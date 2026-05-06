Un anónimo delató a Abdu por el robo mortal a Carmen en Murcia y la Policía pinchó su móvil: "Hace referencia al tirón"

A Ben Abdallah le conocían en Puente Tocinos y en el Polígono de La Fama de Murcia "por pegar tirones" para robar. Con solo 20 años tenía dos alias, 'Abdu' y ‘El Pastilla’; ya sabía lo que era pasar por un centro de menores; “disponía de grandes cantidades de dinero”; “aparecía con motos y coches” y la gente le tenía "respeto" por los ambientes que frecuentaba.

Así lo refleja el atestado de la Policía Nacional al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL. Pero alguien rompió el código de silencio propio de los delincuentes, demostró tener conciencia y delató a 'Abdu', también conocido como 'El Pastilla', como el supuesto autor del robo que le costó la vida a la pobre ancianita Carmen -el 11 de noviembre de 2025-.

“Respecto a la llamada anónima al 112 donde se señalaba a Ben Abdallah, como el autor del tirón que dio lugar al fallecimiento, se pudo localizar a la persona que llamó y se identifica a la persona que le dijo que Ben Abdallah es el responsable del tirón, siendo una de las personas del círculo más cercano de Ben Abdallah", tal y como refleja el citado atestado.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) ya tenía un hilo del que tirar y le pincharon el teléfono al principal sospechoso: Ben Abdallah B. G. (Murcia, 2006) con antecedentes a sus espaldas.

“Gracias a la medida de intervención telefónica, se han extraído numerosas llamadas donde Ben Abdallah y su entorno más cercano hacen referencia al 'tirón' y a la 'muerta'". "Con las personas más cercanas de su entorno, siendo estas Valentina O. F., su novia, y su amigo, Tareq, con el que tiene gran confianza, las conversaciones van dirigidas a 'ocultar' este hecho o a alegrarse si otra persona va a ser culpada por ello".

Durante las escuchas, los miembros de la UDEV también detectan que 'Abdu' está moviendo un bulo para desvincularse del robo que le costó la vida a Carmen Hidalgo Alarcón, de 89 años: "Cuando personas menos cercanas a él, le preguntan sobre el tema, el investigado trata de hacer creer a estos que ya ha sido investigado por ello .y que los policías han descartado su participación en el hecho".

Carmelina solía desplazarse con la ayuda de un bastón o un andador. Cedidas

La Policía Nacional, con mucho sigilo, fue reuniendo pruebas que ubicaban a 'Abdu' en la calle Ermita Vieja de Puente Tocinos, a las 19.30 horas del 11 de noviembre de 2025, cuando Carmen fue arrastrada por el suelo, para arrancarle una medallita que en realidad era una alhaja de pega, valorada en 2 míseros euros.

Primero, la UDEV localizó una grabación de las cámaras de seguridad de un comercio y realizó una reconstrucción de la secuencia del robo mortal a Carmelina, como la llamaban con cariño en el centro de mayores al que solía acudir a jugar al chinchón.

“Se encontraba en la calle Ermita Vieja, de Puente Tocinos, pasando por delante de la tienda de colchones Dulces Sueños, dispuesta a cruzar un paseo de peatones que se encuentra en el lugar, cuando de manera repentina e inesperada, una moto se acercó a ella, conducida por dos varones, bajándose uno de ellos de la moto".

"Este varón, sin quitarse el casco, se acercó a ella y de manera muy violenta le agarró del collar que se señala abajo, el cual portaba en el cuello, y se lo sustrajo dándole un tirón". “Debido a la violencia ejercida la misma se cayó al suelo". "Estos dos varones abandonaron rápidamente el lugar, uno de ellos, corriendo con el casco puesto".

Cuatro días después, el 15 de noviembre, Carmelina murió en el hospital donde había ingresado por un "politraumatismo" tras complicarse su cuadro médico y sufrir un "fallo multiorgánico".

La noticia de que el robo se saldó de forma mortal corrió como la pólvora por el entorno de Abdu, también conocido como 'El Pastilla'. A pesar de que el veinteañero intentó no ser cazado, escondiéndose en casa de su novia, Verónica, aquella llamada anónima le puso en la diana de la UDEV que confirmó "su presencia en el lugar y hora del hecho, extraído del análisis de antenas BTS". Es decir, geolocalizaron su móvil.

Las cámaras de seguridad del comercio de Puente Tocinos que grabaron a uno de los sospechosos del robo mortal de Carmen.

La UDEV prosiguió con sus pesquisas, interviniendo el teléfono del sospechoso, tomando nota de cada conversación donde usaba palabras en clave, como "tirón" o "muerta". A continuación, los policías comenzaron a interrogar a los amigos de Abdu y confirmaron la veracidad del soplo de la famosa llamada anónima.

Prueba de ello es el relato que ofrece un amigo del sospechoso: "Días después de la muerte de la señora, el hermano de Abdu dijo: 'Mi hermano se ha jodido la vida por una cosa que ha hecho'".

