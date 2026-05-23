La Guardia Civil tras los narcos por el robo de tres lanchas a la Armada en unas maniobras: "Se sienten más fuertes y cómodos"

La Guardia Civil se encuentra detrás de la investigación a los narcotraficantes por el robo de tres lanchas a la Armada camufladas en la playa de El Retín, en la costa de Cádiz, como parte de un ejercicio dentro de las maniobras Flotex 26.

De momento todas las hipótesis están abiertas y fuentes del caso cuentan a EL ESPAÑOL que todavía "hay poca información" y "no se sabe exactamente si ha sido un descuido, una negligencia o algo más", explican.

Los infantes de marina se encontraban haciendo ejercicios en la costa, uno de ellos trataba de camuflar tres embarcaciones semirrígidas en la costa. Fue en el momento en el que los militares continuaron con sus ejercicios cuando los narcos robaron las lanchas y todo el material que había en su interior.

Cuando volvieron se llevaron la sorpresa de que las embarcaciones no estaban, habían desaparecido y con ellas 11 trajes secos y equipos de rastreo que había en su interior.

"El robo tuvo que ser planificado, no fue algo casual", relatan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del caso. En este tipo de maniobras, "las lanchas suelen dejarse camufladas, por ejemplo, con maleza por encima y en puntos poco visibles".

Así que el robo por parte de los narcos no pudo ser fortuito. Los asaltantes sabían que "las tres lanchas iban a estar desprotegidas y aprovecharon llevárselas", cuentan a EL ESPAÑOL.

Denuncian la "impunidad"

"Lo que está claro es que el narco actúa con una impunidad preocupante y se ríe del Estado y de sus instituciones", cuentan fuentes de la Guardia Civil de Cádiz. Y, es que, cada vez los narcos desafían más al Estado.

Esto lo que evidencia es un deterioro en la lucha contra el narco y tanto la Fiscalía como los cuerpos de seguridad piden más medios y recursos para luchar contra los narcotraficantes que cada vez están operando de una forma más violenta y difícil de combatir.

En los últimos años han pasado a operar mafias y organizaciones criminales dispuestas a todo con tal de defender los alijos de droga que introducen en España a través de las costas del sur del país. Cada vez hay una violencia más fuerte y peligrosa con el empleo de armas.

Hasta tal punto que los guardias y miembros de los cuerpos de seguridad que se enfrentan cada día al narco no pueden más. La falta de medios que tienen para combatir a estas organizaciones criminales está mermando cada vez más su capacidad de hacerles frente.

En dos años han fallecido cuatro guardias civiles de España y las operaciones contra el tráfico de droga y el narco se producen cada día en alguna de las provincias andaluzas. Cada vez la alarma es mayor con la presencia de narcolanchas en las costas que son visibles a plena luz del día y que, lamentablemente, es una imagen que empieza a normalizarse.

"Pedimos apoyo a la Armada y acaban robando tres embarcaciones, esto muestra una pérdida del principio de autoridad de quienes queremos hacer bien nuestro trabajo", lamentan.

Lo que tienen claro es que "no se puede normalizar que los narcos campen libremente por las costas, abastezcan embarcaciones en la playa, intimiden a los agentes o roben material sin temor alguno", sentencian desde JUCIL.

Por eso la solución es clara, aumentar los medios y el personal para poder hacerles frente porque, aseguran, que cada vez "se sienten más fuertes y más cómodos en nuestras costas" mientras la Guardia Civil hace un "esfuerzo titánico" en unas condiciones "muy difíciles".

"Necesitamos una respuesta institucional firmey contundente", sin eso los agentes aseguran que "los criminales seguirán avanzando y poniendo en jaque el principio de autoridad y la seguridad de todos", sentencian.

Profesión de riesgo

Los agentes no pueden más porque no puede librarse la batalla contra estas organizaciones criminales solo "con el sacrificio de los agentes". Este tipo de situaciones reflejan que el problema es cada vez más latente en la zona y, por eso, piden que se declare este territorio como "Zona de Especial Singularidad".

Una designación fundamental para los agentes porque el objetivo es acabar con el tráfico de droga, pero también que se elimine el petaqueo -suministro de combustible de las narcolanchas- como otras prácticas que realizan los criminales en las costas.

Además, resulta fundamental para los cuerpos de seguridad del Estado que se declare "profesión de alto riesgo".

Desde la Policía Nacional llevaron una iniciativa al Parlamento Europeo para conseguir una Directiva que les diese esa categoría. Después de valorarlo y enviar una misión al Campo de Gibraltar para estudiar la protección que pedían realizaron un informe que avalaba las peticiones de los agentes.

Así, el Parlamento Europeo avalaba después de la misión que se clasificase a las fuerzas policiales "como profesiones de alto riesgo" dotándoles de todas "las protecciones legales, económicas y laborales". Además, pedían en este escrito que "se impulsase una propuesta para considerar los actos violentos contra los agentes como eurodelitos".

Además, este informe apoyaba la designación del Campo de Gibraltar como "una zona especial de seguridad" debido a la "presencia continuada de la delincuencia organizada y el elevado peligro para los agentes". Por eso, recomendaban "una financiación estructural y refuerzo de los recursos humanos para estas zonas".

Pero esto no ha llegado a materializarse en España. Fuentes policiales lamentan a EL ESPAÑOL que "España no cumplió con las directrices" y ahora son los agentes que están sobre el terreno los que asumen las consecuencias.