que el propio atestado reconoce que no puede determinar cuándo se produjo esa huella y subraya que la zona nunca fue acordonada, por lo que decenas de personas accedieron posteriormente al lugar. Según Martell, resulta imposible otorgar valor incriminatorio a un vestigio cuya antigüedad ni siquiera puede acreditarse.
El cuarto argumento se refiere al propio escenario de la caída. La resolución judicial describe el sendero como un camino sin especial dificultad salvo en el punto concreto donde se produjo la precipitación. La defensa contrapone esa valoración a la primera descripción realizada por los agentes desplazados al lugar el mismo día de los hechos, quienes hablaron de una zona peligrosa, estrecha y con fuerte pendiente.
El recurso sostiene que la peligrosidad objetiva del terreno sigue siendo compatible con una caída accidental y critica que la instructora haya asumido como incontrovertible una interpretación posterior del escenario.
El quinto frente de ataque es el teléfono móvil. La jueza considera relevante que Jonathan Andic cambiara de terminal en marzo de 2025, cuando la investigación ya había empezado a centrarse en él. La defensa responde que la renovación del dispositivo formaba parte de una práctica habitual y que el nuevo teléfono había sido solicitado meses antes.
Además, atribuye la activación definitiva del terminal al robo del móvil anterior durante un viaje relámpago a Quito. El recurso niega también que existiera un borrado deliberado de información y sostiene que los investigadores únicamente constataron la inexistencia de determinadas copias de seguridad de WhatsApp.
El sexto punto es probablemente el más técnico de toda la apelación. La jueza atribuye importancia a la ausencia de lesiones defensivas en las manos de Isak Andic y al hecho de que el cuerpo descendiera pendiente abajo con los pies por delante, lo que los expertos describen como una caída "en tobogán".
La defensa sostiene que ninguno de los informes forenses concluye que hubiera intervención de un tercero y recuerda que la propia Unidad de Intervención en Montaña de los Mossos afirmó que no podía determinar ni las causas exactas de la caída ni la participación de otras personas.
Para reforzar esa tesis incorpora un informe elaborado por especialistas en medicina legal que concluye que tanto la ausencia de lesiones palmares como la caída en tobogán son perfectamente compatibles con un accidente. Los peritos añaden además que Isak Andic padecía gonartrosis bilateral en ambas rodillas, una dolencia degenerativa que habría reducido su capacidad de reacción ante una pérdida repentina del equilibrio.
Una caída en vídeo
Es precisamente en este apartado donde aparece el elemento más novedoso del recurso: un vídeo grabado meses antes del fallecimiento en el que puede verse a Isak Andic sufriendo otra caída. Según la defensa, las imágenes muestran un patrón biomecánico similar al que pudo producirse en Montserrat.
Los expertos que firman el informe sostienen que esa grabación demuestra que una caída accidental puede explicar tanto la posición del cuerpo como la ausencia de determinadas lesiones sin necesidad de recurrir a la hipótesis de un empujón o una agresión.
El séptimo y último bloque combate el supuesto móvil económico. La jueza considera relevantes las tensiones familiares reflejadas en mensajes, correos y sesiones de terapia, así como las conversaciones sobre la futura fundación que preparaba Isak Andic y la reorganización del patrimonio familiar.
La defensa responde aportando declaraciones de familiares, empleados históricos y directivos de Mango que describen una relación buena o muy buena entre padre e hijo en los meses previos al fallecimiento. También subraya que la fundación incluía a los tres hermanos como patronos y que ninguno de los testigos relevantes respalda la existencia de una obsesión de Jonathan Andic por el dinero o una voluntad de su padre de desheredarlo.
El recurso concluye con una crítica directa a la investigación. Martell denuncia una "condena social anticipada" provocada por las filtraciones del caso y sostiene que tanto la detención como las medidas cautelares carecían de justificación real.
La Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si los indicios que llevaron a la jueza a investigar a Jonathan Andic por homicidio conservan suficiente fuerza para mantener la fianza millonaria o si, por el contrario, las explicaciones ofrecidas por la defensa logran abrir una grieta en la tesis que ha cambiado por completo el rumbo del caso Andic.