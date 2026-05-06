Policías alertan de una escalada de incidentes con arma blanca: "Se han llegado a imponer 30.000 sanciones en un año"

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, alerta de la sucesión de homicidios con arma blanca que se han registrado en los últimos días en diferentes puntos del país.

En concreto, ponen el acento en los sucesos ocurridos este martes en Madrid, este lunes en Valencia o el pasado sábado en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Salt (Gerona) y Vallecas (Madrid), donde un agente recibió 17 puñaladas por parte de un delincuente que gritó: "Me da igual la Policía, ya he estado antes en prisión".

Pero más allá de estos acontecimientos, JUPOL destaca los múltiples hechos violentos protagonizados este fin de semana por bandas latinas, los cuales valoran como "el reflejo de una deriva extremadamente preocupante que exige una respuesta inmediata, firme y decidida por parte de los poderes públicos".

"No estamos ante hechos aislados, sino ante una tendencia creciente y peligrosa que llevamos tiempo alertando: el aumento de la violencia con armas blancas, cada vez más presente en entornos urbanos y protagonizada, en muchos casos, por perfiles cada vez más jóvenes", amplían desde el sindicato.

En este sentido, lamentan que la normalización de portar un arma blanca en la calle y la baja percepción de riesgo penal está generando un caldo de cultivo que desemboca en tragedias irreversibles.

Una agente de la Policía Nacional durante la presentación del dispositivo especial de seguridad para las campanadas de fin de año, en la Puerta del Sol. Eduardo Parra / Europa Press

"Resulta inasumible que, mientras los agentes de Policía Nacional se enfrentan a diario a este tipo de situaciones con medios limitados y bajo una creciente presión social, el marco legal siga siendo insuficiente y, en algunos aspectos, incluso permisivo".

Al respecto, valoran que la actual regulación en materia de tenencia de armas blancas no está a la altura del problema: "Las sanciones resultan claramente insuficientes y no ejercen un efecto disuasorio real sobre quienes deciden portar este tipo de armas".

De hecho, según datos oficiales correspondientes a 2024, en España se registraron en torno a 30.000 sanciones por tenencia o uso de armas blancas, una cifra que evidencia la magnitud del problema y la extensión de esta práctica en nuestras calles.

A día de hoy, los datos completos de 2025 aún no han sido publicados, pero JUPOL augura que se va a observar "una tendencia al alza que debería encender todas las alarmas en el ámbito político y de seguridad".

A esta preocupante situación se suma el incremento de las tentativas de homicidio y de los ataques directos contra agentes de la Policía Nacional, hechos que reflejan un deterioro evidente del respeto a la autoridad.

"Este tipo de acciones no solo suponen una agresión intolerable contra un servidor público, sino que evidencian un clima creciente de hostilidad hacia quienes garantizan la seguridad de todos".

En este sentido, el sindicato advierte de que estos hechos "no son aislados" y exigen una respuesta contundente que proteja a los agentes y refuerce el principio de autoridad.

Pero para JUPOL lo más alarmante es que, lejos de reforzar las herramientas policiales, "el Gobierno, con el respaldo de otros grupos parlamentarios, haya promovido reformas orientadas a debilitar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana".

"Pretender limitar o prácticamente eliminar los cacheos preventivos supone, en la práctica, dejar indefensos a los agentes y a la ciudadanía. Estos controles son, en muchos casos, la única barrera efectiva para detectar armas blancas antes de que sean utilizadas".

Una foto de archivo de varias armas blancas incautadas por la Policía Nacional. PN

Ante esta situación, recalcan que restringir la capacidad preventiva de la Policía no protege derechos, pone vidas en riesgo: "Cada arma blanca que no se detecta a tiempo es una potencial tragedia. Cada limitación a la actuación policial es una oportunidad más para el delincuente".

"Los homicidios con arma blanca están aumentando con una violencia y una frecuencia que no podemos permitirnos normalizar. España no puede resignarse a que apuñalamientos mortales en la vía pública formen parte de la actualidad cotidiana", reflexionan desde JUPOL.

"No podemos aceptar que jóvenes pierdan la vida en discusiones que, en otro contexto, no habrían terminado en muerte".

Por todo ello, exigen un endurecimiento inmediato de la legislación en materia de tenencia y uso de armas blancas, el incremento de las sanciones penales y administrativas "para que exista un verdadero efecto disuasorio", a la vez que demandan el mantenimiento y refuerzo de los cacheos preventivos como herramienta esencial para la seguridad ciudadana.

Del mismo modo, instan a todos los grupos parlamentarios a poner de manifiesto un respaldo político y social claro a la labor policial, dotando a los agentes de los medios legales necesarios para actuar con eficacia.

"Si no se adoptan medidas urgentes, esta escalada de violencia puede consolidarse y agravarse en los próximos meses. No se trata de generar alarma injustificada, sino de afrontar con realismo una situación que ya está teniendo consecuencias dramáticas".