Marlaska aparta a los escoltas de Begoña Gómez que no evitaron su encontronazo con Vito Quiles en Torrelodones

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha apartado de sus funciones a cuatro agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Presidencia del Gobierno.

Estos uniformados actuaron de escoltas de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando acudió al restaurante EsPanis de Torrelodones (Madrid) y fue abordada por Vito Quiles.

El sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, denuncia a EL ESPAÑOL la situación de sus compañeros: "Son unos hechos que vuelven a evidenciar la utilización política de la Policía Nacional por parte del Gobierno".

Siguiendo en esta línea, Jupol recalca que los agentes policiales, en ese momento, "no se encontraban junto a Begoña Gómez por expreso deseo de la propia protegida, quien deseó prescindir de ellos en ese momento y dio instrucciones directas para que mantuvieran la distancia".

" Los escoltas actúan bajo criterios de seguridad, protocolos operativos y órdenes concretas, no bajo decisiones personales propias ni valoraciones políticas o mediáticas posteriores", agrega el sindicato policial.

Este destino, el de Presidencia del Gobierno, es de los más demandados entre los agentes del Cuerpo. La comodidad y el sueldo hacen que sea uno de los puestos más deseados.

Los policías, tres agentes y un oficial, pertenecen al turno B del Departamento de Seguridad de Presidencia, según ha adelantado The Objective.

Los funcionarios han sido relevados de sus puestos y destinados a otros servicios tras el incidente entre Begoña Gómez y Quiles.

Los hechos se remontan al pasado 29 de abril, cuando la esposa del jefe del Ejecutivo comía en el citado restaurante ubicado a las afueras de Madrid.

Entrada al restaurante. A. Blanco

La mujer de Sánchez se encontraba, en compañía de dos amigas, en el comedor de fondo del local. Quiles, por su parte, aguardaba en otro comedor, más próximo a la salida.

Gómez salió con sus compañeras y el joven fue detrás. El trío de mujeres se quedó en la terraza y fue cuando Quiles arrancó su cuestionario.

Una vez fuera del restaurante, una de las acompañantes de Gómez, Lourdes Solís Toledo, del PSOE de Torrelodones, se abalanzó sobre Quiles con el objetivo de que terminara su interrogatorio y la grabación.

Zona por la que tuvo saltar Quiles. A. Blanco

Gómez también estuvo acompañada por Blanca de Juan de Castro, coordinadora de la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Momentos después, tanto Quiles como Gómez aseguraron que emprenderían acciones legales el uno contra el otro.

Desde el departamento de Grande-Marlaska sostienen a EL ESPAÑOL que no dan información relativa a dispositivos de seguridad referentes a personas.