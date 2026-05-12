Los 'Jorges' ponen las luces de emergencia: los guardias civiles que crearon la baliza V16, en pre concurso arrasados por China

La baliza V16 no ha estado exenta de polémica desde antes del 1 de enero de este año cuando pasó a ser obligatoria. Aun así el pequeño dispositivo luminoso no ha terminado de cuajar en los conductores.

Los españoles no nos hemos terminado de creer la utilidad del producto y esta empresa solo ha vendido entre 13 y 15 millones de dispositivos, menos de la mitad de los que deberían llevarla.

Este desinterés por comprarla de los conductores es debido en gran parte por la gran confusión sobre modelos homologados, la desconfianza en que estén conectados a la DGT, y pudieran recoger otros datos, además de la viralización de vídeos en los que no parecía útil.

Baliza V16 de Help Flash en funcionamiento. Cedida

La empresa gallega Netun Solutions, fundada por los exguardias civiles Jorge Torre y Jorge Costas para fabricar estas balizas ha entrado en preconcurso de acreedores mientras intenta salvar una complicada situación económica.

A finales de diciembre EL ESPAÑOL habló con los creadores, que en ese momento hablaban de un "efecto última hora" cuando decían que "las ventas aumentaron hasta un 561%" de golpe.

Este fue un boom totalmente lógico movido por el miedo a las multas que se podrían poner ya que comenzaba a ser obligatoria en los siguientes días.

Con este pequeño aparato no solo no han logrado su objetivo principal: reducir el número de atropellos en carretera de los conductores que se bajaban del coche a colocar los triángulos, sino que han aumentado en estos primeros meses.

Un informe del sector revela que únicamente el 17 % de las incidencias en carretera se señalizan actualmente con balizas V16, una cifra todavía muy baja para que el sistema tenga un impacto real.

Esa es una de las causas del fracaso, su efectividad solo sería verdaderamente significativa si alrededor del 90 % de los vehículos dispusieran de este dispositivo para mayor utilidad a la hora de dar avisos.

Colocación del triángulo de emergencia "no tendrá la consideración de obstáculo y no será objeto de denuncia". Europa press

Fe "brillante"

Aunque sea ahora cuando ha salido a la luz la popularidad del producto, fue en 1998 cuando a Jorge Torre se le encendió la bombilla y creó un primer prototipo casero utilizando piezas de lámparas y una pila.

A pesar de los avisos que les daban: "Que no nos metiéramos en esto. Porque no nos íbamos a hacer millonarios y nos iba a traer muchos problemas" siguieron con la idea hasta que la tecnología LED se consolidó.

Desde entonces no dejaron de confiar en el producto cuando en 2016 se empezaron a vender los primeros dispositivos con la promesa de revolucionar la seguridad vial en España.

Su marca, Help Flash, fue una de las pioneras del mercado y consiguió convertirse en referencia dentro del nuevo sistema de señalización vial.

Jorge insistía en la entrevista en que lo mejor no es el dinero que han ganado, sino la sensación de que "el invento es útil y garantiza seguridad". Pero lo cierto es que sigue habiendo detractores (y no compradores) y bulos que a sus creadores no les hacen gracia.

El apagón

El intento de implantación de este sistema ha sido una auténtica ruina, sobre todo desde el frenazo de ventas que sufrió en enero cuando entraron los importadores chinos con ofertas más baratas.

Según le ha dicho la propia compañía al diario "El Debate", las ventas no han alcanzado las expectativas previstas y desde grandes almacenes hasta pequeñas tiendas acumulan stock sin salida.

Ellos en esa entrevista, culpan al ministerio del Interior y la DGT, por errores de comunicación entre ellos. En concreto cuando el ministro Marlaska abrió la puerta a que los conductores no iban a ser multados por no llevarla.

El invento creado por dos guardias civiles tras años viendo accidentes en carretera corre ahora el riesgo de apagarse antes de haber demostrado realmente si podía funcionar.

Lo cierto es que a los conductores españoles no les gustó la idea de la obligatoriedad fugaz, la confusión entre modelos y la desconfianza en los datos que recogía y la poca visibilidad diurna incluso llegando a hacer mofa del producto.

Todo ello agravado por el cuestionamiento de Bruselas, cuando el Gobierno de España no notificó la norma que impone la obligatoriedad que puede "afectar al mercado interior".

Mientras las dudas sobre su utilidad siguen creciendo, las ventas disminuyen, los conductores siguen desconfiados y los comercios llenos de stock... logran un ejemplo de que la implantación obligatoria nunca terminó de convencer del todo.