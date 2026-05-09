Un documento revela que ambulancias de Alcantarilla y Molina dejan "descubierta" su zona por su uso de "taxista"

Una UME que forma parte de la red del 061 en la Región de Murcia.

“El viernes 13 de marzo, tuvimos diez traslados interhospitalarios por cateterismos, no pudiendo hacer ni un solo caso de emergencias”. “Hubo otros avisos importantes en nuestra zona [Alcantarilla], como accidentes, enfermos graves... y tuvo que acudir otra UME o SUAP por estar siempre ocupados”.

Así arranca la incidencia presentada por escrito por una médico de Alcantarilla y que revela que la Consejería de Salud está empleando para traslados interhospitalarios, ambulancias de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), integrada en la red del 061 de la Región de Murcia.

En la práctica, esto supone que se deja al descubierto la atención de emergencias sanitarias de Alcantarilla, una localidad con 44.000 vecinos, para traslados de pacientes desde el Hospital Virgen de la Arrixaca al Hospital Reina Sofía de Murcia. Así lo revela el escrito de esta facultativa al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL:

“Efectos de la incidencia: Todo el día de taxista, ya que la mayoría de cateterismos eran normales por lo que no tenían patología alguna. Dejando descubierta toda nuestra zona. Esto ocurre todos los días de la semana", tal y como subraya la doctora en este documento interno.

"Ha habido avisos graves, como infartos, paradas cardíacas, accidentes graves, una mujer que se ha tirado por el puente... y nosotros en traslados por cateterismo”.

La UME-1 o la UME-2 de Alcantarilla son sacadas de su zona de cobertura asistencial durante horas. De hecho, este escrito refleja que aquel viernes 13 de marzo estuvieron trasladando pacientes hasta las once de la noche. Tal situación obliga a movilizar ambulancias desde Murcia, elevando el tiempo de respuesta, a pesar de que en la atención de cualquier emergencia el tiempo marca la diferencia entre la vida o la muerte.

Este diario ha podido saber que esos traslados interhospitalarios se repiten desde hace meses, llegando a producirse una media de diez diarios, y como consecuencia se ocasionan demoras asistenciales de hasta 15 minutos en la respuesta a avisos de emergencias de vecinos.

El centro integral donde las ambulancias de la UME comparten instalaciones con los bomberos y la Policía Local de Alcantarilla.

La Unidad Medicalizada de Emergencias de Alcantarilla ha llegado a realizar traslados con pacientes hasta Mula, a 28 kilómetros de distancia, y se ha encontrado fuera de su zona de cobertura asistencial cuando una mujer sufrió una caída desde un balcón; un conductor sufrió un infarto en su coche o se produjo un accidente en patinete eléctrico.

La lista de avisos es tan preocupante que esta médico, en su incidencia tramitada por escrito, reclama medidas al consejero de Salud, Juan José Pedreño, para evitar que algún aviso se cierre de forma mortal por un retraso asistencial:

“Es urgente y necesario que solucionen este grave problema, ya que cada día hay más traslados interhospitalarios por cateterismo. Valoren poner una unidad exclusivamente para estos traslados y no utilizar la UME de Alcantarilla para ello, dejando toda la zona descubierta”.

Esta práctica de la Consejería de Salud de destinar ambulancias con asistencia médica, para traslados entre hospitales, también se extiende a Molina de Segura con una población de casi 79.000 habitantes.

“La respuesta inmediata es necesaria para salvar la vida del paciente”, tal y como recalca esta facultativa. “Han tenido que acudir las UMEs de Murcia, con el retraso que conlleva en la atención médica. Además, la UME de Molina de Segura, limítrofe a la nuestra, también está como nosotros de traslados interhospitalarios, por lo que tampoco puede apoyarnos”.

Lo que ocurre en Alcantarilla no tiene sentido porque la UME-1 y la UME-2 se encuentran en un centro integral junto a los bomberos y la Policía Local, con una ubicación privilegiada, al lado de la circunvalación, con lo que cual, el tiempo de respuesta es mínimo. Sin emabrgo, cuando están fuera haciendo traslados, hay que esperar la llegada de una ambulancia desde Murcia que está a 16 kilómetros.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, en el centro de salud de Las Torres de Cotillas que celebró una jornada de puertas abiertas. CARM

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, tiene previsto llevar esta situación a la Asamblea Regional, para que el consejero Pedreño aclare si esta práctica "taxista" que denuncia la citada médico en su escrito, se extiende a otros municipios de la Región de Murcia, o solo se produce en Alcantarilla y Molina de Segura.

De momento, este lunes tiene previsto desplazarse a Alcantarilla para documentarse sobre una situación que el PSOE de la localidad llevará al próximo Pleno en una moción donde se reclama "instar a la Consejería de Salud de la Región de Murcia, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la cobertura efectiva y permanente de emergencias vitales mediante la UME con base en Alcantarilla".

En la moción se alerta de que "la ausencia temporal de la UME de Alcantarilla, por encontrarse realizando traslados interhospitalarios supone, en la práctica, una disminución efectiva de la cobertura de emergencias vitales para miles de vecinos". Especialmente, en casos como paradas cardiorrespiratorias, accidentes graves, ictus o traumatismos severos que requieren una actuación inmediata y especializada.

"La evolución del sistema sanitario regional y el incremento de los traslados críticos entre hospitales han provocado que recursos concebidos prioritariamente para la atención urgente extrahospitalaria, estén siendo usados de manera creciente para funciones de transporte sanitario interhospitalario, tensionando de forma evidente la operatividad del sistema de emergencias", según alerta la moción del PSOE.

De forma que el Grupo Municipal Socialista de Alcantarilla también pedirá el apoyo del PP local en el Pleno, para "instar a la Consejería de Salud de la Región de Murcia a estudiar el incremento de recursos humanos y materiales destinados al transporte sanitario crítico regional, con el fin de evitar la utilización estructural y habitual de recursos de emergencia vital para funciones de transporte interhospitalario".