José Luis Ábalos, el "enamorado incomprendido" que se volvió 'meme' en el Supremo: "Amar no es delito" y víctima de "ghosting"

"Todo esto pues... casi que hay que venir ya muy entrenado. Toda esta intimidad entrenada, ya soy un personaje, soy carne de meme".

Si las paredes del Tribunal Supremo hablasen, jamás hubieran dicho que escucharían en su sala el término "meme", más propio de una conversación entre colegas en un parque.

Pero lo cierto es que así se refirió a sí mismo en su declaración ante el Alto Tribunal el exministro de Transportes José Luis Ábalos, uno de los investigados en el denominado caso mascarillas.

Y lo cierto es que razón no le faltaba al exsecretario de Organización del PSOE. Las redes echaron humo con los memes en torno a su figura y a la de su exasesor, Koldo García Izaguirre.

"Amar no es delito"

Se pudo ver un Ábalos afectado. Hastiado. El exministro se desnudó ante el Alto Tribunal relatando su idilio con Jésica Rodríguez.

"La relación no podía permanecer. Fue extramarital. Fue muy difícil para mí, en medio de dos convocatorias electorales... Me tomé en serio la relación. Intenté romper con mi mujer".

Tras estas declaraciones de Ábalos, las redes se inundaron de frases tales como "amar no es delito", "este hombre es una víctima" o "si de lo que se me acusa, señoría, es del delito de amar, entonces sí: llévenme preso".

"Si de lo que se me acusa, señoría, es del delito de amar, entonces sí: llévenme preso". https://t.co/szdoOa1iCA pic.twitter.com/kOTiLaqRQL — 𝐃𝐮𝐭𝐜𝐡 (@MayorDutch0) May 4, 2026

"José Luis Ábalos, un enamorado incomprendido por la sociedad", acompaña a una imagen de Ábalos en Instagram, con una recreación en el programa First Dates con el mensaje "Yo estaba enamorao".

El 'ghosting' de Jésica

Pero si hubo un momento durante el juicio que especialmente hizo mella en el exnúmero tres del PSOE fue cuando Luzón, el fiscal Anticorrupción, le preguntó por su vínculo con Jésica.

"Duele, porque yo la quise", dijo abierto en canal. "Descubrí la palabra ghosting. Ahí fue cuando aprendí la palabra porque me la dijo ella", señaló Ábalos en relación a cómo terminó su vínculo con Jésica, "de forma brusca".

Ghosting. Se trata de una palabra más que introducida y aceptada en el argot juvenil. El término anglosajón hace referencia a la acción de cortar toda comunicación con una persona a través de redes sociales sin previo aviso.

Y los memes volvieron a sacudir X.

Se solidarizaron con él. Los usuarios respondieron ante ese supuesto silencio que le habría hecho Jésica Rodríguez al no contestar más a los mensajes de Ábalos.

"Tranquilo amigo Ábalos, a todos nos han hecho ghosting alguna vez en la vida. Estamos contigo".

Tranquilo amigo Ábalos, a todos nos han hecho ghosting alguna vez en la vida. Estamos contigo. https://t.co/wbKebB4p0c — Antonio Gómez (@antonio_gmez) May 5, 2026

Asimismo, otros usuarios consideraron extraño escuchar una palabra de esas características, más propia de una conversación de adolescentes, ante el tribunal del caso mascarillas.

"Me desmayo, Ábalos hablando en el juzgado cual chaval de la generación Z rayado", comentó un tuitero.

Me desmayo, Ábalos hablando en el juzgado cual chaval de la generación Z rayado xq su follamiga le hace "ghosting por insta" JAJAJA pic.twitter.com/NioP28sKlC — Isaac (@Isaac_RMCF) May 4, 2026

"El gran Ábalos"

El actor estadounidense Rob Schneider protagonizó la película El gran Stan y Ábalos protagonizó el juicio del caso mascarillas. Diferentes papeles, misma relevancia.

El film cuenta la vida de un agente inmobiliario que ingresa en prisión por estafa. Le caracteriza una cierta apariencia frágil acompañada de un carácter manipulable.

Sin embargo, un maestro le entrena en prisión y se hace con el control de ella. Consigue el apodo de el gran Stan.

Pues los tuiteros consideran que el paso de Ábalos por Soto del Real puede ser similar, convirtiéndose en el rey del penal debido a su influencia fuera de los barrotes.

EL GRAN ABALOS pic.twitter.com/poRA88WHyY — Fermin Trujillo Cuenta Parodia. (@Roke92582685) May 4, 2026

La barba de Koldo

Lo cierto es que el que fuera el lugarteniente de Ábalos, Koldo García Izaguirre, también fue "carne de meme", como diría el propio exministro de Transportes.

Las redes se llenaron de su imagen, generada mediante inteligencia artificial, convertido en Gandalf, el mítico personaje de la Saga de El señor de los anillos.

"Y entonces tuvimos que parar en una posada de elfas premium de Gondor para calmar al señor Abalorn.", señaló un tuitero.

"Y entonces tuvimos que parar en una posada de elfas premium de Gondor para calmar al señor Abalorn." pic.twitter.com/iYzBMzaNSH — Mr. Loðbrók (@sir_lodbrok) April 30, 2026

"Koldo, emisario de Ábalum, del reino de Pietrum. El mejor "meme" de hoy", escribió otro.

Koldo, emisario de Ábalum, del reino de Pietrum.

El mejor "meme" de hoy#Horizonte @navedelmisterio pic.twitter.com/RN3lp0uHaz — K Kondor 🇪🇸 (@RanaReinaldo) April 30, 2026

Su aspecto, alejado de verle de punta en blanco siendo la sombra de Ábalos, dio juego a los usuarios. Y, en especial, su barba.

Algunos lo compararon con un "villano del cine mudo".

Koldo habría sido un gran villano del cine mudo: pic.twitter.com/TzOlbhYzvz — Monsieur de Sans-Foy (@MonsieurSansFoy) April 30, 2026

Siguiendo en esta línea, otros usuarios, y de nuevo mediante el uso de IA, afeitaron al exasesor de Ábalos asemejándole a un "profesor de sociales".

Koldo sin barba y sin pelo, es el profesor de sociales que tenías en 5° de EGB. pic.twitter.com/hwy8DgmuOv — ♱𝙎𝙤𝙧 𝙎𝙖𝙧𝙣𝙖♱ (@SorSarna_n1) May 2, 2026

Recta final

Lejos de las risas y los memes, lo cierto es que el maratoniano juicio del caso mascarillas encara su recta final y los protagonistas encaran penas de prisión elevadas por la presunta comisión de varios delitos de corrupción.

Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción, liderada por Alejandro Luzón, solicita para el exministro de Transportes una pena de 24 años de cárcel.

Para su mano derecha, Koldo García, el fiscal sitúa la condena en 19 años y seis meses.

Y, por último, para el empresario Víctor de Aldama, Luzón pide siete años.

Ya han hablado los testigos y los investigados. Ahora es el turno de la Fiscalía, las defensas y las acusaciones.

Los tres protagonistas del caso, Aldama, Ábalos y Koldo, tienen aún el poder de decir unas últimas palabras, antes de que el Supremo dicte su sentencia.