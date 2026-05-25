La ikurriña que ondea a 8.000 km. del País Vasco: una colonia de 6.000 vascuences en Idaho tiene hasta escuela en euskera

A 8.300 kilómetros del País Vasco también se habla euskera. Y no es algo casual.

En el estado norteamericano de Idaho se habla la lengua más antigua de Europa desde el estallido de la fiebre del oro en California. Después, cambiaron la minería por el pastoreo de ovejas.

En torno a 1900, la migración consiguió que numerosos pastores vascos se desplazaran hacia las tierras federales.

Grabaron más de 25.000 mensajes en euskera en árboles de todo el estado de Idaho. Incluso algunos trataron de desvincularse de la lengua.

"La generación de mis abuelos decía: 'Aprendan inglés, no hablen euskera'", relató Olaia Urquidi Beals, cantante del grupo musical Txantxangorriak y residente del estado estadounidense, a The Economist.

Pero la generación de la madre de esta mujer luchó para mantener vivo el euskera: los martes por la noche se reúnen varios vecinos de su barrio con acordeones y guitarras y cantan en dicha lengua.

Al día siguiente, suelen visitar un negocio llamado Ansots Basque Chorizos & Catering, especializado en productos culinarios vascos.

Y no se olvidan de la joya de la corona: la escuela Boiseko Ikastola, la única escuela infantil en euskera ubicada en Estados Unidos.

El periódico estadounidense recoge, en palabras de Dave Bieter, exalcalde de la ciudad de Idaho llamada Boise, que a finales de la década de los 70 parecía que el idioma iba a desaparecer.

Ahora, siempre que este señor juega al mus, el popular juego de naipes de origen vasco, observa que sus contrincantes hablan en euskera.

De hecho, sostiene que en Estados Unidos hay unos 40 clubes vascos de mus, situados casi todos en el oeste del país.

Choque diplomático

Ted Hill, miembro de la Cámara de Representantes de Idaho, introdujo el proyecto de ley 561 con el fin de restringir las banderas que ondeen en los edificios gubernamentales de dicho estado.

El principal objetivo de esta ley era evitar a toda costa que la ciudad de Boise izara la bandera LGTBI+ en el Ayuntamiento.

Resulta que en la localidad de Boise se celebra la Jaialdi, una fiesta vasca que congrega a 40.000 personas donde se ondea la Ikurriña — bandera vasca — en señal de hermanamiento con el País Vasco: un hecho que el presidente vasco, Imanol Pradales, celebra.

Tanto es así que, de conocer la introducción de la ley que no permite que se ondeen banderas en los consistorios que no sea la de EEUU, Pradales envió una carta al alcalde de Boise expresando su máxima preocupación.

Por su parte, Hill, el representante de Idaho, concedió la excepción a la bandera vasca y se izó.

En el estado de Idaho se concentran alrededor de 6.000 vasco-estadounidenses, en su mayoría descendientes de los pastores de ovejas.