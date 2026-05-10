La guerra de las Baselga: Pilar llamó 'Begoño' a Begoña Gómez y su hermana Olga, de Podemos y trans, la quiere "en la cárcel"

La ideología no va en los genes y, por eso, Pilar Baselga piensa muy distinto a su hermana Olga.

La primera fue absuelta esta semana tras haber sido juzgada por llamar Begoño a Begoña Gómez, vincularla al narcotráfico y manifestar en televisión que la esposa de Pedro Sánchez es, en realidad, un varón.

La segunda, Olga, es transexual, candidata de Podemos y asegura que le "encantaría" ver a su hermana Pilar "en la cárcel".

Este lunes, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid dictó una sentencia que concluía que los comentarios de esta última sobre Begoña Gómez, emitidos desde el plató de Distrito TV en 2022, aunque son "excesivos" y "desafortunados", no constituyen un delito de injurias graves con publicidad.

La esposa de Sánchez solicitaba a la Justicia que la agitadora Pilar Baselga tuviese que pagarle 20.000 euros de indemnización. No pidió pena alguna de prisión.

En su sentencia, la juez Beatriz Suárez explicó que, dado que Gómez no declaró en este juicio —pese a haberse querellado—, no existe "ninguna prueba" de que aquellas palabras lesionaran su honor o afectasen a su vida.

No obstante, la magistrada sí subrayó que "las expresiones [de Baselga] han estado muy cerca de traspasar la delgada línea entre la sátira y la difamación". Pero Pilar acabó absuelta.

¿Qué dijo, concretamente, la mujer en el plató de Distrito TV? "Nuestra querida primera dama... (...) Me atrevo a decir que hay sospechas de que, en un inicio, fuera Begoño", deslizó.

"Esta esposa, o esposo, del presidente viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo... Ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez... Eso está publicado", insistió.

"Nada más llegar Pedro Sánchez a Moncloa, Begoño fue nombrado director de un máster (...). Luego, le tendieron una trampa, o vete tú a saber", prosiguió.

"[A Begoña Gómez] la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos... Los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que está... estaría... involucrada en el narcotráfico en Marruecos", comentó Pilar en aquella tertulia.

A renglón seguido, vinculó estos hechos con la salida de Gómez de la Universidad Complutense, en la que la esposa de Sánchez co-dirigía una cátedra y en la que Baselga cursó un máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte.

Tras conocerse el fallo, la historiadora lo celebró en sus redes sociales. "¡Hola a todos! He ganadooooo. Se puede decir Begoñooooo. No es ningún delitoooooo. ¡Absolución!", canturreó en un vídeo que no tardó en difundirse ampliamente entre círculos de izquierda.

Tanto es así, que llegó hasta su hermana Olga. Basta ojear sus perfiles de redes sociales para constatar que, ideológicamente, es la némesis de Pilar.

"Lesbofeminista. Candidata [de Podemos] a las municipales del 28 de mayo", se lee en su biografía de Twitter, red social en la que hace activismo en favor de la transexualidad y retuitea muy a menudo mensajes de apoyo a Pablo Iglesias.

En reacción al vídeo grabado por su hermana, Olga escribió: "Si a vosotros os da vergüenza ajena esta criptofascista trastornada, imaginaos a mí, que soy su hermana. Y, encima, [soy] mujer transexual. No soy la única de la familia a la que le encantaría verla en la cárcel".

Decenas de militantes de izquierdas le escribieron mensajes de apoyo y solidaridad. La ideología no va en los genes y la familia, para bien y para mal, no se elige.

El fallo, aún recurrible

La sentencia absolutoria aún puede recurrirse. Y la Audiencia Provincial de Madrid, jerárquicamente superior al Juzgado de lo Penal, podría revocarla.

Para ello, Begoña Gómez debería dar ese paso. Por el momento, en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el abogado de la esposa de Sánchez ha solicitado que se le entregue una copia de la grabación el vídeo del juicio. Y que los plazos para recurrir no echen a andar hasta recibir este archivo.

Ello hace pensar que la defensa de Gómez estudia recurrir la sentencia.

Este jueves, en otro tuit, también en respuesta al vídeo de su hermana, Olga Baselga escribió: "Ojalá [Begoña Gómez] recurra. No sabéis las ganas que tenemos en la familia de verla entre rejas. A poder ser, con camisa de fuerza".

No obstante, ni siquiera un hipotético recurso de Gómez que tuviese éxito enviaría a la historiadora a prisión. La esposa de Pedro Sánchez tan sólo solicitó una multa de 20.000 euros.

De hecho, en el juicio, su abogado rebajó sustancialmente su petición. El letrado anterior de Gómez reclamaba dos años de cárcel y 100.000 euros de indemnización, al apreciar, también, un delito de calumnias.

También en reacción a la viralización del vídeo de Pilar Baselga, el canal Distrito TV emitió un comunicado en el que expresó su "absoluto desacuerdo con el contenido y el tono de esas declaraciones".

"El hecho de que determinadas expresiones no hayan sido consideradas constitutivas de delito no implica, en modo alguno, que resulten apropiadas, respetuosas o moralmente aceptables", indicó la cadena.

Difundir el bulo de que una primera dama es transexual no es novedoso ni propio sólo de España. Conspiracionistas de extrema derecha y agitadores políticos ya hicieron lo mismo con Brigitte Macron, esposa de Emmanuel Macron, presidente de Francia, y con Michelle Obama cuando su marido, Barack Obama, presidía Estados Unidos.

De hecho, a principios de 2026, un tribunal de París condenó a diez personas por ciberacoso y difamación por el bulo contra madama Macron, que tuvo que demostrar ante la Justicia su condición de mujer biológica.

El pasado 12 de marzo, desde el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 22, Pilar Baselga manifestó que todos sus comentarios sobre Begoña Gómez "ya circulaban" por foros de Internet y redes sociales. "Todo lo que dije ya está publicado", argumentó la acusada, antes de pedir disculpar si sus palabras fueron "desafortunadas".

No era la primera vez que esta agitadora participaba en programas de televisión. En 2020, participó en varias tertulias sobre la Covid-19 en cadenas de TV generalistas.

Pilar y Olga

Por teléfono, Pilar Baselga confirma que Olga es su hermana, aunque admite que apenas tienen ya relación. Ambas son hijas del fallecido embajador Mariano Baselga.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, la agitadora se justifica: "Me llamáis agitadora y lo que soy es agitadora de conciencias". Al instante de comenzar la conversación, pregunta a este periodista: "¿Tú de qué lado estás?".

Asegura que la querella de Gómez en su contra fue "una cortina de humo", ya que el PSOE le tiene "inquina" por haber criticado que la esposa de Sánchez obtuviese una cátedra en la Complutense. "Ni yo, con ocho años de estudios en las mejores universidades, hubiera podido", señala.

Pilar se licenció en la prestigiosa Universidad de La Sorbona, ubicada en París. Los genes no afectan a la ideología pero, a veces, sí al currículum académico. En este caso sucede. Hay nexos comunes en los estudios cursados por las dos hijas del embajador: Olga estudió el Bachillerato en el Lycée Français y se licenció en idiomas en la Complutense.

"No me podía imaginar que mi propia hermana quiera que me metan en la cárcel", cuenta Pilar Baselga por teléfono. "El PSOE me tiene inquina, pero una no espera estos ataques de su propia familia...", expresa a este periódico.

EL ESPAÑOL también ha tratado de ponerse en contacto con Olga Baselga. Por el momento, no ha obtenido respuesta.