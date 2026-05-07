Juicio a la mayor estafadora de España: "timó" a monjas, a unos novios en su luna de miel e hizo un 'simpa' en su propia boda

En un grupo de Facebook conformado por 200 miembros únicamente se habla de ella. Y nunca en buenos términos. Más bien, al contrario: quejas, lamentos, reproches, alguna pista para localizarla... Pero ni una sola buena palabra. En ese grupo de Facebook no sólo se habla de ella, se habla contra ella.

Allí, en esa comunidad online, Anna Vicente es Anita la fantástica. Está en busca y captura desde finales de marzo y es el enemigo común de estas doscientas personas, residentes en diferentes puntos del país.

El porqué del apodo es compartido: todos los usuarios de ese grupo se sienten víctimas de esta mujer, quien probablemente sea la mayor estafadora de España y a la que atribuyen una personalidad fantasiosa y un claro ánimo de lucrarse mediante el engaño al prójimo.

Desde luego, su abultado historial penal la diagnostica como una adicta a la mentira. En él constan, al menos, 36 sentencias por estafa desde el año 2013.

Por ejemplo, el pasado 2025, Anna Vicente fue condenada por —a través de la agencia de viajes que regentaba, Aúpa Travel— engañar a una pareja de recién casados con su luna de miel.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó la pena de un año y medio de cárcel que previamente había impuesto la Audiencia Provincial de Bizkaia. En su sentencia, el TSJPV aplicó la agravante de "multirreincidencia", dados los numerosos antecedentes de Vicente.

La Justicia consideró probado que la mujer, escudándose en un supuesto imprevisto debido a la Covid-19, estafó a los recién casados con su viaje de novios, que nunca se produjo según lo previsto, pese a que el matrimonio pagó por él.

La sentencia concluyó que Vicente "en ningún momento tuvo el propósito de cumplir el acuerdo pactado".

Esta mujer —nacida en Barcelona en 1971, pero que desarrolló su carrera profesional en Bilbao, en el ámbito del turismo— también fue juzgada el pasado febrero por la Audiencia de Barcelona por, supuestamente, estafar en 2022 a unas monjas misioneras que estaban varadas en Timor Oriental.

En esa causa, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Anna Vicente y para su marido, Eduardo García, administrador único de Aúpa Travel.

El fiscal les acusa de haberse quedado con 20.000 euros de la congregación, aprovechando que las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret estaban en apuros y lejos de casa.

Varias religiosas quedaron retenidas en Etiopía y Singapur por falta de visados adecuados. La Justicia —la terrenal, no la divina— aún no ha emitido su sentencia. Se espera que lo haga pronto.

Por su parte, en su alegato final, el fiscal de este procedimiento, Javier Faus, acusó a Vicente y a García de haber timado a las monjas "aprovechando su angustia".

El representante del Ministerio Público inició su intervención citando a Santo Tomás de Aquino: "Si el objetivo de un capitán fuera preservar su barco, éste nunca saldría del puerto. Las hermanas misioneras necesitan salir del puerto para difundir su Evangelio. Que esa salida se convierta en una situación angustiosa y sean engañadas es muy lamentable".

"Fueron víctimas de un cuento chino, nunca mejor dicho", valoró Faus sobre la supuesta estafa. En el turno de última palabra, la acusada le respondió: "Que ellas sean monjas no me convierte a mí en el demonio".

Tres millones de euros

Este jueves, está previsto que se celebre el enésimo juicio contra Anna Vicente. En esta ocasión, ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Esta vista iba a celebrarse a principios de marzo, pero la defensa de la acusada alegó que ésta sufría una grave enfermedad que le impedía declarar. Y el juicio se pospuso por segunda vez.

En esta causa, Anna Vicente se enfrenta a nueve años de cárcel y a que Aúpa Travel tenga que pagar una enorme multa, de casi tres millones de euros. También, a la prohibición de ejercer cualquier profesión o actividad comercial.

Según la Fiscalía, Anna Vicente fingió que la agencia era socia de Globalia, el mayor operador turístico de España, y vendió packs de viajes para acudir a un campeonato de MotoGP.

Simulando estar asociada con la empresa organizadora del evento, ofrecía la compra de estos packs, cubiertos por un seguro de cancelación, y prometía incrementar las cantidades abonadas si el campeonato no se celebraba.

Una empresa desembolsó nada menos que 400.296 euros para comprar varios de esos packs.

