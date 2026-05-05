Invasión de ratas mutantes inmunes al veneno en 12 autonomías: "Se alimentan del raticida y se reproducen"

En España hay ratas mutantes. Parece sacado del guion de una secuela de las Tortugas Ninja o la versión terrorífica de Ratatouille. Pero hay base científica para afirmar que existe una mutación genética en dos de las especies de roedores que campan por nuestro país: la rata parda (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus).

"Llama la atención y genera revuelo", tal y como admite el director de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Manuel García, sobre las conclusiones del estudio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

"La mutación no está vinculada con características concretas de la morfología de las ratas. No estamos hablando de ejemplares más grandes ni más agresivos". Manuel García subraya que las ratas mutantes han "desarrollado una resistencia a venenos anticoagulantes" y es más difícil matarlas porque el veneno se convierte en su alimento.

Esa mutación se ha detectado en la rata parda, conocida popularmente como rata de alcantarillado porque suele moverse por el entramado subterráneo urbano, como cañerías, desagües o el metro, y cuenta con una longitud de 17 a 27 centímetros -sin contar su cola-; un peso medio de 500 gramos; una esperanza de vida de dos años y puede tener camadas de diez ejemplares.

La rata negra, llamada coloquialmente rata de tejado por habilitar sus madrigueras en techumbres o árboles, como la base de un olivo o la cúspide de una palmera, también tiene una mutación, pero no altera sus características. Mantiene una longitud de 15 a 23 centímetros -sin contar su cola-; 250 gramos de peso; una esperanza de vida de un año y una capacidad para tener ocho crías de una tacada.

El estudio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria ha detectado mutaciones del gen Vkorc1, tras analizar 203 muestras de heces y colas de roedores obtenidas en zonas rurales y urbanas de 12 autonomías, como Madrid, Cataluña, Asturias o Andalucía.

El director de ANECPLA subraya que colaboraron con esta "investigación pionera" de los científicos Azucena Bermejo-Nogales, José A. Rodríguez Martín, Julio Coll y José M. Navas: "Había una necesidad de analizar la evolución de las poblaciones de roedores".

Algunos de los encargados de tomar muestras para el estudio del el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria que ha contado con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. ANECPLA

La importancia de esta investigación viene corroborada por su publicación en la revista científica: Ecotoxicology and Environmental Safety, bajo el título 'Incidence of Vkorc1 gene mutations in brown rat'.

"En otros países de la Unión Europea se había investigado la resistencia a venenos anticoagulantes, pero en España es la primera vez que se ha buscado", tal y como insiste el presidente de ANECPLA.

- ¿Qué diferencia a una rata mutante de una rata sin ninguna mutación genética?

- Manuel García: Las mal llamadas superratas, son ratas con una mutación. Tienen resistencia a algún principio activo de los rodenticidas anticoagulantes. De ese veneno pueden comer las ratas que son resistentes, las ayuda a alimentarse, a reproducirse y a seguir mejorando su resistencia. Estas mutaciones pueden afectar a más de un gen.

- ¿Debemos preocuparnos por las ratas mutantes?

- Todo ser vivo está expuesto a mutar. No hay nada de extraordinario porque es algo que ocurre de forma natural con cualquier clase de veneno. Tarde o temprano, algún ejemplar genera una mutación porque desarrolla una resistencia.

- ¿Existe alternativa para matarlas?

- La dosis de letalidad tiene que ser mayor. Hay que cambiar el principio activo del veneno [rodenticida anticoagulante]. También hay que recurrir a mecanismos físicos, como las trampas, algunas de ellas ya están digitalizadas y son dispositivos inteligentes para avisar de su presencia con sensores de movimiento.

El director de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Manuel García Howlett.

El director de ANECPLA lanza una advertencia a las administraciones públicas: "De todas las plagas urbanas, las ratas son las que tienen mayor capacidad de adaptación. Cuando se les pone un 'alimento' nuevo, mandan a los ejemplares nuevos a probarlo. Es necesario hacer un mayor esfuerzo por realizar muestreos de ratas y estudios filogenéticos de los roedores".

Así lo prueba esta investigación científica, de la que se ha hecho eco la Revista Infoplagas de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental y donde se alerta de que esta mutación genética obliga a cambiar la estrategia a seguir por los profesionales antiplagas y los ayuntamientos:

"Esto tiene implicaciones directas para la práctica profesional: usar siempre el mismo rodenticida favorece la selección de las variantes que mejor lo toleran, como parece haber ocurrido en Madrid con la bromadiolona, utilizada de forma extensiva durante los años previos al muestreo (del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria)".

"Según los responsables municipales, hasta 2020 se utilizó exclusivamente bromadiolona en el alcantarillado, a veces de manera combinada con brodifacoum. El uso continuado de un único compuesto dificulta la gestión de resistencias, porque ejerce una presión selectiva constante".

"Si una rata nace con una mutación que reduce mínimamente su sensibilidad, sobrevivirá a las campañas de control y transmitirá la mutación a su progenie". Es decir, una rata mutante engendra otra rata mutante.

Una rata muerta en la calle Campo de la Paloma, en Puente de Vallecas. Asociación Vecinal Los Pinos de San Agustín

En Madrid, según esta publicación especializada en plagas, el Distrito de Centro "mostró la mayor frecuencia total de mutaciones" tanto en la especie de rata parda como de rata negra. Le siguen de cerca el Distrito de Chamartín y Arganzuela.

“El uso continuado de un mismo tipo de rodenticida tiene un efecto casi inevitable: los individuos se vuelven insensibles al producto y sobreviven, se reproducen más, y con el tiempo, la población entera puede desarrollar resistencias genéticas”.

“En términos evolutivos, la presencia de mutaciones implica que se están seleccionando aquellos individuos que tienen resistencia a los rodenticidas”.

“Las ratas urbanas suelen desplazarse en rangos relativamente cortos (de 30 a 150 metros en entornos urbanos), por lo que los linajes mutantes pueden expandirse dentro de zonas concretas, pero no necesariamente mezclarse rápidamente con los de otros barrios”.

El presidente de ANECPLA recuerda que el final del verano y el comienzo del otoño "es la época álgida" del año donde la Rattus norvegicus (rata parda) y la Rattus rattus (rata negra), muestran su mayor actividad reproductiva. Pero siempre fruto de la mano del hombre: "No estamos hablando de parásitos, las ratas se adaptan a vivir en los entornos de las personas, aprovechando nuestro desperdicio alimentario, la basura que generamos, los alcantarillados, la actividad de las empresas...".

- ¿Qué consejo le daría a un ciudadano si detecta que tiene una rata en su entorno que no muere con veneno?

- Manuel García: Lo ideal es que avisen al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria o a nuestra Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, para coger una muestra de los excrementos o de la cola, para ver si tiene una mutación genética. La estrategia habitual para controlar plagas es contratar el servicio de un profesional y variar el principio activo del veneno rodenticida.