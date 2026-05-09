Hombres G contra los censores: "Pusimos 'marica' porque rimaba con 'pica pica', nunca hubo una intención homófoba"

En marzo de 1985, cuatro amigos madrileños publicaron un disco que terminaría revolucionando la historia del pop español.

Canciones como 'Venezia', 'Devuélveme a mi chica' o 'Marta tiene un marcapasos' convirtieron a Hombres G en un fenómeno de masas capaz de colarse para siempre en la memoria sentimental de varias generaciones a ambos lados del Atlántico.

Demasiado desenfadados y nada reivindicativos para los efervescentes y transgresores años 80, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina atrajeron al público más joven, sobre todo a aquellas adolescentes agitadas que sentían en ellos el disfrute de la vida.

Sin embargo, para la crítica, fueron los pijos de la Movida. Su naturalidad, incluso en la vestimenta, fue despreciada por el artificio y la excentricidad de la moda y estilo ochentero.

"No queríamos pertenecer a ninguna pandilla, ni a ningún movimiento musical. Los Beatles no pertenecían a ningún movimiento, eran Los Beatles", dice Summers en una entrevista con EL ESPAÑOL.

David Summers, Rafa Gutiérrez, Javi Molina y Dani Mezquita, integrantes de Hombres G, durante una sesión promocional del documental 'Los mejores años de nuestra vida'. Fabian Morassut Hombres G

Entre confesiones sobre cómo, con la edad, han cambiado las eternas noches de sexo y drogas por "solo sexo… y por la tarde", el grupo reivindica también la libertad con la que crecieron en los años 80.

"Antes había más libertad que ahora para decir lo que te daba la gana. La cultura de la cancelación es un invento político para despistarnos de las cosas importantes. Ahora nos tienen manipulados como a piltrafas".

Por ello, hoy seguirían escribiendo letras como "voy a vengarme de ese marica" sin cambiar una coma —durante la charla, revelarán cuál era la primera versión, mas light, de esta mítica canción—.

"Ahora hay muchísimas letras muchísimo peores. Jamás hemos hecho una canción para ofender a nadie. Y si ofendes, ¿qué pasa? Ofender está permitido", dice Summers.

Cuatro décadas después, el estreno del documental 'Los mejores años de nuestra vida', donde se recoge la historia de la banda, sirve como excusa perfecta para revisar una trayectoria marcada por el éxito, pero también por las crisis que estuvieron a punto de acabar con la banda para siempre.

Recordarán cuando, tras el bajón de los primeros éxitos, decidieron romper como un acto de supervivencia artística.

"Habíamos perdido la capacidad de sorprender al público. Sentíamos que estábamos como encarcelados y estereotipados. La mejor decisión que tomamos fue parar para poder pensar en lo que éramos y en lo que queríamos ser".

Sin embargo, regresaron con más fuerza que nunca, recuperando el aclamo del público.

Los integrantes de Hombres G. Fabian Morassut

Hoy continúan llenando estadios, con una gira a la vuelta de la esquina, y convertidos ya en uno de los grupos más longevos y queridos de la música en español.

En esta conversación, David, Rafa, Dani, y Javi hablan sin filtros sobre el éxito, la crítica, la envidia española hacia quien triunfa, las polémicas alrededor de algunas de sus canciones y el desgaste emocional de cuatro décadas bajo los focos… y lo que está por venir.

"Nuestra música, gracias a Dios, será inmortal, pero nosotros no".

Pregunta: Este documental, ‘Los mejores años de nuestra vida’, es un homenaje a vuestra trayectoria y legado. ¿Qué sentís cuando recordáis esos mejores años?

David Summers: Lo bien que lo hemos pasado en nuestra vida y todo lo que hemos disfrutado con el regalo que nos ha dado la música.

Y la amistad, que ha sido la base fundamental para que todo eso haya sido posible.

Empezamos siendo un grupo de amigos que nos gustaba la música y que un día nos atrevimos a hacerla.

P.-: ¿Cómo os lleváis con la nostalgia?

Rafa: Bien, la nostalgia es el pasado, pero nosotros no hemos parado.

Cuando miras el pasado desde el punto de vista de que algo se ha acabado, lo miras con nostalgia, pero nuestra historia continúa.

Seguimos haciendo todo lo que nos gusta hacer. Entonces, el pasado son recuerdos de lo vivido, sin más.

Javi: A mí me gusta evitar la nostalgia. No nos gustan los revivals, sino que nos gusta mirar al futuro y el documental va de eso.

Los mejores años de nuestra vida son los que están por venir y es la verdad, porque estamos disfrutando ahora más que nunca.

El pasado ya no existe. El futuro tampoco existe, ¿no? No me quiero poner ahora tampoco metafísico pero bueno, el presente es disfrutar de lo que estamos haciendo ahora mismo, que siempre será una cosecha para el futuro.

