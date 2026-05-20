Whathefav, la agencia de Laura y Alba Zapatero que 'maquetaba' informes por 240.000 € con su padre de "primer beneficiario"

Seis horas duró el registro de la UDEF en las oficinas de Whathefav SL, la empresa de comunicación y marketing digital de Alba y Laura Rodríguez Zapatero, las hijas del ex presidente investigado por corrupción por la Audiencia Nacional.

A las 10 de la mañana los agentes han entrado a las oficinas y han salido pasadas las cuatro de la tarde con varias cajas con documentación. Durante el registro policial estuvieron presentes tanto Laura como Alba, acompañadas de su abogada.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio orden a la Policía Nacional para que se efectuara tras levantar el secreto de sumario de un auto demoledor.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge entre otros aspectos, que la empresa de las hijas de Zapatero cobraba de la trama empresarial vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra y que maquetaba informes que ni siquiera realizaban ellas. Por maquetar cobraron 240.000 euros.

Ambas son las administradoras de esta empresa que, según el juez, actúa como "sociedad finalista", recibiendo fondos de clientes "y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

Les pagaba Análisis Relevante SL, propiedad de Julio Martínez, una empresa sin empleados ni actividad y considerada por la investigación como una compañía pantalla encargada de enviar pagos a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas.

La empresa de Rodríguez pagaba a la micropyme de Alba y Laura Rodríguez Espinosa mediante transferencias que ordenaba a través de dos cuentas bancarias. El primer pago fue en 9 de junio de 2020, tan solo 10 meses después de que se constituyese Whathefav.

Según el registro mercantil, Whathefav se constituyó el 29 de agosto de 2019. Fue fundada por Laura, la hija mayor del expresidente socialista.

Ese año fiscal cerró, según la documentación a la que ha tenido este periódico, con una facturación de 26.949,99 euros, pero entre los 18.000 euros de gastos de personal y otros, arrojó pérdidas por 3.214,60 euros, restando impuestos.

En 2020, el mismo año en el que empezó a cobrar de Análisis Relevante, su cifra de facturación ascendió ya a 155.791,66 euros. De ellos, 78.967,70 fueron dedicados a gastos de personal, y la empresa generó cifras ya en positivo: 31.948,23 euros.

Las cifras

En 2021 Whathefav cerró el ejercicio fiscal con 242.208,68 euros facturados; en 2022, 301.191,70; en 2023, 401.093,48 euros, y en 2024, la última depositada, su facturación fue de 471.810, 68 euros.

La facturación se disparó en casi 100.000 euros entre 2023 y 2024. El dato es reseñable por cuanto que el 28 de marzo de 2023 tiene lugar el cese de Víctor García Díez, cofundador y coadministrador solidario desde la empresa, y en su lugar es nombrada Alba Rodríguez Zapatero.

El gasto en personal se quedó, asimismo, prácticamente congelado en el entorno de los 154.000 euros anuales (en 2021 subió a 154.510 y en 2024 fueron 154.259 euros). Sin embargo, en ese mismo periodo, la facturación pasó de 330.000 a más de 471.000 euros.

El último pago recibido de la empresa de 'Julito' Martínez fue el de diciembre de 2025. En total, las hijas de Zapatero recibieron un total de 239.755,01 euros, según recoge el auto.

La transferencia de estos fondos al entorno societario "se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros", estima el juez. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería "José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL".

Maquetando

Los informes elaborados por Análisis Relevante, sociedad en la que participa como consultor José Luis Rodríguez Zapatero, "no son remitidos a los clientes finales por la sociedad que los elaboró, sino por Whathefav SL, cuya labor, según se observa en la cadena de correos, consiste en la maquetación de unos informes que a priori ya estarían elaborados", estima el juez José Luis Calama.

Asimismo, "tal y como se establece en el contrato de prestación de servicios", Whathefav SL tiene por objeto "la promoción y posicionamiento de la imagen de Análisis Relevante SL en el mercado de empresa, finalidad que difícilmente podría alcanzar la propia mercantil, ya que ni tan siquiera interviene en la remisión de los informes a sus propios clientes".

Por tanto, vuelve a concluir que "las tareas ejecutadas por Whathefav SL son labores de maquetación sobre informes ya elaborados".

Entre Rodríguez Zapatero y sus hijas, habrían obtenido cerca de dos millones de euros. En concreto, según las cifras aportadas por Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Zapatero Espinosa 423.779 con Whathefav.

La empresa de marketing también habría cobrado de Gate Center, el lobby pro China del expresidente, otros 171.727 euros, y 12.297 más de otras empresas vinculadas que también pagaban a Zapatero.

En 2021, la micropyme de marketing llegó a tener clientes como Huawei, el diario digital especializado en gaming venezolano El Server, y realizando o suministrando contenidos audiovisuales y de eSports a clientes como El Plural, Público, La Razón y el canal Neox Games.

También colaboraron puntualmente con EL ESPAÑOL elaborando videos cortos sobre estrenos cinematográficos, cultura o nutrición por los que facturaban 200 euros.

Quiénes son Alba y Laura

Laura Rodríguez Espinosa nació en 1993 y Alba, en 1995. Ambas estudiaron en el colegio de monjas San Miguel, en Las Rozas. En 2004 su padre es elegido presidente de Gobierno y se trasladan al colegio bilingüe Asunción Rincón, en el barrio madrileño de Chamberí.

Luego, a su pesar, y siendo adolescentes, se harían famosas por la foto realizada junto a Barack Obama y Michelle Obama, José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa durante una visita a la Casa Blanca. La imagen fue difundida por la administración norteamericana.

Alba (i) y Laura Rodríguez Espinosa. EE

Alba se formó como Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales, un ciclo formativo privado que cursó en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV) en Madrid. Hizo prácticas en Grupo Kapital, en Madrid, realizando vídeos de los distintos locales nocturnos del grupo.

También estuvo unos meses como becaria en Real Madrid TV, y luego se incorporó al departamento digital de la agencia de comunicación y publicidad Noho Comunicación. Con esa experiencia se lanzó a fundar WhatTheFav.

Por su parte, Alba se matriculó en 2014 en un doble grado en Comunicación Audiovisual Digital y Artes Escénicas de la Universidad Europea de Madrid, también privada, y cuyo ciclo completo ronda los 60.000 euros. Al año de estar matriculada, su padre fue invitado a inaugurar la XXII Semana de la Comunicación de la Universidad Europea.

Se graduó en 2018. Según cuentan fuentes vinculadas al centro universitario "era encantadora, participativa en clase y muy muy trabajadora", la recuerdan. Allí "hizo allí cosas muy interesantes y prácticamente estaba allí todo el día. Se notaba que le gustaba mucho lo que hacía".

Eso sí, destacan que "jamás usó el nombre de su padre para nada. Trataba de pasar desapercibida y a la pobre le era imposible porque se parece muchísimo a Zapatero: los ojos y la boca los tiene iguales".