Detenido el dramaturgo Ramón Paso por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años en pleno centro de Madrid

El dramaturgo y director teatral Ramón Fernández Paso (Madrid, 1976) fue detenido el pasado sábado por la Policía Municipal de Madrid por una presunta agresión sexual a una menor en pleno centro de la capital.

Fuentes policiales han confirmado a este periódico que el arresto se produjo el mismo día que ocurrieron los hechos, el día 23 de mayo, sobre las 19:30, en las inmediaciones del Paseo del Prado y la calle Alcalá, junto al Banco de España.

La intervención policial se produjo después de que varios viandantes alertaran a los agentes al observar una escena que consideraron sospechosa en las inmediaciones del Paseo del Prado.

Según el relato recogido en las diligencias, un hombre y una mujer avisaron a una patrulla al ver a un adulto en actitud que les pareció inapropiada con una menor.

Los testigos observaron tocamientos en los muslos y nalgas de la chica, además de besarla en el cuello y los hombros.

A partir de esa llamada, los agentes localizaron al sospechoso y procedieron a su detención.

Durante la identificación, el detenido aseguró que era profesor de teatro de la joven y amigo de la familia y que la estaba consolando tras un disgusto.

Esa fue también la primera versión que dio la menor ante los agentes, aunque después el caso quedó en manos de la investigación policial.

La familia de la víctima fue informada por los agentes y, según han declarado a EL ESPAÑOL, desconocen si el agresor se encuentra en libertad en este momento.

La víctima, hija de dos amigos de Paso, trabajaba con el acusado en las "representaciones leídas" de obras de teatro que realizaba en La Livrería, en la calle Espronceda número 5, con su propia compañía: Paso Azorín.

Tras la detención, la menor fue trasladada para recibir asistencia y el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, que sigue con las diligencias.

Ramón Paso pertenece a una familia estrechamente vinculada a la historia del teatro español.

Es bisnieto de Enrique Jardiel Poncela y nieto de Alfonso Paso, dos nombres muy reconocibles de la escena literaria y dramática del país.

A lo largo de su carrera ha trabajado como autor, director y adaptador de textos clásicos, con presencia en distintos escenarios de Madrid.

El caso llega, además, cuando el dramaturgo ya afrontaba otra causa judicial por presuntos delitos sexuales contra varias mujeres.

Aquella investigación, impulsada por la Fiscalía de Madrid en 2024, sigue abierta y provocó ya en su momento una fuerte reacción en el sector teatral, con cancelaciones de funciones y distancias públicas por parte de varias salas y profesionales.

Por ahora, la investigación continúa abierta y será clave el avance de las diligencias, las declaraciones de los testigos y el resultado del análisis de las pruebas intervenidas.

La situación procesal del detenido no ha sido aclarada oficialmente más allá de la confirmación policial de su arresto el sábado.