Los integrantes de Hombres G. Fabian Morassut

David Summers: De todas maneras, lo entendemos. La nostalgia es un sentimiento positivo, no es algo malo. Te hace recordar una época de tu vida.

En nuestro caso, que llevamos tantísimos años, es normal que haya mucha gente que recuerde cuando era joven y escuchaba tus canciones o gente que te dice que le pidió matrimonio a su mujer poniéndole la canción ‘Te quiero’ y que ahora tienen tres hijos y son muy felices.

Eso es muy bonito pero, como dice Javi, nosotros miramos hacia delante y lo que más nos interesa es lo que vamos a hacer el año que viene.

El pasado es maravilloso y está para recordarlo y ser feliz con ello, pero siempre con la mirada puesta en el presente continuo.

Javi: Está bien recordarlo para darte cuenta de por qué estás aquí y has hecho que seas lo que eres ahora.

P.-: Sin embargo, con la edad, ¿a qué creéis que hay que renunciar inevitablemente? ¿Qué queda hoy de aquel "sexo, drogas y rock and roll"?

David Summers: A nuestra edad, sólo rock and roll (risas). Bueno, menos drogas, todo lo demás.

Javi: Y las drogas ya con receta (risas).

Rafa: Hemos pasado de ser olímpicos a ser veteranos.

Dani: Ya no hacemos triples saltos mortales.

David Summers: Pero te voy a decir una cosa. A veces estás mejor con 60 que con 40 porque con 60 te cuidas más, haces más ejercicio y cuidas la alimentación y te preocupa más tu estado físico.

Con 40 años eres un bandarra y te da igual todo. Entonces, el tener una edad no significa estar peor, a veces es todo lo contrario.

Rafa: Sobre todo tiene que ver con el cambio de horarios. De joven estás con sexo y drogas hasta las 4 de la mañana, ahora solo tienes sexo y por la tarde (risas).

P.-: Durante mucho tiempo se os etiquetó como "los pijos" y como la banda de derechas que se desmarcaba de la Movida y de ese movimiento LGTBI de los 80. ¿Cómo vivisteis que os pusieran esas etiquetas?

David Summers: La gente dice muchas tonterías y te tienes que acostumbrar a eso. Nosotros hemos estado siempre huyendo de las etiquetas.

En los 80 huíamos de la etiqueta de la Movida y de todo eso. Nosotros no queríamos pertenecer a ninguna pandilla, ni a ningún movimiento musical.

Los Beatles no pertenecían a ningún movimiento, eran Los Beatles. Luego hubo tíos que les copiaron y formaron el movimiento beat o no sé qué pollas.

Eso pasa siempre, cuando un artista destaca por ser original, hay otros que les copian.

Nosotros preferimos que nos copien, antes que copiar a nadie y que nos pongan las etiquetas que les salgan de los huevos, que nos va a dar igual.

Javi: Y aquí seguimos, a pesar de…

P.-: Hay letras vuestras que hoy podrían generar debate, y antes no, como "voy a vengarme de ese marica". Si la compusierais hoy, ¿cambiaríais la letra?

David Summers: No. Yo sigo escribiendo lo que me da la gana y no estoy pendiente de eso.

Y te voy a decir por qué: hoy hay muchísimas letras muchísimo peores. Jamás en la vida hemos hecho una canción para ofender a nadie. No ha sido nuestra intención.

Con lo cual, no vamos a pedir perdón por eso nunca en la vida. Cuando tú no tienes intención de ofender, si te ofendes, es tu problema.

Rafa: Ese tipo de frases siempre han ido en el lenguaje español.

Tiene que ver con el contexto en el que lo dices y no lo llevas al significado literal, que es lo que se lleva ahora.

Eso se hace porque intentan despistarnos de las cosas importantes y ponen el foco en lo que no es importante.

No paran de prohibir y decir que cualquier cosa está mal. Nosotros sabemos de qué va la historia y no nos van a cambiar.

David Summers: Fíjate, el otro día estaba en casa revisando letras antiguas de las canciones y me encontré con una letra de 'Sufre mamón' anterior a la letra que luego salió.

Había escrito: "Ella se fue con un boxeador porque me robó mi amor" y no sé qué.

Los integrantes de Hombres G. Jaime Massieu

P.-: Mucho peor, hay que decir (risas).

David Summers: Claro, y luego la cambié por "marica" porque me rimaba con "pica pica".

Quiero decir, que nunca tuvo una intención homófoba.

P.-: Sobre lo que dice Rafa acerca de la cultura de la cancelación, ¿sentís que, ahora, cuarenta años después, hay menos libertad de expresión?

Rafa: Es que predican una cosa y hacen lo contrario.

Javi: No es que lo sintamos, es que existe. Cultura de la cancelación, lo has dicho tú. ¿Cómo que cancelación? ¿Pero en qué mundo vivimos, tío?

