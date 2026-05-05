El pastor Pereira juntó a 35.000 evangélicos en Madrid y le costó 700.000 €: "Lo próximo es una carrera para rezar por Sánchez"

Antonio Rodrigues Pereira tenía los ojos cerrados y la cabeza agachada. Extendía los brazos y las palmas de sus manos quedaban descubiertas ante el cielo. "Queríamos levantar el nombre de Cristo en Madrid", asegura.

Rodrigues es pastor en Lisboa, Portugal, en la iglesia Kingdom Culture. Y, a la par, es el creador de The Change, un evento cristiano que llevó a 35.000 personas al Metropolitano, el pasado sábado 2 de mayo.

Esta reunión aglomeró a creyentes, mayoritariamente de Ecuador, Perú, Argentina, Colombia y Venezuela. "Gran parte de las personas provienen de América Latina porque allí es muy fuerte el cristianismo", asegura el pastor Jorge Muñoz, que es cercano a los organizadores del evento The Change.

Se estima que en Madrid hay cerca de 1.500 iglesias evangélicas y que cuentan con al menos 1.500.000 fieles en España. "Los españoles no suelen ser cercanos a Dios. Ni siquiera los católicos. Es como si se estuvieran olvidando de ello", agrega Muñoz.

El pastor, originario de Perú, llegó a España hace más de tres décadas. Le ocurrió un "milagro", como lo denomina, y decidió quedarse para acercar a las personas a Dios.

"Al pastor Rodrigues Pereira lo conozco hace mucho tiempo. Él no era reconocido. Y creo que de alguna manera tampoco se lo esperaba. Siempre se ha caracterizado por ser muy amable y abierto con los otros", dice.

En medio de ese camino, él conoció a Rodrigues. Y el portugués también hizo de guía espiritual para que el pastor Muñoz pudiera acercarse más a la fe.

"Rodrigues es una buena persona. Me ha invitado a su iglesia en Portugal, pero por diversos motivos no he podido asistir", asegura.

En un principio, él tuvo miedo hacia la fe cristiana. "Los cristianos no somos malos. La Santa Inquisición hizo mucho daño. Y la salvación no es por indulgencia sino por fe. Y eso es lo que me enseñaron".

The Change Madrid

Rodrigues encontró a The Change casi por casualidad, según Muñoz. En él, explica, vieron a un personaje con un alto potencial para poder atraer a nuevos fieles, dadas sus características de personalidad y cercanía con los jóvenes.

"En 2023 le dieron un evento prácticamente armado. Ya tenía los patrocinadores y hasta el lugar. Pero no se imaginaban la magnitud. A ese espacio en Lisboa fueron casi 44 mil personas, teniendo el récord hasta ahora", comenta.

Desde ese entonces no se realizaba otra reunión. En gran medida por todo lo que implica: patrocinadores, donaciones, recinto, país y los apoyos.

A principios de 2025, Rodrigues anunció que Madrid sería el sitio de encuentro, en el Metropolitano. Para llegar a ese anuncio, los preparativos comenzaron desde 2024.

"Se tenía que buscar una financiación. Realizar The Change en el Metropolitano tuvo un costo de, al menos, unos 700.000 euros", asegura el pastor peruano.

Al Wanda asistieron al menos 35.000 personas. La entrada costaba 3.50 euros. The Change

Para lograrlo, Rodrigues buscó alianzas. Primero con las iglesias cristianas en España. En gran medida, la recaudación de fondos provino de ese tipo de apoyos, además de las donaciones de algunos particulares y los patrocinadores que aparecían en las pantallas.

Sin embargo, cuando fue anunciado el evento, este no contó con el apoyo de la Archidiócesis de Madrid. Allí, la entidad explicó que no se sentía "vinculada" a The Change y que lamentaba "la convocatoria de actividades de esta naturaleza en su jurisdicción, sin la necesaria coordinación con la pastoral diocesana".

Eso fue un golpe duro para el pastor Rodrigues. En su momento, en Lisboa, contaba con el apoyo de los católicos e incluso el Papa Francisco envió un video saludando a los devotos.

Y, mediante ese modelo, esperaban contar con un apoyo similar en Madrid. "Creo que la organización de este espectáculo en particular no fue la mejor. Si bien es cierto que salió, gracias a Dios, pudo haber sido mejor. Hubo líos en la entrada. Había demoras de casi dos horas, la lluvia y algunos stands que no funcionaban correctamente", expresa Muñoz.

Tampoco se superó la expectativa. Implícitamente, tras el éxito en Lisboa, Rodrigues buscaba una réplica superior en Madrid, la cual no consiguió.

Dani Alves

"Algo que ha caracterizado desde siempre al pastor Rodrigues es ser muy soñador. A veces puede jugarle en contra, pero sueña siempre en grande", afirma Muñoz.

Una muestra de ello es que incluso él, siendo cercano a Rodrigues, no conocía que el exfutbolista Dani Alves estaría en The Change.

Para los presentes fue una sorpresa. Incluso, pese a las polémicas que ha tenido y a haber pasado 14 meses en prisión, el exjugador contó con el apoyo de los 35.000 asistentes en el Metropolitano.

Frente a ello, el brasileño mencionó que su prisión fue, realmente, de 40 años (su edad). Y su redención fue encontrar en el cristianismo la posibilidad de enfrentar a sus demonios.

"Cristo me ha hecho libre. Cristo romperá esas cárceles, derribará esos muros y quebrará esas cadenas", contó en su intervención, con lágrimas en los ojos.

Dani Alves estuvo presente en el evento The Change Madrid.

Otra de las sorpresas para la noche, que no pudo concretarse, era un concierto de Daddy Yankee. "Él se ha dedicado a declarar abiertamente y cantar a Jesús. Cambió su vida. Y estuvimos en contacto, pero no se pudo", sentencia el pastor.

El evangélico, además, finaliza diciendo que The Change no es el único show masivo y que, a finales de mayo, se tiene prevista otra reunión en el Palacio de Vistalegre.

"También haremos una carrera en junio, que tiene el apoyo del Gobierno. Se llama Oramos por España. Allí rezaremos por Pedro Sánchez, por Ayuso, por el Rey y para que las personas puedan volver a encontrarse con Jesús", concluye.