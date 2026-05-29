Jonathan Andic contraataca: los 7 argumentos y el vídeo con los que intenta "desmontar" la tesis de homicidio de su padre

Una cámara de seguridad capta cómo Isak Andic cae a la entrada de un edificio 10 meses antes de su fallecimiento en Montserrat, en un fotograma presentado por la defensa en su recurso de apelación. El Español.

Jonathan Andic ha pasado al ataque. Nueve días después de ser detenido por los Mossos d'Esquadra, trasladado esposado a los juzgados de Martorell y quedar en libertad tras depositar una fianza de un millón de euros, el hijo del fundador de Mango ha presentado un extenso recurso de apelación con el que pretende tumbar la resolución de la jueza que le atribuye indicios racionales de homicidio en la muerte de su padre, Isak Andic.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso íntegro al escrito, de 27 páginas, firmado por el penalista Cristóbal Martell. El documento constituye la primera gran ofensiva de la defensa desde que la magistrada acordó las medidas cautelares. Y lo hace atacando precisamente el corazón de la investigación: los indicios.

La jueza no sostiene que exista una prueba directa de que Jonathan Andic matara a su padre en el sendero de Montserrat donde perdió la vida el 14 de diciembre de 2024. Su resolución se basa en una suma de elementos que, valorados conjuntamente, le llevan a concluir que la hipótesis del accidente ya no resulta suficiente para explicar lo ocurrido.

Jonathan Andic es escoltado por agentes de los Mossos d'Esquadra a los juzgados de Martorell, en Barcelona, tras ser detenido por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic. Reuters.

Los indicios de homicidio

La defensa intenta ahora romper esa cadena. Lo hace cuestionando uno por uno los principales argumentos de la instructora y aportando además un elemento nuevo: un vídeo grabado meses antes de la muerte de Isak Andic que, según sus peritos, demostraría que el empresario ya había sufrido una caída de características similares sin intervención de terceras personas.

El primer frente de batalla son las supuestas contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic. La jueza aprecia diferencias relevantes entre lo que contó el día del fallecimiento, lo que declaró semanas después ante los Mossos y lo que manifestó ya como investigado.

La defensa sostiene que esas discrepancias son aparentes y que el núcleo de la historia nunca ha variado: Jonathan caminaba por delante de su padre, escuchó un ruido de piedras, se giró y observó únicamente una imagen fugaz de la caída. Según Martell, las variaciones señaladas por la instructora afectan a detalles secundarios y no alteran el relato esencial.