"Sé que hay una persona en Puente Tocinos que sabe 'al mil por ciento' que ha sido Abdu y que lo ha visto con sus propios ojos, pero no quiere decir nada porque tiene miedo". "Abdu lo ha amenazado a él y a su hija. Lo reconoció por el casco, los ojos y la forma de vestir"

Este testigo pertenecía al círculo social del sospechoso, desde 2019, cuando fraguaron su amistad en el instituto. "Abdu me confesó que se dedicaba a robar, que entraba a casas, que se fue a Torrevieja, a San Javier, Corvera y Sucina, y siempre iba acompañado de Steven". "Todos los días robaba".

"Esos robos los hacía en moto. O cuatro personas en un coche o dos personas en un coche. Iban un chaval que le dicen 'Conejo', Steven, Abdu y otro. Dos bajaban y lo cometían. Eso pasaba en Torrevieja. Se hacían pasar por repartidores de Aquaservice".

Este testigo relata un rosario de golpes perpetrados supuestamente por este veinteañero en Beniaján, San José de la Vega o Casillas. "También le robó a su vecina que se cayó al suelo y se hizo una brecha en la cabeza y le quitó una cadena". "La abuela de Abdu guarda las cadenas de oro y las vende en Marruecos".

A lo largo de su extensa declaración, este chico afirma que uno de esos robos le afectó a él mismo porque le quitó una moto de su propiedad que podría ser el vehículo utilizado en el tirón mortal a Carmelina: "Abdul me robó una KTM de mi casa, le haría un puente y se la llevó".

Ben Abdallah, alias 'Abdu' o 'El Pastilla', custodiado por la Policía Nacional antes de su traslado a la Ciudad de la Justicia de Murcia. Marcial Guillén / EFE

- UDEV: ¿Cómo se entera usted del robo en Puente Tocinos?

- Testigo: Fui al cine con mi novia y cuando llegamos a Puente Tocinos, vimos que había mucha gente, Policía, televisión... Días después, la gente me dijo que el robo se había hecho con mi moto [una KTM]. Y yo pensé que había sido Abdul porque me había robado la moto.

Donde sucedió el robo de Puente Tocinos está cerca de donde vive Steven y después del robo se fueron en dirección al instituto. Lo sé por esa persona que lo vio y que reconoció a Abdul, pero no al otro porque iba muy tapado con casco, mascarilla y guantes.

De hecho, en la actualidad, la investigación de la UDEV sigue abierta para detener a la persona que acompañaba aquel día a Abdu, cuyo segundo alias es 'El Pastilla'.

De momento, la declaración de este chico permitió a la Policía Nacional afianzar sus sospechas sobre Verónica, la novia de Abdu, acerca de la información que podría manejar del tirón mortal a Carmelina porque este testigo hizo una afirmación lapidaria: "Valentina sabe todo de Abdu".

Tanto es así que la UDEV también puso el foco sobre Valentina O. F. (Murcia, 2007). En ese momento de la investigación, su chico había vuelto al Centro de Menores Las Moreras para seguir "cumpliendo condena" por otro delito y la Policía Nacional tenía monitorizados los encuentros de ambos.

En uno de ellos, Valentina, de 19 años, se fue de la lengua: “De los audios obtenidos en la sonorización de la sala de visitas, se ha conseguido extraer un fragmento de la conversación que es de interés, la cual ha quedado transcrita". "En ese momento, hablan sobre la detención de Soha y Morenilla y que les han sido imputados numerosos tirones, respondiendo Valentina: ‘Y se va a llevar el muerto’, bajando la voz para que nadie la pueda escuchar".

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Poco más le hizo falta a la Policía Nacional para concluir esto: "Valentina O. F. le habría ayudado a ocultarse y estaría guardando objetos relacionados con ilícitos penales". De forma que la UDEV pidió una orden para registrar los domicilios familiares de Abdu y de su novia, Valentina.

El 23 de marzo, este joven español y de ascendencia marroquí, salió del Centro de Menores Las Moreras para presenciar el registro de su casa donde se le intervino "una motocicleta de trial, marca KTM, de color blanco", a la que aludía el testigo como el presunto vehículo empleado en el tirón mortal a Carmen. A su novia la arrestaron por delitos de encubrimiento y recepción. Pero corrieron destinos desiguales, ella, sin antecedentes, quedó en libertad como investigada, y él, acabó entre rejas.

Una fuente de la Jefatura Superior de Policía subraya a este diario que "siguen en marcha las pesquisas" para dar con la persona que supuestamente viajaba en la moto junto a Abdu o El Pastilla, como se prefiera, aquel 11 de noviembre de 2025, cuando perpetraron un tirón que le costó la vida a una anciana indefensa. De los interrogatorios al círculo social de 'El Pastilla' se desprende que hay varios candidatos y la UDEV les acecha.