De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscal de este caso, Vicente actuó "de común acuerdo" con su marido Eduardo, para quien el Ministerio Público solicita siete años de cárcel.

Aparentemente, este modus operandi fue replicado por Anita en otros lugares. El abogado José Manuel Yepes atiende por teléfono a EL ESPAÑOL y detalla que un Juzgado de Alicante instruye, desde hace más de dos años, una causa contra ella por una operativa similar.

"Ofrecía a personas cercanas a ella duplicar las cantidades que le dieran gracias a las indemnizaciones que recibiría si se cancelaba un Gran Premio de MotoGP. Aseguraba que era socia de la empresa organizadora, que ya comunicó al Juzgado que eso no es cierto. La aseguradora que mencionó tampoco la conocía de nada", detalla el letrado.

"Se compró una entrada VIP y se fotografió con pilotos como Marc Márquez. Luego, subía esas fotos a sus redes...", relata Yepes acerca del modus operandi de Vicente.

Flores para 'Anita'

Equipo de Investigación, de La Sexta, dedicó un episodio a las estafas cometidas por esta mujer. El programa desveló imágenes de Anita la fantástica en la antigua sede de Aúpa Travel, rodeada de ramos de flores.

En sus redes sociales, Vicente presumía de que se las enviaban grandes empresarios como Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, o Amancio Ortega (Inditex). Sin embargo, todos los ramos procedían de la misma floristería.

Tras entrevistar a la florista, Equipo de Investigación demostró que todas aquellas rosas y azucenas fueron compradas online por la propia Vicente, quien redactaba, incluso, las tarjetas de agradecimiento, que firmaba con los nombres de Hidalgo u Ortega.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Manuel de Benito, quien trabajó con ella en Aúpa Travel y el 28 de diciembre de 2023 presentó una denuncia por estafa.

Acusa a quien fuese su jefa —se refiere a ella como La Innombrable— de haberle estafado una cantidad "muy elevada" de dinero, que insta a este periódico a no desvelar. Por teléfono, De Benito detalla que Vicente se marcó como objetivos, de cara a la supuesta estafa de los packs de Moto GP, a "gente cercana suya" y "con posibilidades".

'Simpa' en su propia boda

Como no podía ser de otra manera, la boda de Anna y Eduardo también fue una oda al engaño. Tal y como informó el diario El Correo, la Audiencia de Vizcaya condenó a otros 32 meses de cárcel a Vicente por hacer un simpa por valor de 1.069,73 euros.

Como relataba aquella resolución, la mujer acudió junto a otras 37 personas a un asador. Disfrutó de un banquete y emitió un cheque sin fodos.

Para no levantar sospechas, llegó a afirmar que acudió de forma imprevista al restaurante junto a los invitados de su boda, ya que el salón donde pretendía celebrar el convite se acababa de inundar.

Aún hay más: otra sentencia, consultada por EL ESPAÑOL, condenó a nueve meses de prisión a Anita la fantástica por apropiarse de 257.645 euros de la empresa Noran SA, en la que trabajó como contable durante 12 años.

A pesar de su abultado historial penal —al menos, 36 fallos por estafa—, Vicente tan sólo pasó una breve temporada en la cárcel de Zaballa, en la que ingresó en 2016. Algunas de sus condenas no supusieron su ingreso en prisión. Otras, aún están pendientes de cumplir.

De hecho, en el escrito de acusación de cara al juicio de este jueves, la fiscal solicita que, si la acusada es condenada de nuevo, sea avisado el Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez de la Frontera, que mantiene en suspenso una de las múltiples condenas de Vicente, de un año y ocho meses de cárcel, por si opta por ejecutarla.

Pese a todos estos antecedentes, en 2023, Aúpa Travel contó con un stand propio en la mayor feria de turismo de España, Fitur. Al año siguiente, pese al goteo de condenas, Anna Vicente participó en un programa de televisión para defender su inocencia.

Tan sólo tres días después, fue detenida. Una de las juezas que por entonces la investigaban vio su intervención en Código 10 (Cuatro) y ordenó su arresto.

Anna Vicente, siendo entrevistada en 'Código 10' Mediaset España

Actualmente, Anna Vicente está en busca y captura. Este jueves debería acudir a la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgada por enésima vez.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con ella a través de LinkedIn —red social en la que continúa activa: comenta publiciones, comparte contenido...— y, por el momento, no ha obtenido respuesta.