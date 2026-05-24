El vídeo que permite identificar a la Policía Local de Abarán (Murcia) a un kamikaze: "Puso en riesgo a otros conductores"

El conductor del Mini, el pasado jueves, circulando en sentido contrario para meterse por dirección prohibida a una gasolinera de Abarán.

El conductor del Mini acelera y pasa de circular por su carril a hacerlo como un kamikaze, en sentido contrario, justo antes de meterse en dirección prohibida a una gasolinera. En concreto, por la zona de salida de los coches que acaban de repostar en el surtidor.

Esta conducción temeraria se ha producido en la principal carretera de acceso a la localidad murciana de Abarán, por la avenida de la Estación, y por suerte no ha habido ninguna colisión frontal.

"Posiblemente, por la forma de circular ese conductor podría ir bajo los efectos del alcohol o las drogas", tal y como reflexiona Juan Moya, inspector jefe de la Policía Local de Abarán.

Esa intuición policial no podrá confirmarse porque no se interceptó al Mini, cuando su conductor circuló de forma temeraria el jueves 21 de mayo. Pero las cámaras de seguridad ciudadana de la avenida de la Estación permitieron cazarlo 24 horas después: "Hemos identificado el número de matrícula del coche. Es un vecino de Cieza".

Así lo refleja el vídeo al que ha accedido EL ESPAÑOL y con el que la Policía Local está realizando una minuciosa investigación, para localizar al conductor de un todoterreno que tuvo que desviarse para esquivar al kamikaze, justo cuando se adentraba en la gasolinera de marras.

El conductor de un Mini entrando al caso urbano de Abarán en sentido contrario.

"Circuló en sentido contrario, por el carril de aceleración que hay en sentido ascendente, y luego se metió a la gasolinera por la zona de salida, poniendo en riesgo la integridad física de otros conductores con los que pudo colisionar de frente", según sostiene el inspector jefe de la Policía Local de Abarán.

De hecho, el informe policial recoge delitos de conducción temeraria, invasión del carril contrario y circulación en dirección prohibida. Los agentes trabajan para localizar al conductor del citado todoterreno para que la sanción del kamikaze no sea administrativa y pase a la vía judicial.

En concreto, por el artículo 380 del Código Penal que castiga la conducción temeraria con condenas de prisión de 6 meses a 2 años y la privación del derecho a conducir de 1 a 6 años.

"Para archivar la vía administrativa que hemos abierto, debemos localizar al conductor afectado que se ve en las imágenes, para tomarle declaración, para que nos confirme si sintió amenazada su integridad física al volante, si dio un frenazo brusco o realizó una maniobra para evitar una colisión frontal con el Mini en la gasolinera", según explica el inspector jefe.

La Policía Local de Abarán hace un llamamiento al conductor de ese todoterreno que durante unos segundos tiene que pasarse al carril de aceleración, al encontrarse de frente al conductor que se introduce en la gasolinera, para que contacte con la Jefatura [968 77 00 66].

Un grupo de agentes en la Jefatura de la Policía Local de Abarán.

De momento, el dueño del Mini ha sido propuesto para una multa de 600 euros y para que la Dirección General de Tráfico (DGT) le retire seis puntos del carné, por conducción temeraria.

Además, podría enfrentarse a otras dos multas "de 200 a 500 euros" cada una, por invasión del carril contrario y circulación en dirección prohibida. "Como mínimo, estamos hablando de sanciones administrativas que sumarán 1.000 euros". Aunque los agentes trabajan para que el caso acabe en los juzgados de Cieza.

Zona conflictiva

La Policía Local de Abarán ha facilitado el vídeo de las cámaras de videovigilancia a este diario, para concienciar sobre la conflictividad de la avenida de la Estación, para que extremen la precaución al volante por la zona y se respeten las normas de circulación para garantizar la seguridad de conductores, motoristas, ciclistas y peatones.

"Es un punto importante de tráfico por ser la carretera de entrada y salida al pueblo. Hay una empresa hortofrutícola, una gasolinera y bloques de pisos, por lo que hace un año decidimos instalar cámaras en el semáforo, otra cámara detectora de matrículas en la rotonda y hacer controles aleatorios de velocidad, para controlar este tipo de conductas al volante".

Todo ello, debido a que la avenida de la Estación es una travesía urbana que cuenta con tres carriles, uno para adentrarse al centro del pueblo en sentido descendente, es decir, cuesta abajo, y dos carriles, para salir de la localidad, en sentido ascendente, siendo uno de ellos de aceleración. Eso provoca actitudes ilícitas.

Tales como conductores que sobrepasan la velocidad limitada a 50 kilómetros por hora; a otros que se saltan los semáforos, incluso circulan indistintamente por los tres carriles o realizan adelantamientos inadecuados; debido a la anchura total fe la carretera.

Cien cámaras

Cada semana, la Policía Local de Abarán anuncia en qué calles o pedanías colocará el radar móvil para frenar esas conductas en la avenida de la Estación y en otros puntos del término municipal. Además, la Jefatura Policial cuenta ya con un centenar de cámaras de videovigilancia por todo el pueblo, a pesar de que solo tiene 13.500 vecinos.

"Las imágenes nos permiten resolver infracciones de tráfico e identificar a sus autores". Este viernes, permitió localizar a un conductor temerario al volante de un Mini.

Esta intervención policial puede parecer pequeña, salvo por lo que dicen las estadísticas de la Dirección General de Tráfico que tiene catalogados a los kamikazes como "una causa crítica de alta letalidad" en las carreteras. Solo en 2025, la DGT registró 676 accidentes relacionados con factores de riesgo de la vía, incluyendo a los conductores en sentido contrario.