Nosotros hemos crecido en un mundo donde había mucha más libertad para decir lo que te daba la gana, y ¿por qué ahora no podemos decir lo que nos dé la gana? ¿Qué mierda de mundo estamos creando?

David Summers: Con lo orgullosos que estábamos de nuestra libertad de expresión en los 80.

Podíamos ser libres y decir lo que queríamos. Habíamos conseguido tanto, tío.

La gente podía decir lo que quisiera y no pasaba nada.

Javi: Además, es que la gente no se entera de que esto es un invento político.

Dani: Yo creo que también es una moda.

David Summers: Hay una cosa que es acojonante ahora y es que te dicen: "esto puede resultar ofensivo". Y bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Se puede ofender.

Si a ti te parece que este tío es un gilipollas, tendrás que decirle: "eres un gilipollas, coño". Ofender está permitido (risas).

Javi: Lo que jode es que cuatro políticos de mierda manipulen así a la sociedad entera. Cuatro tíos normales y corrientes.

Rafa: Y que no están preparados, además.

Javi: ¿Pero quién son ellos para mandar a la gente callar y decirle cómo opinar y cómo pensar?

Ya está bien de estupideces. Seguro que nuestros nietos o nuestros bisnietos se reirán de cómo estábamos en el 2020.

Se reirán de cómo nos tenían manipulados como a piltrafas.

Rafa: O esas feministas de ahora que luego van a un concierto de reguetón a perrear. Si quieres decir guarrerías o cosas así fuertes, no puedes decirlas en nuestro género musical, pero en el reguetón, sí.

P.-: Ya que os veo así, ¿hay algún "mamón o mamona" al que os gustaría ver sufrir ahora?

David Summers: A nadie.

Javi: Ver sufrir, a nadie. La gente tiene que ser libre para hacer lo que le dé la gana y, sobre todo, no jodas a nadie.

Rafa: Hay mucha gente mala. Hay gente que maltrata a las personas, a las mujeres, hay gente que no es humana y quiere destruir a los demás.

David Summers: Nosotros con nuestra música invitamos a todo lo contrario. Queremos que la gente sea feliz y que se lo pase bien.

P: Y, precisamente, por eso la crítica musical os dio la espalda. Había como cierta envidia de que un grupo que hacía canciones desenfadadas y de buen rollo cosechara tanto éxito. Algo muy español, cabe decir. ¿Qué nos pasa a los españoles con la envidia?

David Summers: ¡Qué gran pregunta!

Dani: ¡Qué gran pregunta! (risas).

Javi: Estamos acostumbrados a que lo nuestro es lo peor, que todo lo que hacemos es una mierda y cuando alguien tiene éxito, se le apedrea. Y eso no pasa en ningún país del mundo.

Dani: Eso es cierto. España tiene cosas muy buenas, pero también muy malas.

Javi: Sí, pero no es cosa de España, es cosa de que es algo que nos han inculcado a los españoles.

Rafa: Todos tenemos algo de envidia. Yo a Javi le envidio las piernas, por ejemplo.

Javi: Y lo que tengo entre las piernas más todavía (risas).

P.-: Os veo y parece que ha sido fácil llegar hasta aquí, pero tuvisteis que romper para volver con más fuerza. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de vuestra historia?

David Summers: Quizá ese, el momento en el que decidimos parar porque estábamos un poco saturados.

Habíamos perdido la capacidad de sorprender al público y eso no nos gustaba nada.

Sentíamos que estábamos como encarcelados y estereotipados.

La gente decía: "¿Hombres G? Ah, sí, ya sé lo que es". Ahí nos sentimos incómodos y decidimos separarnos.

Dani: La mejor decisión que tomamos fue parar para poder pensar en lo que éramos y en lo que queríamos ser.

P.-: Y volvisteis, y de qué manera. Con esa canción, 'Lo noto', logrando recuperar el cariño del público. ¿Cómo fue ese reencuentro?

David Summers: Fue impresionante y esa es una canción muy bonita. Creo que es de nuestras mejores canciones.

Y luego, 'No te escaparás', que logró que los más jóvenes nos descubrieran.

Ese impulso nos ha permitido seguir avanzando hasta llegar a este momento. Si hubiéramos vuelto con una canción más floja, seguramente todo se hubiera diluido.

P.-: Después de todo el camino, abrazando casi la inmortalidad, como diría alguno. ¿Llegará el punto y final de Hombres G?

Dani: Físicamente, llegará. No somos inmortales (risas).

Rafa: Nada es eterno.

David Summers: La salud es lo que va a marcar el devenir nuestro. Mientras no haya un problema de salud que nos impida salir de gira… y que no perdamos la ilusión. Eso es lo que marcará el final.

Rafa: Llegará… Pero nuestra música, gracias a Dios, será inmortal, pero nosotros no. De eso se trata la vida.