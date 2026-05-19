La familia de Jonathan Andic asegura que su colaboración "ha sido y será máxima" en el marco de las diligencias

La familia de Isak Andic ha confirmado este martes que Jonathan Andic está declarando ante el juzgado en el marco de las diligencias abiertas por el fallecimiento del fundador de Mango, ocurrido el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión por la montaña en Montserrat, Barcelona.

La comparecencia se produce después de que los Mossos d'Esquadra hayan remitido a la autoridad judicial distintos informes relacionados con las circunstancias de la muerte.

A través de portavoces autorizados, la familia ha subrayado que existe secreto de sumario y que, por ello, no pueden ofrecer más detalles sobre el contenido de la declaración ni sobre el avance de la investigación. Sí han querido remarcar, sin embargo, que "la colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias".

La declaración de Jonathan Andic llega en un contexto de creciente atención sobre el caso, después de que la Policía autonómica catalana haya trasladado al juzgado diferentes análisis e informes periciales para esclarecer si alrededor de la caída mortal de Isak Andic pudo existir algún tipo de relevancia penal.

Por el momento, la investigación continúa bajo reserva judicial.